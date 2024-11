จับตาฝั่งตรงข้ามด่านเจดีย์สามองค์! เผย "จีนเทา" สร้างฐานใหม่ใน"พะยาโตงซุ"

วันนี้ (2 พ.ย.) สำนักข่าว Than Lwin Khet News มีรายงานสถานการณ์ของเมืองพะยาโตงซุว่า กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ของเหล่าจีนเทา ซึ่งได้ย้ายฐานจากเมืองเมียวดีมาอยู่ที่นี่ โดยขณะนี้ จำนวนคนจีนที่ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในเมืองพะยาโตงซุ มีมากกว่า 5,000 คน ขณะที่ประชากรรวมของชาวเมืองพะยาโตงซุที่ถูกบันทึกไว้ใน Wikipedia มีอยู่เพียง 27,311 คน เท่านั้นเมืองพะยาโตงซุ ซึ่งในภาษาพม่าแปลว่า"เจดีย์สามองค์" เป็นเมืองชายแดนระดับตำบลของรัฐกะเหรี่ยง ขึ้นกับอำเภอจาอินเซะจี จังหวัดจาอินเซะจี ฝั่งตรงข้ามเมืองพะยาโตงซุคือตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีด่านเจดีย์สามองค์ หรือจุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ เป็นจุดผ่านแดนตามรายงานของ Than Lwin Khet News คนจีนเริ่มโยกย้ายเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่ในเมืองพะยาโตงซุตั้งแต่เมื่อต้นปี 2567 ส่วนหนึ่งย้ายมาจากเมืองเมียวดี แต่ละคนกำเงินสดไว้ในมือจำนวนมาก เพื่อกว้านซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่อยู่ในเขตตัวเมืองและพื้นที่รอบนอกแบบไม่เกี่ยงราคา จากนั้นเริ่มมีการสร้างอาคาร โรงแรมเพื่อรองรับคนจีนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ชาวเมืองพะยาโตงซุบอกกับ Than Lwin Khet News ว่า ปัจจุบัน ในตัวเมืองพะยาโตงซุ มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายเสื้อผ้า บ่อนกาสิโน ที่เป็นกิจการของคนจีนถูกเปิดขึ้นหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ยืนยันชัดเจนว่ากิจการเหล่านี้ ถูกใช้เป็นที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยหรือไม่เมืองพะยาโตงซุ เป็นพื้นที่ของกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตย(DKBA) แต่เนื่องจากพะยาโตงซุเป็นเมืองหน้าด่านที่ถูกใช้เป็นช่องนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อนำไปกระจายต่อในเมียนมา ทดแทนเมืองเมียวดีที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเส้นทางขนส่งสินค้า เพราะทางหลวงเอเซียหมายเลข 1(AH 1) ถูกปิดมานานเกือบ 1 ปีเต็มแล้ว ทำให้ในพื้นที่พะยาโตงซุมีกองกำลังติดอาวุธกลุ่มอื่น เช่น กองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) รวมถึงกองทัพพรรครัฐมอญใหม่(NMSP) เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวอยู่ด้วยก่อนหน้านี้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2567 ที่กองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง(BGF) ได้ประกาศคำสั่งให้จีนเทาที่อยู่ในเมียวดีต้องออกจากพื้นที่ภายในวันที่ 31 ตุลาคม มีรายงานว่า แก๊งคอลเซ็นเตอร์จำนวนมากได้โยกย้ายฐานจากเมียวดีมาอยู่ในเมืองพะยาโตงซุ