โรงงานอิฐกัมพูชาใช้ขยะจากการผลิตเสื้อผ้าแบรนด์ดังเป็นเชื้อเพลิงเตาเผา รายงานชี้ทำคนงานล้มป่วย

รายงานของ Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า LICADHO มาจากการเยี่ยมโรงงานอิฐ 21 แห่งในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา และจ.กันดาล ที่อยู่ใกล้เคียง ระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ย. รวมถึงการสัมภาษณ์คนงานในปัจจุบันและอดีตคนงานรายงานพบว่าขยะสิ่งทอก่อนการบริโภค เช่น ผ้า พลาสติก ยาง และวัสดุอื่นๆ จากแบรนด์ต่างๆ ถูกเผาที่โรงงาน 7 แห่ง เพื่อประหยัดค่าเชื้อเพลิง“คนงานหลายคนรายงานว่าขยะสิ่งทอที่เผาไหม้ทำให้พวกเขาปวดหัวและมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และมีคนงานรายหนึ่งระบุเธอรู้สึกไม่สบายเป็นพิเศษระหว่างที่เธอตั้งครรภ์” รายงานระบุสินค้าหลายแบรนด์ รวมทั้ง Primarks และ Lidl ระบุว่าพวกเขากำลังสอบสวนเรื่องนี้ขยะสิ่งทอที่เผาไหม้สามารถปล่อยสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์หากสภาพของการเผาไหม้ไม่ได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง และขี้เถ้าก็อาจมีมลพิษในระดับสูง ตามการศึกษาภายในในปี 2563 โดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่วัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากเตาเผาของโรงงานสิ่งทอในกัมพูชาที่เผาขยะสิ่งทอ และจากที่รอยเตอร์ได้เห็นรายงานระบุว่าสารพิษเหล่านี้ ยังรวมถึงไดออกซิน ที่สามารถก่อมะเร็งได้ อย่างไรก็ตาม UNDP ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ในรายงานอีกชิ้นหนึ่งจากปี 2561 โดยนักวิชาการจากสถาบัน Royal Holloway มหาวิทยาลัยลอนดอน ระบุว่า เศษเสื้อผ้ามักมีสารเคมีที่เป็นพิษเช่น คลอรีนฟอกขาว ฟอร์มาลดีไฮด์ และแอมโมเนีย รวมถึงโลหะหนัก พีวีซี และเรซิน ที่ใช้ในกระบวนการย้อมและพิมพ์คนงานในโรงงานอิฐรายงานว่ามีอาการไมเกรน เลือดกำเดาไหล และความเจ็บป่วยอื่นๆ รายงานของอังกฤษระบุแบรนด์ที่มีชื่ออยู่ในรายงานของ LICADHO ประกอบด้วย Adidas, C&A, LPP's Cropp and Sinsay, Disney, Gap, Old Navy, Athleta, Karbon, Kiabi, Lululemon Athletica, Lidl Stiftung & Co's Lupilu, Walmart's No Boundaries, Primark, Reebok, Sweaty Betty, Tilley Endurables, Under Armour และ Venus FashionAdidas ที่จ้างผลิตสินค้าจากโรงงานในกัมพูชา 16 แห่ง ระบุว่าได้เริ่มการสอบสวน เพื่อดูว่าขยะถูกเปลี่ยนเส้นทางจากเส้นทางกำจัดที่ได้รับอนุญาตไปยังเตาเผาอิฐหรือไม่นโยบายสิ่งแวดล้อมของ Adidas ในกัมพูชาระบุว่าขยะทั้งหมดจากซัปพลายเออร์ผลิตเครื่องนุ่งห่มต้องถูกกำจัดยังโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ได้รับอนุมัติ ที่มีการควบคุมอย่างเต็มที่ และมีการควบคุมคุณภาพอากาศ หรือไปยังศูนย์รีไซเคิลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล บริษัทระบุLidl ระบุว่าบริษัทให้ความสนใจต่อรายงานของ LICADHO และเริ่มการสอบสวนแล้ว แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้LPP กล่าวว่าบริษัทไม่ทราบว่าขยะสิ่งทอของตนถูกเผาในเตาเผาอิฐ และได้ติดต่อกับตัวแทนที่รับผิดชอบการสั่งซื้อในกัมพูชา LPP กล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะจัดวันตระหนักรู้ในต้นปี 2567 สำหรับตัวแทนและโรงงานในกัมพูชา โดยมุ่งเน้นที่การจัดการขยะPrimark ที่สินค้าของบริษัทผลิตจากโรงงาน 20 แห่งในกัมพูชา กล่าวว่าบริษัทกำลังสอบสวนปัญหานี้ ขณะที่ Sweaty Betty ไม่ได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อค้นพบ แต่กล่าวว่าบริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับซัปพลายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่Tilley Endurables กล่าวว่ามีความกังวลอย่างมากกับข้อค้นพบนี้ และจะทำงานร่วมกับโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบเท่านั้นTilley กล่าวว่าโรงงานที่ผลิตสินค้าได้รับการตรวจสอบจาก WRAP ที่ให้การรับรองโรงงานตามหลักการผลิตเครื่องแต่งกายอย่างมีความรับผิดชอบทั่วโลก และมุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่ามีการจัดการขยะอย่างเหมาะสมตามกฎหมายท้องถิ่นและตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมและพบว่าโรงงานใช้บริษัทกำจัดขยะที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา แต่ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับขยะที่ถูกรวบรวมไปแล้วส่วนแบรนด์อื่นๆ ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นของรอยเตอร์ ขณะที่ WRAP กระทรวงสิ่งแวดล้อมกัมพูชา และบริษัทรวบรวมขยะ ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความเห็นจากรอยเตอร์.