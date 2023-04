“พม่า-อินเดีย” เตรียมใช้ “จั๊ต-รูปี” ซื้อขายโดยตรงผ่านการค้าชายแดน

วันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ธนาคารกลางเมียนมา (The Central Bank of Myanmar : CBM) ได้จัดประชุมเตรียมการเพื่อจะนำเงินสกุลท้องถิ่น “จั๊ต-รูปี” มาเป็นสื่อกลางโดยตรงสำหรับค้าชายแดนระหว่างเมียนมาและอินเดีย เช่นเดียวกับที่ได้อนุญาตให้เงิน“จั๊ต-หยวน”ในค้าชายแดนเมียนมา-จีน และ“จั๊ต-บาท” กับการค้าชายแดนเมียนมา-ไทย ไปก่อนแล้วในปี 2565 เพื่อหลีกเลี่ยงและสงวนการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐการประชุมครั้งนี้ มี ดอ ตานตานส่วย ผู้ว่าการ CBM เป็นประธาน มีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และธนาคารพาณิชย์เอกชน กว่า 50 ราย เข้าร่วมที่ประชุมได้พิจารณาผลการใช้เงินสกุลท้องถิ่นเป็นสื่อกลางในการค้าขายกันระหว่างเมียนมา-จีน และเมียนมา-ไทย ในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาเอกสารผลการศึกษาเรื่องการใช้เงินจั๊ต-รูปี เพื่อค้าขายกันโดยตรง ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากธนาคารกลางอินเดีย(The Reserve Bank of India) มาแล้ว และได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อวางระบบการแลกเปลี่ยนเงินจั๊ตและรูปี ก่อนจะเริ่มให้มีการใช้จริงคณะทำงานชุดนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจาก CBM กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา กระทรวงวางแผนและการคลัง เมียนมา กระทรวงพาณิชย์เมียนมา ธนาคาพาณิชย์ของรัฐในเมียนมา ธนาคารกลางอินเดีย Punjab Nation Bank และสำนักงานตัวแทนธนาคารพาณิชย์อินเดียในกรุงย่างกุ้งยังไม่มีการกำหนดว่า จะเริ่มให้ใช้เงินจั๊ต-รูปี โดยตรงสำหรับการค้าชายแดนระหว่างเมียนมากับอินเดียเมื่อใด อย่างไรก็ตาม คาดว่าธนาคารกลางของทั้ง 2 ประเทศจะแต่งตั้งให้ Punjab Nation Bank เป็นธนาคารสำหรับชำระบัญชีเงินจั๊ตกับเงินรูปีการค้าชายแดนระหว่างเมียนมาและอินเดียมีช่องทางหลักที่ด่านตามู ในภาคสะกาย ด้านตรงข้ามในฝั่งอินเดีย เป็นด่านโมเร ในรัฐมณีปุระข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมา ระบุว่า มูลค่าการค้าชายแดนที่ด่านตามู-โมเร ในช่วง 11 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565-2566 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 มียอดรวม 16.40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในนี้เป็นยอดส่งออกสินค้าจากเมียนมาไปยังอินเดีย 10.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยอดนำสินค้าจากอินเดียมาเข้ามาในเมียนมา 6.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ