ผ่านมาจากไทย? อินเดียยึดอุปกรณ์ “สตาร์ลิงค์” ถูกส่งจากพม่าให้กลุ่มติดอาวุธในมณีปุระ

วันที่ 18 ธันวาคม 2567 สำนักข่าว DVB (Democratic Voice of Burma) มีรายงานโดยอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Hindu ระบุว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง รัฐมณีปุระ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย สามารถยึดอุปกรณ์เชื่อมต่อดาวเทียมสตาร์ลิงค์ (Starlink) และอาวุธสงครามจำนวนหนึ่งได้ในพื้นที่อำเภอ Keirao Khunou เมืองอิมพาล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐมณีปุระตามรายงานของสื่อในอินเดีย เปิดเผยว่าอุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้ ประกอบด้วย จานดาวเทียมสตาร์ลิงค์ เราเตอร์ ปืนไรเฟิล 2 กระบอก ปืนสั้น 2 กระบอก เครื่องกระสุน และระเบิดมืออีก 5 ลูก ทั้งหมดถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมสื่อของอินเดียเชื่อว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อดาวเทียมสตาร์ลิงค์และอาวุธสงครามเหล่านี้ถูกส่งข้ามชายแดนมาจากฝั่งพม่า และกำลังถูกลำเลียงต่อไปให้ RPF/PLA (The Meitei insurgent group Revolutionary People's Front/People's Liberation Army) ซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธของชนชาติพันธุ์เมเตที่เคลื่อนไหวอยู่ในรัฐมณีปุระ โดยมีเป้าหมายต้องการแยกดินแดนมณีปุระออกเป็นรัฐอิสระรัฐมณีปุระเป็นรัฐชายแดนของอินเดีย อยู่ติดกับรัฐชินและภาคสะกายของพม่าที่เป็นพื้นที่เคลื่อนไหวหลักของกลุ่ม PDF ซึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือรัฐบาลเงาของสมาชิกพรรค NLD ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตก เพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารพม่า และกำลังทำสงครามต่อสู้กับกองทัพพม่าอย่างดุเดือดในรัฐมณีปุระประกอบด้วยกลุ่มชนหลายชาติพันธุ์ มีชาวเมเตเป็นประชากรส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นชาวกูกิ ชาวชิน ชาวมิโซ ชาวโซมิ โดยในภาคสะกายของพม่า ก็มีชาวเมเตอาศัยอยู่ด้วยจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ได้เกิดความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ระหว่างชาวเมเตกับชาวกูกิขึ้นในรัฐมณีปุระ และลามต่อลงไปถึงรัฐมิโซรัมที่อยู่ติดกับรัฐชินของพม่า ความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 120 คน และไร้ที่อยู่อาศัยอีกกว่า 60,000 คนทางการรัฐมณีปุระได้สั่งปิดชายแดนที่ติดกับพม่า รวมถึงยกเลิกข้อตกลง Free Movement Regime หรือ FMR ที่อินเดียกับพม่าทำร่วมกันไว้ตั้งแต่ปี 1970 หรือ พ.ศ.2513 ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนจาก 2 ประเทศ สามารถเดินทางข้ามเส้นพรมแดนไปมาหาสู่กันได้อย่างอิสระภายในระยะทาง 16 กิโลเมตรโดยใช้บัตรผ่านแดน รวมถึงตัดสัญญานอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ชายแดน เพื่อสร้างอุปสรรคในการปฏิบัติการและการสื่อสารของกลุ่มติดอาวุธสตาร์ลิงค์เป็นกลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กมากกว่า 6,000 ดวง ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านสัญญาณดาวเทียม เจ้าของสตาร์ลิงค์คือบริษัท SpaceX ที่มีอีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีอเมริกันเป็นเจ้าของ ดาวเทียมสตาร์ลิงค์มีบทบาทมากในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน เพราะกองทัพยูเครนได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมสตาร์ลิงค์ส่งคำสั่งไปยังโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับให้โจมตีหน่วยทหารรัสเซียปัจจุบัน มีมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกที่ดาวเทียมสตาร์ลิงค์ได้เข้าไปเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สตาร์ลิงค์ยังไม่ได้อนุญาตให้เปิดบริการทั้งในอินเดียและพม่า แต่ปรากฏว่าในสงครามกลางเมืองของพม่า กลับมีกองกำลัง PDF บางกลุ่มสามารถใช้สัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงค์ในการติดต่อสื่อสารได้David Eubank อดีตทหารหน่วยรบพิเศษ ของกองทัพอเมริกา ผู้ก่อตั้ง Free Burma Rangers องค์กรเอกชนที่เคลื่อนไหวอยู่ในพม่าโดยอ้างภารกิจเพื่อมนุษยธรรม เคยให้สัมภาษณ์กับเสียงอเมริกา (VOA) ไว้ว่า Free Burma Rangers เป็นองค์กรแรกที่ได้ใช้สัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงค์เพื่อปฏิบัติภารกิจในพม่า โดยความช่วยเหลือจากอีลอน มัสก์Free Burma Rangers มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในรัฐกะเหรี่ยงและรัฐกะยา ซึ่งมีชายแดนติดกับจังหวัดกาญจนบุรี ตาก และแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย และเกือบ 1 ปีมานี้ ประเทศไทยได้ถูกใช้เป็นจุดศูนย์กลางการลักลอบส่งอุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงค์ให้ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะมีความต้องการใช้สูงมาก ทั้งจากกลุ่มคอลเซ็นเตอร์ และกลุ่มติดอาวุธฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในพม่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นมา เจ้าหน้าที่ไทยสามารถตรวจยึดอุปกรณ์สตาร์ลิงค์ที่เตรียมลักลอบส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้หลายครั้ง บริเวณชายแดนฝั่งตะวันตก แต่ละครั้งสามารถยึดของกลางได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นไปได้มากว่าอุปกรณ์สตาร์ลิงค์ที่ถูกส่งข้ามจากพม่าและถูกทหารอินเดียยึดไว้ได้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม มีต้นทางไปจากประเทศไทย.