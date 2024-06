องค์กรพิทักษ์สัตว์เรียกร้องยุติค้าเนื้อสุนัขและแมวในเวียดนาม

Four Paws องค์กรพิทักษ์สัตว์ที่มีสำนักงานในออสเตรียกล่าวว่า สัตว์เหล่านี้ถูกฆ่าอย่างทารุณและเนื้อสัตว์ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากโรคพิษสุนัขบ้าและโรคอื่นๆองค์กร Four Paws กำลังจัดกิจกรรมให้ความรู้ในนครโฮจิมินห์ ดานัง และกรุงฮานอย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของผู้คนเกี่ยวกับด้านลบของธุรกิจเนื้อสุนัขและแมว“เราเชื่อว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ควรจะต้องดำเนินกิจกรรมต่อต้านการค้าเนื้อสุนัขและแมว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการอุบัติของโรคและโรคระบาดที่เพิ่มมากขึ้น” เจ้าหน้าที่จากกลุ่มรณรงค์ของ Four Paws ระบุรายงานของ Four Paws ระบุว่าในแต่ละปี มีสุนัขและแมวราว 6 ล้านตัวถูกจับ ขนส่ง และฆ่าเพื่อบริโภคเนื้อในเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่ถูกจับไปจากชุมชนหรือที่เร่ร่อนจรจัดตามท้องถนนผู้ค้าในตลาดสด ขายสุนัขและแมวที่ตายแล้วรวมถึงที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเบียดเสียดกันในกรงและรอฆ่าเพื่อนำไปบริโภคกันอย่างเปิดเผยแม้ว่าการขายและการบริโภคเนื้อสุนัขจะถูกกฎหมายในเวียดนาม แต่รัฐบาลได้สั่งห้ามการบริโภคแมวในปี 2541 แต่หลังจากนั้นได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวในปี 2563 ตามการรายงานของ We Animal Media หน่วยงานถ่ายภาพข่าวสัตว์ผู้ที่กินเนื้อสุนัขและแมวจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคแบคทีเรียและปรสิตที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น อีโคไล และซัลโมเนลลา ซึ่งมักพบในเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนกลุ่มสิทธิสัตว์และนักเคลื่อนไหวชาวเวียดนามกำลังดำเนินการเพื่อยุติการขายและบริโภคเนื้อสุนัขและแมว เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่ในการเก็บสัตว์และกระบวนการฆ่าในปลายปี 2566 Four Paws และคณะกรรมการประชาชนเมืองฮอยอัน เมืองโบราณในภาคกลางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก ได้ปิดร้านอาหารที่ขายเนื้อสุนัขที่เหลืออยู่แห่งสุดท้ายของเมืองการสำรวจที่จัดทำขึ้นโดย Four Paws ในเวียดนามเมื่อต้นปี 2564 พบว่าประชาชน 91% คิดว่ารัฐบาลควรสั่งห้ามค้าเนื้อสุนัขและแมว และ 95% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าพวกเขาเชื่อว่าการกินเนื้อสุนัขและแมวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเวียดนาม และสนับสนุนให้ยุติการค้า.