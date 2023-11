ฝ่ายต่อต้านรัฐประหารพม่าส่งเสียงยินดีตะวันตกคว่ำบาตรรอบใหม่มุ่งเป้าแหล่งรายได้รัฐบาลทหาร

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุวันนี้ (1) ว่าพวกเขากำลังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับบริษัท Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) ของรัฐ ที่เป็นหุ้นส่วนร่วมทุนในโครงการก๊าซนอกชายฝั่งทั้งหมด และเป็นแหล่งเงินที่สำคัญของรัฐบาลทหาร มาตรการคว่ำบาตรจะขัดขวางการเข้าถึงเงินและทรัพยากรที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ และห้ามไม่ให้พลเมืองสหรัฐฯ ให้บริการทางการเงินหรือที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท MOGE ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.เป็นต้นไปเจ้าหน้าที่ 5 ราย ที่อยู่ในรายชื่อคว่ำบาตร ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการลงทุน กระทรวงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศ อธิบดีอัยการและกรมราชทัณฑ์ และประธานคณะเสนาธิการร่วม นอกจากนี้ ยังมีองค์กร 5 แห่งที่ถูกคว่ำบาตร ตามการระบุของกระทรวงการคลังอังกฤษยังคว่ำบาตรบุคคล 5 รายและหน่วยงาน 1 แห่ง ที่ระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการเงินแก่รัฐบาลทหารพม่า หรือจัดหาสินค้าต้องห้าม รวมทั้งชิ้นส่วนเครื่องบิน ส่วนแคนาดา ประกาศบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรกับบุคคล 39 ราย และหน่วยงาน 22 แห่ง โดยประสานงานกับอังกฤษ และสหรัฐฯทอม แอนดรูว์ ผู้รายงานพิเศษที่ทำงานร่วมกับสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวในคำแถลงว่าการคว่ำบาตรครั้งใหม่นี้ถือเป็นก้าวสำคัญ และการห้ามให้บริการทางการเงินที่เอื้อประโยชน์ต่อ MOGE จะส่งผลกระทบต่อแหล่งรายได้แหล่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลทหารพม่า“การกระทำเหล่านี้เป็นการส่งสัญญาณให้ชาวพม่ารู้ว่าพวกเขาไม่ถูกลืม แต่ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ประชาคมระหว่างประเทศสามารถทำได้และต้องทำ” แอนดรูว์กล่าว โดยเรียกร้องให้รัฐสมาชิกของสหประชาชาติดำเนินการให้แข็งกร้าวขึ้น เพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างกล้าหาญของชาวพม่าในการปกป้องชาติและรักษาอนาคตของลูกหลานของพวกเขาJustice for Myanmar กลุ่มนักวิจัยและนักเคลื่อนไหวใต้ดินจากพม่ายังกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ต่อ MOGE ถือเป็นขั้นตอนที่น่ายินดีที่จะขัดขวางแหล่งรายได้จากต่างประเทศแหล่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลทหาร“สหรัฐฯ ควรมุ่งเป้าที่การเข้าถึงทุนของรัฐบาลทหารต่อไป รวมถึงการคว่ำบาตร MOGE อย่างเต็มรูปแบบโดยร่วมมือกับพันธมิตร” กลุ่ม Justice for Myanmar ระบุในคำแถลงการคว่ำบาตรครั้งนี้ถือเป็นครั้งล่าสุดที่รัฐบาลตะวันตกบังคับใช้กับรัฐบาลทหารพม่า หลังกองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของอองซานซูจี เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2564.