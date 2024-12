สหรัฐฯ คว่ำบาตรบริษัทในพม่าและรัสเซียพบจัดหาอาวุธให้รัฐบาลทหาร

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ระบุว่าได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัท Sky Aviator Company Ltd และบริษัท Synpex Shwe Company Ltd ที่มีสำนักงานในย่างกุ้ง เนื่องจากให้ความช่วยเหลือในการจัดส่งอาวุธให้รัฐบาลทหาร ส่งผลให้รัฐบาลสามารถโจมตีพลเรือนได้กลุ่มสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar (JFM) รายงานเมื่อปลายปี 2566 ว่า บริษัท Sky Aviator ของจ่อ มิน อู ที่ถูกอังกฤษคว่ำบาตร ได้นำเข้าอุปกรณ์จากรัสเซียและยูเครน รวมถึงเครื่องยนต์และอะไหล่ของเครื่องบินรบ YAK-130รัฐบาลทหารพม่าใช้ YAK-130 โจมตีทางอากาศแบบไม่เลือกทั่วพม่า รวมถึงการสังหารหมู่ทางอากาศที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองกันบาลู ภาคสะกาย ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 168 คนJFM ยังกล่าวหาว่าบริษัท Heli Eagle ที่เมียว มิน อู น้องชายของจ่อ มิน อู เป็นเจ้าของได้จัดหาอุปกรณ์ให้กับรัฐบาลทหารเช่นกันนอกจากนี้ JFM ระบุว่า Synpex Shwe เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์ให้กับรัฐบาลทหาร จาก Sins Avia Trading House หรือที่รู้จักในชื่อ CNS Aviation ตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี 2564กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยังคว่ำบาตรบริษัทรัสเซีย 2 แห่ง คือ Aviasnab LLC และ Gorizont จากการจัดหาอาวุธและอะไหล่ให้รัฐบาลทหารJFM กล่าวในปี 2565 ว่าบริษัท Gorizont จัดส่งชิ้นส่วนสำหรับอากาศยานไร้คนขับ Camcopter S-100 ให้กับบริษัท Miya Win International Limited ที่เป็นนายหน้าค้าอาวุธของรัฐบาลทหารพม่ากลุ่มวิจัยอิสระ Nyan Lynn Thit Analytica รายงานเมื่อเดือนส.ค. ว่า นับตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจ รัฐบาลทหารดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนแล้ว 3,293 ครั้ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,749 คน และได้รับบาดเจ็บ 2,453 คน การโจมตีทางอากาศดังกล่าวได้ทำลายสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา 248 แห่ง โรงเรียน 142 แห่ง และโรงพยาบาล 55 แห่งเมื่อเดือนต.ค. ที่ผ่านมา สหภาพยุโรป อังกฤษ และแคนาดา ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรกับบุคคล 6 ราย รวมถึงพวกพ้องและผู้นำกองกำลังติดอาวุธ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ 8 แห่ง ที่จัดหาเงินทุน อาวุธ อุปกรณ์ และเชื้อเพลิงเครื่องบินให้กับรัฐบาลทหาร.