นักวิเคราะห์ซัดอินเดีย ‘ปากว่าตาขยิบ’ อ้างวิตกวิกฤตพม่า แต่พบยังขายอาวุธให้รัฐบาลทหาร

กลุ่มสิทธิมนุษยชน Justice for Myanmar รายงานในเดือน มิ.ย.ว่า บริษัท Bharat Electronics Limited หรือ BEL ผู้ผลิตอาวุธสัญชาติอินเดีย ได้โอนยุทโธปกรณ์ทางทหารมูลค่ามากกว่า 5.1 ล้านดอลลาร์ให้กองทัพพม่า หรือบริษัท Alliance Engineering Consultancy และบริษัท Mega Hill General Trading ที่ทราบกันว่าเป็นนายหน้าค้าอาวุธของพม่า ในช่วง 6 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย. ฝ2565 จนถึงเดือน เม.ย.2566อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร ยังรวมถึงโดมโซนาร์โลหะ ทรานสดิวเซอร์ และวัสดุสำหรับโดมที่ใช้กับเรือฟรีเกต เรือรบ หรือเรือดำน้ำ ระบบเกียร์ เอกสารทางเทคนิค อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการส่งสัญญาณวิทยุ หรืออุปกรณ์เรดาร์ และวิทยุเคลื่อนที่สำหรับการสื่อสารในสนามรบJustice for Myanmar ระบุว่า การขนส่งสินค้าเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการสนับสนุนของอินเดียต่อกองทัพพม่าและอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศของตน และเรียกร้องให้พันธมิตรของอินเดียใช้อำนาจของพวกเขากดดันอินเดียให้ยุติการจัดหาอาวุธ สินค้าและเทคโนโลยีแบบใช้สองทางแก่รัฐบาลทหาร รวมถึงระหว่างการเยือนสหรัฐฯ และฝรั่งเศสของโมดีในปีนี้การขายอาวุธเกิดขึ้นแม้กระทั่งในขณะที่โมดีและประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ ออกคำแถลงร่วมหลังการพบหารือที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายลงในพม่า และเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองของประเทศตัน โซ นาย นักวิเคราะห์การเมือง ชี้ให้เห็นถึงการปากว่าตาขยิบของอินเดียที่ด้านหนึ่งขายอาวุธให้รัฐบาลทหาร ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็กล่าวว่าเป็นกังวลถึงสถานการณ์ในพม่าเขาระบุว่า อินเดียวางตัวเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งในพม่าและเมินเฉยหรือแม้กระทั่งจับกุมผู้ลี้ภัยที่หลบหนีการสู้รบข้ามพรมแดน“แต่ในเวทีระหว่างประเทศ เมื่อออกคำแถลงในฐานะประเทศประชาธิปไตย อินเดียใช้คำว่าประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผล เป็นรัฐบาลที่สนับสนุนทางอ้อมต่ออาชญากรรมที่กระทำโดยทหารพม่าด้วยการจงใจเพิกเฉยอาชญากรรมเหล่านั้น” ตัน โซ นาย กล่าวรายงานของ Justice for Myanmar มีขึ้นหลัง ทอม แอนดรูว์ ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพม่า ออกรายงานในเดือน พ.ค. ที่ระบุว่ารัฐบาลทหารนำเข้าอาวุธและวัตถุดิบมูลค่าอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อผลิตอาวุธ ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ.2564 ที่เกิดรัฐประหาร จนถึงเดือน ธ.ค.2565กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า รัฐบาลทหารกำลังใช้อาวุธเหล่านั้นกับประชาชนชาวพม่า รวมถึงโจมตีกลุ่มติดอาวุธและพลเรือนที่ต่อต้านการปกครองอย่างไรก็ตาม รัสเซีย จีน และสิงคโปร์ยังคงเป็นแหล่งอาวุธหลักจนถึงตอนนี้ โดยรายงานของสหประชาชาติพบว่า หน่วยงานของอินเดียหลายแห่ง รวมถึงหน่วยงานของรัฐ ได้โอนอาวุธและวัสดุที่เกี่ยวข้องมูลค่า 51 ล้านดอลลาร์ ให้รัฐบาลทหารในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะที่มูลค่าของรัสเซียอยู่ที่ 406 ล้านดอลลาร์ จีน 267 ล้านดอลลาร์ และสิงคโปร์ 254 ล้านดอลลาร์.