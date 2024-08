ภาคเหนือเวียดนามอ่วม น้ำท่วมทำบ้านเกือบ 3 หมื่นหลังเสียหาย ผู้คนนับล้านได้รับผลกระทบ

ภาคเหนือของเวียดนามเผชิญกับฤดูร้อนที่มีฝนตกหนักมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่ต้นเดือน ก.ค.สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุเมื่อปลายเดือนก่อนว่า บ้านเรือนประชาชนเกือบ 29,000 หลัง และพื้นที่เพาะปลูก 90,000 เฮกตาร์ได้รับความเสียหายใน จ.เซินลา ประชาชนราว 1.3 ล้านคนได้รับผลกระทบ ตามข้อมูลขององค์กร Save the Children และยังระบุว่าน้ำท่วมทำให้พื้นที่ชนบทเต็มไปด้วยสะพานและถนนที่พังเสียหายอย่างหนักเจ้าหน้าที่ด้านภัยพิบัติของเวียดนมระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 11 คนในพื้นที่ดังกล่าว และบ้านเรือนประมาณ 2,670 หลัง อาคารเรียน 29 หลัง ได้รับความเสียหายSave the Children เปิดเผยว่าเด็ก 4,500 คน จะต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัย เมื่อพวกเขาพยายามกลับไปโรงเรียนในช่วงต้นเดือน ก.ย.“การฟื้นฟูจะต้องใช้เวลาหลายเดือน และหากไม่มีการเข้าช่วยเหลือในทันที เด็กเหล่านี้จะเผชิญกับอันตรายมากมาย” เล ถิ แถ่ง เฮือง ผู้อำนวยการ Save the Children ประจำเวียดนามระบุในคำแถลงตามข้อมูลขององค์กรการกุศล ครูใหญ่ของโรงเรียนใน จ.เซินลา กล่าวว่าถนนไปโรงเรียนยากลำบากมาก เนื่องจากดินถล่มและสะพานพังทำให้เดินทางลำบาก เด็กๆ ต้องข้ามลำธารเพื่อไปโรงเรียนข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า อุทกภัยสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าประมาณ 85 ล้านดอลลาร์ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีก่อน และมีผู้เสียชีวิต หรือรายงานว่าสูญหาย 91 คน เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายในช่วงเวลาดังกล่าวระหว่างเดือน มิ.ย.-พ.ย. เวียดนามมักเผชิญกับฝนตกหนัก ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกกำลังทวีความรุนแรงขึ้นและเกิดบ่อยครั้งขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.