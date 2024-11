ชาวพม่าชุมนุมประท้วงต่อต้านแอร์บัส ร้องยุติสนับสนุนการโจมตีทางอากาศของกองทัพ

พม่าตกอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนองเลือดนับตั้งแต่กองทัพโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในต้นปี 2564 โดยนักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยที่ลุกขึ้นจับอาวุธร่วมมือกับกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์ในการต่อสู้เพื่อยุติการปกครองของทหารกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารประสบความสำเร็จในการต่อสู้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงปีที่ผ่านมา แต่กองทัพตอบโต้ด้วยการโจมตีอากาศอย่างต่อเนื่องต่อผู้ก่อความไม่สงบและพลเรือนในพื้นที่ที่กลุ่มติดอาวุธยึดครอง“เรากำลังชุมนุมประท้วงเพื่อขอให้บริษัทต่างๆ หยุดสนับสนุนการโจมตีทางอากาศและการทำสงครามของรัฐบาลทหาร เช่นรัฐบาลจีนและบริษัทเครื่องบินแอร์บัส” ผู้นำกลุ่มประท้วงในหมู่บ้านเส็งตองของรัฐกะฉิ่น กล่าว“เราชุมนุมประท้วงเพราะเราต้องการแสดงให้เห็นบ้านในหมู่บ้านถูกทำลายจากการยิงและทิ้งระเบิด” แกนนำการชุมนุมประท้วง ที่ปฏิเสธจะเปิดเผยชื่อเนื่องจากการปราบปรามผู้เห็นต่างของกองทัพ ระบุหมู่บ้านเส็งตองถูกทำลายจากการสู้รบนานนับเดือนระหว่างกองทัพและกองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหาร ชาวบ้านระบุ มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 30 คน บ้านเรือนราว 400 หลังถูกทำลายจากการโจมตีทางอากาศและการยิงถล่มในการสู้รบที่ยุติลงไปเมื่อวันที่ 8 ต.ค.มีผู้คนเข้าร่วมการชุมนุมประมาณ 50 คน บางคนถือป้ายประท้วงที่มีข้อความระบุว่า “แอร์บัส หยุดลงทุนในอาชญากรรมสงคราม”กลุ่มนักเคลื่อนไหว Justice for Myanmar ระบุว่าบริษัท Aviation Industry Corporation of China หรือ AVIC ขายเครื่องบินรบและขีปนาวุธให้กับกองทัพอากาศพม่า ตลอดจนให้บริการการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และยกเครื่องกับเครื่องบินจีนที่รัฐบาลทหารใช้งานส่วนแอร์บัส เป็นผู้ลงทุนในบริษัท AviChina Industry and Technology Co. Ltd. ของบริษัท AVIC ที่จดทะเบียนในฮ่องกงด้านโฆษกของแอร์บัสตอบสนองต่อรายงานของสำนักข่าววิทยุเอเชียเสรีถึงความเชื่อมโยงดังกล่าวว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับพม่า และไม่ได้จัดหาผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันให้กับพม่าหรือกองกำลังติดอาวุธของพม่า“ความสัมพันธ์ของแอร์บัสกับบริษัทของจีน รวมถึง AVIC สอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งของยุโรปและระหว่างประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรอาวุธที่มีอยู่กับจีน และความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของแอร์บัสในจีนมุ่งเน้นที่การบินพลเรือนและการบริการ” แอร์บัส ระบุการประท้วงต่อต้านการจัดหาอาวุธให้กองทัพพม่าในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นที่ภาคสะกาย หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางอากาศและระดมยิงปืนใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่า.