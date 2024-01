เผยประวัติ "อาลุนแก้ว กิดติคุน" ทูตพิเศษอาเซียนด้านพม่าจากลาว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นมา สปป.ลาว ได้เข้ารับตำแหน่งประธานหมุนเวียนของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "อาเซียน" ประจำปี 2567 ซึ่งในบทบาทนี้ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาว ได้เสนอชื่อนายอาลุนแก้ว กิดติคุน ให้เข้ารับตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องสถานการณ์ในพม่า (Special Envoy of the ASEAN Chair on Myanmar) ที่มีภารกิจหลักในการประสานงานให้รัฐบาลทหารพม่าปฏิบัติตามฉันทมติ 5 ข้อ ที่เคยให้ไว้กับอาเซียน เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งและความรุนแรงในประเทศที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมานาน 3 ปี นับแต่การรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564นายอาลุนแก้ว กิดติคุน เป็นชาวเมืองโขง แขวงจำปาสัก บ้านเดียวกับลุงคำไต สีพันดอน อดีตประธานประเทศ ผู้ซึ่งยังคงมีบารมีสูงสุดอยู่ในลาวจนถึงทุกวันนี้ แม้กำลังจะมีอายุครบ 100 ปีเต็ม ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และเป็นบิดาของสอนไซ สีพันดอน นายกรัฐมนตรีลาวคนปัจจุบันนายอาลุนแก้ว เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 2494 ระหว่างปี 2536-2550 ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนถาวรลาวประจำสหประชาชาติ ซึ่งในตำแหน่งนี้ นายอาลุนแก้วได้เป็นประธานกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Group of Landlocked Developing Countries : LLDCs) ของสหประชาชาติ ตั้งแต่ปี 2542-2550ปี 2550 นายอาลุนแก้ว กลับมาลาวเพื่อมาเป็นผู้ช่วยนายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศลาวคนปัจจุบัน สมัยที่ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ จนถึงปี 2554 และได้ขึ้นเป็นรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศระหว่างปี 2554-2559เมื่อนายทองลุนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีลาวในปี 2559 นายอาลุนแก้วได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี ก่อนจะเกษียณอายุไปในปี 2563 และข้ามมาทำงานกับภาคธุรกิจ ในตำแหน่งประธานกรรมการยุทธศาสตร์และการวางแผน บริษัทพีทีแอลโฮลดิ้ง จำกัดบริษัทพีทีแอลโฮลดิ้ง เป็น Holding Company ของบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว มหาชน บริษัทในกลุ่มพงสะหวัน ซึ่งทำธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน และเป็นผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของลาวบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) เป็นเจ้าของสัมปทานโครงการเวียงจันทน์โลจิสติกส์พาร์ค ศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้าขนาดใหญ่ ในนครหลวงเวียงจันทน์ กับท่าบกท่านาแล้ง และยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อโครงข่ายทางรถไฟ 4 ประเทศ เข้าด้วยกัน ได้แก่ ทางรถไฟลาว-จีน ทางรถไฟลาว-ไทย และทางรถไฟลาว-เวียดนามบริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว ยังได้รับสัมปทานก่อสร้างและพัฒนาเส้นทางรถไฟลาว-เวียดนาม ระยะทางรวม 554.7 กิโลเมตร มูลค่าการลงทุนกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจุดเริ่มต้นจากนครหลวงเวียงจันทน์ ปลายทางท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง ในจังหวัดฮาติงห์ ของเวียดนาม ที่กำลังจะเริ่มต้นก่อสร้างในปลายปีนี้ และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้งานได้ในปี 2571นอกจากนี้ บริษัทปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว ยังได้รับอนุมัติจากทั้งรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามให้เป็นผู้พัฒนาและบริหารท่าเรือน้ำลึกหวุงอ๋าง เพื่อให้เป็นปลายทางในการขนส่งและนำเข้าสินค้าของลาว เปิดทางออกสู่ทะเลให้ลาวอีกด้วยล่าสุด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำพิธีมอบเหรียญเกียรติคุณอาทิตย์อุทัย ดาวทองและดาวเงิน (ขั้น 2) ให้นายอาลุนแก้ว ในฐานะที่มีบทบาทสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างลาวและญี่ปุ่นเป็นอย่างดีมาตลอด โดยพิธีมอบเหรียญจัดขึ้นที่บ้านพักทูตญี่ปุ่นในนครหลวงเวียงจันทน์ สำหรับเหรียญอาทิตย์อุทัย ดาวทองและดาวเงิน (ขั้น 2) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศขั้นสุงสุดที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบให้พลเรือน.