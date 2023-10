รัฐบาลทหารพม่าโวยภาพยนตร์จีน ‘No More Bets’ ทำภาพลักษณ์ประเทศเสียหาย

ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่อง ‘No More Bets’ บอกเล่าเรื่องราวของโปรแกรมเมอร์ที่ถูกค้ามนุษย์ไปประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งหนึ่งโดยไม่ได้ระบุชื่อ และบังคับให้ทำงานเป็นนักต้มตุ๋นออนไลน์หลอกลวงเหยื่อให้องค์กรอาชญากรรมแม้ภาพยนตร์จะไม่ได้เอ่ยชื่อพม่า แต่สถานที่ดูคล้ายคลึงกับพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ ที่ปักกิ่งกล่าวว่าพลเมืองของตนมักถูกล่อลวง หรือถูกค้ามนุษย์และบังคับให้ทำงานหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติทางออนไลน์การต้มตุ๋นหลอกลวงนี้สร้างความไม่พอใจให้ปักกิ่ง ที่เป็นพันธมิตรหลักและผู้จัดหาอาวุธให้รัฐบาลทหารพม่าที่ถูกนานาชาติโดดเดี่ยวกงสุลใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่าในเมืองหนานหนิง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนกล่าวว่า ‘ภาพลักษณ์ของพม่าได้รับเสียหายจากภาพยนตร์ที่ถ่ายทำโดยจีนและเผยแพร่ในจีนและทั่วโลก’ หนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ออฟเมียนมาร์รายงาน“โครงเรื่องเกี่ยวข้องกับพม่า และมีรายงานว่าชาวจีนรู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือนพม่า” กงสุลใหญ่ของรัฐบาลทหารพม่ากล่าวกับเจ้าหน้าที่รัฐในเขตปกครองตนเองกว่างซีเมื่อต้นสัปดาห์แม้จะเริ่มฉายเมื่อเดือน ส.ค. แต่ภาพยนตร์เรื่อง No More Bets กลายเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในจีนปีนี้ กวาดรายได้ไปแล้ว 3,800 ล้านหยวน (ประมาณ 521 ล้านดอลลาร์) และกลายเป็นประเด็นพูดคุยทางออนไลน์อย่างร้อนแรงเกี่ยวกับอันตรายของการเดินทางเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งเดือนก่อนที่ภาพยนตร์จะออกฉาย จีนบอกกับรัฐบาลทหารพม่าให้ ‘ถอนรากถอนโคน’ ศูนย์หลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนผิดกฎหมายที่มุ่งเป้าพลเมืองจีนทั้งนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ของพม่า.