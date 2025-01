ครบ 4 ปี “รัฐประหารพม่า" ฝ่ายต่อต้านยังใช้ไทยจัดกิจกรรมต้าน"มินอ่องหล่าย"

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบรอบ 4 ปี การนำกำลังออกมาทำรัฐประหาร ของพล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาบริหารแห่งรัฐ(SAC) และนายกรัฐมนตรี เมียนมา กลุ่มคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลทหารเมียนมาหลายกลุ่ม ได้นัดกันจัดกิจกรรมในประเทศไทย หวังแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตยและต่อต้านกองทัพพม่าโดยกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า"พันธมิตรชานม" ได้นัดกันผ่านเพจเฟซบุ๊ค MTAT - Milk Tea Alliance Thailand ใช้ชื่อกิจกรรมว่า"ม็อบชานมสันติภาพ 2" นัดรวมพลกันในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ด้านหน้าสถานทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย ถนนสาทรเหนือ ใช้วลีเชิญชวนในครั้งแรกว่า"ร่วมล้อมวงดื่มชานม พูดคุยเรื่องสันติภาพ" ต่อมาได้เพิ่มรายละเอียดการชุมนุมขึ้นมาอีกว่า- ร่วมติดตามและฟังข้อเรียกร้อง เปิดรายงาน Blood Money Campaign เงินทุน ระเบิด อาวุธ ที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ ยังคงหลั่งไหลเป็นท่อน้ำเลี้ยงแก่คณะเผด็จการทหาร และถูกใช้เข่นฆ่าประชาชนในเมียนมา- ต่อต้านการฟอกขาวอาชญากรรมสงครามผ่านการเลือกตั้ง ที่จัดโดยคณะเผด็จการทหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตย และเป็นไปเพื่อสร้างตวามชอบธรรมให้ตนเอง นานาชาติต้องมีจุดยืนไม่สนับสนุน- ต่อต้านเฟคนิวส์ที่สร้างความเกลียดชังต่อคนเมียนมา ระบุว่าคนไทยถูกหลอกอะไรบ้างจากข่าวปลอมที่จงใจบิดเบือนเพื่อสร้างความเกลียดชังต่อคนเมียนมาที่จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Friends Against Dictatordhip หรือ FAD รวมกับเพจ Lanner จะร่วมกันจัดแสดงงานศิลปะในหัวข้อว่า"The Art of Defiance : 4 Years of Burning Circle" ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ใช้เวลาจัดกิจกรรมเพียง 2 ชั่วโมง โดยงานจะเริ่มในเวลา 17.00 น. ไปจนถึง 19.00 น.รุ่งขึ้น วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ ชุมทางอุษาคเนย์ หรือ SEA Junction จะจัดงานแสดงศิลปะภายใต้หัวข้อ"มหากาพย์แห่งเมียนมา : 4 ปีแห่งการต่อสู้และการพลัดถิ่น" หรือ A Myanmar Odyssey: 4 Years of Fight and Displacement ขึ้นที่ห้อง 407-8 ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 โดยมี "ช่อ" พรรณิการ์ วานิช อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่ ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว และปัจจุบันเป็นโฆษกคณะก้าวหน้า และ Debbie Stothard โฆษกกลุ่ม Alternative ASEAN Network มาเป็นวิทยากร