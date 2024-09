หนุ่มเชียงตุงคว้าแชมป์ T-Pop Star ประกวดร้องเพลงไทยที่กรุงย่างกุ้ง

วานนี้ (29 ก.ย.) เป็นวันสุดท้ายของงาน Thai Festival 2024 ซึ่งจัดที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้า Junction City ในกรุงย่างกุ้ง โดยไฮไลต์สำคัญของงานนี้ คือ การประกาศผลตัดสินรายการ T-Pop Star Challenge, Myanmar หรือการประกวดร้องเพลงไทย ที่กำหนดให้ผู้เข้าประกวดต้องเป็นคนสัญชาติพม่าเท่านั้นผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข T-11 ที่ใช้ชื่อว่า Baron Hayne หนุ่มจากเมืองเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก รองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้เข้าประกวดหมายเลข T-02 Min Yin Ko รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเลข T-05 Sai Lao Seng และรองชนะเลิศลำดับ 3 หมายเลข T-06 T Saw SanthapasThai Festival 2024 เป็นเทศกาลเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในพม่า ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2567 เพื่อส่งเสริม soft power ไทยในหมู่ชาวพม่า หน่วยงานที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดงานนี้ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำพม่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สมาคมนักธุรกิจไทยในพม่า สภาธุรกิจไทย-พม่า Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry และ Shwe Taung Groupภายในงานมีการออกบูทจำหน่ายและแนะนำสินค้าของบริษัทไทยและพม่า 53 บูท มีการจัดแสดงสินค้าไทย เช่น อาหาร สินค้าสุขภาพและเครื่องสำอาง เสื้อผ้า การท่องเที่ยว และบันเทิง รวมถึงสินค้าพม่า เช่น เครื่องดื่มและสินค้าสุขภาพ นอกจากนี้ ร้านค้าไทยที่อยู่ในห้าง Junction City ได้ร่วมจัดโปรโมชันพิเศษ รวมถึงซูเปอร์มาร์เกต market place ที่ชั้น 3 ของห้าง ก็จัดมุมจำหน่ายสินค้าไทยตลอดทั้ง 3 วันของเทศกาลในวันที่ 28-29 กันยายน มีการจัดฉายภาพยนตร์ไทย 3 เรื่อง ได้แก่เรื่อง หลานม่า เธอ ฟอร์ แคช สินเชื่อ..รักแลกเงิน และพี่มาก...พระโขนงส่วน T-Pop Star Challenge เป็นการประกวดร้องเพลงไทย ที่กำหนดให้ผู้เข้าประกวดต้องเป็นคนสัญชาติพม่าที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และเป็นครั้งแรกที่มีการจัดประกวดลักษณะนี้ในพม่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความนิยมต่อเพลงไทยและภาษาไทยในหมู่ชาวพม่า ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สําคัญ และมีชาวพม่าจำนวนมากที่ศึกษาภาษาไทย ชอบร้องเพลงไทย ดูละคร ซีรีส์ และภาพยนตร์ของไทย โดยมีบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอ็มเอ็ม ทีวี จำกัด เป็นผู้สนับสนุน ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 3,500 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมถ้วยรางวัลรายละเอียดการประกวด แบ่งเป็นรอบออดิชัน ให้ผู้สมัครเลือกร้องเพลงไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของจีเอ็มเอ็ม มิวสิค และค่ายเพลงในเครือ และอัดคลิปวิดีโอที่เป็นเสียงร้องของตนเองพร้อมเห็นหน้า มายังเว็บไซต์ tpopstar ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน-31 กรกฎาคม 2567 การตัดสินใช้คะแนนโหวตจากผู้ที่เข้าชมคลิป ปรากฏว่ามีชาวพม่าส่งคลิปส่งเข้าประกวดรวม 261 คลิป และมีการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ในวันที่ 28 สิงหาคมรอบตัดสิน ผู้เข้ารอบ 12 คน ได้ขึ้นแสดงบนเวทีในงาน Thai Festival 2024 เมื่อวันที่ 28 กันยายน และมีการประกาศผลผู้ชนะเลิศ ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 4 อันดับแรก เมื่อวานนี้ (29 ก.ย.) โดยในวันประกวดและประกาศผลตัดสินมีศิลปินไทย เช่น ซี-คีน อั๋น-อชิ พลพล และกัน นภัทร รวมถึงศิลปินพม่าที่ได้รับความนิยมเป็นแขกรับเชิญ และขึ้นไปร่วมแสดงบนเวทีด้วย.