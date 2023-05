กลุ่มสังเกตการณ์ชี้รัสเซียเริ่มใช้ท่อส่งพลังงานของพม่าส่งน้ำมันดิบ 3 ล้านบาเรลล์ไปจีน

ตามข้อมูลการจัดส่งสินค้าของท่าเรือ Energy Intelligence รายงานว่ารัสเซียได้ถ่ายน้ำมันดิบลงที่ท่าเรือน้ำลึกจอก์พยู บนเกาะมาแด ในรัฐยะไข่ ทางตะวันตกของประเทศ เพื่อลำเลียงน้ำมันดิบส่งผ่านท่อส่งน้ำมันความยาว 770 กิโลเมตร ไปยังโรงกลั่นของบริษัท PetroChina ในเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลหยุนหนานรายงานระบุว่าการขนส่งน้ำมันดิบผ่านท่อส่งน้ำมันของพม่าไปจีน ชี้ว่าผู้ส่งออกน้ำมันของรัสเซียกำลังลองใช้เส้นทางส่งออกใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ที่ได้นำเข้าน้ำมันดิบของรัสเซียเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่สหภาพยุโรปกำหนดมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบของรัสเซียเมื่อเดือนธ.ค. 2565เมื่อต้นเดือนเม.ย. เรือบรรทุกน้ำมัน Leonid Loza ของบริษัท Sun Ship Management ที่มีสำนักงานในดูไบ ได้ขนถ่ายน้ำมันดิบรัสเซียจำนวน 1 ล้านบาเรลล์ลงที่ท่าเรือจอก์พยู โดยเรือบรรทุกน้ำมันลำนี้รับน้ำมันดิบที่ท่าเรือโนโวรอสซีสค์ในทะเลดำของรัสเซีย ตามการรายงานของ Energy Intelligenceส่วนน้ำมันดิบอีก 1 ล้านบาเรลล์ที่รับจากท่าเรือเดียวกันกำลังเดินทางมาพม่าด้วยเรือบรรทุกน้ำมัน Fjord Seal ติดธงสัญชาติปานามา Energy Intelligence ระบุในต้นเดือนเม.ย. กลุ่มสังเกตการณ์รายงานว่ารัสเซียยังมองหาผู้ซื้อน้ำมันดิบรายใหม่ในเอเชีย เนื่องจากทั้งอินเดียและจีนได้นำเข้าน้ำมันดิบที่รัสเซียส่งออกไปบางส่วนแล้วท่อส่งน้ำมันที่รัสเซียใช้งานเพื่อขนส่งน้ำมันดิบไปยังจีนนี้ดำเนินการโดยบริษัท China National Petroleum Corp ที่เป็นบริษัทแม่ของ PetroChina ที่ถือหุ้น 50.9% ในบริษัท สำหรับหุ้นที่เหลือมีบริษัท Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE) ของรัฐบาลทหารพม่าเป็นผู้ถือครองเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2565 สหภาพยุโรปได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่กับเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลทหารพม่า พวกพ้องที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับรัฐบาลทหาร และธุรกิจที่รัฐบาลทหารควบคุม รวมทั้งบริษัท MOGEMOGE เป็นแหล่งรายได้ขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐบาลพม่า และยังเป็นทุนในการดำเนินการปราบปรามอย่างรุนแรงของรัฐบาลทหารอ้างถึงหลักฐานการมีส่วนร่วมของบริษัทอังกฤษในอุตสาหกรรมก๊าซของพม่า องค์กร Burma Campaign UK ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอังกฤษคว่ำบาตรบริษัท MOGEส่วน Justice For Myanmar (JFM) กลุ่มนักเคลื่อนไหวที่สังเกตการณ์ธุรกิจของรัฐบาลทหาร ได้เรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ รวมทั้งสหรัฐฯ และญี่ปุ่น คว่ำบาตรบริษัท MOGE เช่นกัน“การคว่ำบาตร MOGE เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อขัดขวางรัฐบาลทหารจากเงินทุน ที่พวกเขาต้องใช้เพื่อโจมตีพลเรือนที่ทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งเปรียบได้กับอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” โฆษกของ JFM กล่าวก่อนการรัฐประหาร 2564 ความสัมพันธ์ระหว่างพม่าและรัสเซียถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ข้อตกลงด้านอาวุธและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทหารพม่าที่สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยของรัสเซียแต่นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหาร รัสเซียกลายเป็นผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ของพม่า และการประสานงานกำลังขยายตัวไปยังภาคส่วนอื่นๆ ตั้งแต่การทูตไปจนถึงการค้าและพลังงานพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำคณะรัฐบาลทหารได้ให้คำมั่นที่จะมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือกับรัสเซีย โดยพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้พบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน เป็นครั้งแรกในเดือนก.ย. 2565 ที่รัสเซีย.