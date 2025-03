บ.ด้านการป้องกันประเทศของจีนเข้าพัฒนานิคมอุตสาหกรรมชานกรุงพนมเปญ รมว.กลาโหมร่วมวางศิลาฤกษ์

เตีย เซยฮา รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา ที่ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วยนั้น ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์นิคมอุตสาหกรรม C-01 เมื่อวันจันทร์ (10) ใน จ.กันดาล นอกเหมืองหลวง ตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงกลาโหมนิคมอุตสาหกรรมขนาด 132 เฮกตาร์แห่งนี้ เป็นโครงการร่วมระหว่างกรมวัสดุและเทคโนโลยีของกระทรวงกลาโหมและบริษัท Sageras Defence (Cambodia) ของจีน กระทรวงระบุ แต่ไม่ได้เปิดเผยมูลค่าการลงทุนทั้งหมดนิคมอุตสาหกรรม C-01 ใน อ.อังก์สนวล จะมีท่าเรือบกขนาดใหญ่ พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์อเนกประสงค์ ระบบบำบัดน้ำเสียและกักเก็บ รวมถึงที่พักคนงานและพื้นที่สีเขียวท่าเรือบก คือศูนย์กลางโลจิสติกส์ภายในประเทศ ที่ทำหน้าที่ทุกอย่างของท่าเรือ เชื่อมต่อท่าเรือด้วยถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ำภายในประเทศแหล่งข่าวชาวกัมพูชาที่ทราบเรื่องแผนการลงทุนระบุว่า พื้นที่ก่อสร้างที่วางแผนไว้สำหรับท่าเรือบก พื้นที่อุตสาหกรรมหนักและเบา และอาคารพาณิชย์จะมีพื้นที่ประมาณ 650,000 ตารางเมตร หรือ 65 เฮกตาร์ ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ที่กำหนดไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าพื้นที่ส่วนที่เหลือจะถูกใช้ทำอะไรนิคมตั้งอยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญที่มีพื้นที่ 350 เฮกตาร์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างกัมพูชาและญี่ปุ่น แต่โครงการ C-01 จะมีส่วนสนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถของภาคส่วนการป้องกันประเทศของกัมพูชา กระทรวงกลาโหมระบุกระทรวงกล่าวเสริมว่า ผู้พัฒนาโครงการกำลังดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและขอใบอนุญาตดำเนินการสำหรับท่าเรือบกนิคมอุตสาหกรรม C-01 ตั้งอยู่ในทำเลทอง ห่างจากสนามบินหลักของกรุงพนมเปญเพียง 26 กิโลเมตร และห่างจากสนามบินแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างประมาณ 50 กิโลเมตรนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้อยู่ห่างจากท่าเรือหลักของกัมพูชาในสีหนุวิลล์ 205 กิโลเมตร และ 200 กิโลเมตรจากฐานทัพเรือเรียมที่จีนให้ทุนความพยายามของสำนักข่าววิทยุเอเชียเสรีในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Sageras Defense (Cambodia) Co. Ltd. ไม่ประสบความสำเร็จ แต่กลับพบบริษัทที่ชื่อ Sargeras Defense (Cambodia) Co. Ltd. เป็นนิติบุคคลที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ ตั้งอยู่ในเขตชบาอัมโปว กลางกรุงพนมเปญการตรวจสอบกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีน เช่น Douyin และ WeChat พบว่า Sargeras Defense เป็นพันธมิตรของจีนในโครงการนิคมอุตสาหกรรม C-01บริษัทนี้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาในเดือน ก.พ.2567 ดังนั้นกระบวนการเจรจาและการมอบใบอนุญาตการลงทุนจึงดูเหมือนจะดำเนินการอย่างรวดเร็วขอบเขตของกิจกรรมของบริษัทไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตบ่งชี้ถึงการผลิตยานบินไร้คนขับ หรือ UAV หรือที่เรียกทั่วไปว่าโดรนจีนมีอุตสาหกรรม UAV ที่แข็งแกร่ง ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในเชิงพาณิชย์และทางทหาร กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ขึ้นบัญชีบริษัท UAV ของจีนหลายแห่งในรายชื่อคว่ำบาตร เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาและผลิตโดรนสำหรับใช้ในกองทัพรัสเซียในสงครามยูเครนจีนเป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชา และได้ให้เงินกู้กับโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญหลายโครงการ ผ่านโครงการความริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของปักกิ่งข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมกัมพูชาระบุว่า นับจนถึงเดือน ต.ค.2567 กัมพูชามีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 2,300 แห่ง ครึ่งหนึ่งได้รับการลงทุนจากจีน มูลค่ารวม 9,000 ล้านดอลลาร์.