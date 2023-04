PDF ย่างกุ้งยิงรอง ผอ.กกต.พม่าดับ แค้นเหยื่อเป็นพยานคดี NLD โกงการเลือกตั้ง

วานนี้ (22 เม.ย.) เกิดเหตุยิงกันตายอย่างอุกอาจกลางถนนขณะที่ผู้คนกำลังพลุกพล่านในกรุงย่างกุ้ง โดยเหยื่อผู้ถูกยิงเสียชีวิต ได้แก่ อู ซายจ่อตู่ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งพม่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ในย่านติงกานจูน โดยมีภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านค้าแห่งหนึ่งเห็นรถเก๋งสีดำของ อู ซายจ่อตู่ กำลังขับมาช้าๆ อยู่บนถนน จากนั้นมีชาย 2 คน ขี่รถจักรยานยนต์มาดักหน้า ชายคนหนึ่งลงมายืนขวางหน้ารถ แล้วยกปืนสั้นรัวยิงเข้าไปในตัวรถหลายนัด อู ซายจ่อตู่พยายามขับเบี่ยงเพื่อหลบหนี แต่ชายคนดังกล่าวก็วิ่งตามไปยิงต่อจนรถของ อู ซายจ่อตู่ พุ่งเข้าไปชนเสาไฟฟ้าสงบนิ่งอย่างไรก็ตาม ในตอนเช้าวันนี้ (23 เม.ย.) คลิปภาพกล้องวงจรปิดดังกล่าวได้ถูกลบออกไปแล้ว จากเครือข่ายออนไลน์ในพม้าตอนเย็นวานนี้ บนเครือข่ายออนไลน์ของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหาร มีการเผยแพร่กราฟิกของกลุ่มติดอาวุธที่ใช้ชื่อว่า “For the Yangon” ในกราฟิกเป็นภาพขาวดำของ อุ ซายจ่อตู่ และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีแดงตัวใหญ่เขียนว่าภารกิจสำเร็จ ด้านล่างมีข้อความภาษาพม่าบรรยายว่า For the Yangon ได้สังหาร อู ซายจ่อตู่ คนของสภาทหารที่มีส่วนสำคัญในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับอองซาน ซูจี ไปเรียบร้อยแล้วสื่อในพม่ารายงานว่า For the Yangon เป็นหน่วยรบแบบจรยุทธ์ ของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน (PDF) ซึ่งมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในกรุงย่างกุ้งอู ซายจ่อตู่ วัย 58 ปี เป็นอดีตนายทหารยศพันโท ที่ถูกโอนย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และมีบทบาทสำคัญในฐานะพยานในคดีที่มีการฟ้องร้อง อองซาน ซูจี อดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐ ผู้นำพรรค NLD และอดีตประธานาธิบดี วินมิ่นต์ ในหลายคดี โดยเฉพาะคดีพรรค NLD โกงการเลือกตั้งมีรายงานว่า อู ซายจ่อตู่ เสียชีวิตคาที่ในรถเก๋งที่เขาเป็นคนขับ บนร่างของเขามีรอยกระสุนถึง 5 นัด ส่วนภรรยาที่นั่งไปด้วยได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล