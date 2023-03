บ.อาวุธอินเดียขายกระบอกปืนใหญ่ให้รัฐบาลทหารพม่า นักเคลื่อนไหวหวั่นใช้ปราบฝ่ายเห็นต่าง

พม่าอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายนับตั้งแต่นายพลโค่นล้มรัฐบาลพลเรือนของอองซานซูจีเมื่อ 2 ปีก่อน ยุติการปกครองระบอบประชาธิปไตยช่วงสั้นๆ ของประเทศและจุดชนวนการประท้วงของประชาชนกองทัพใช้การโจมตีด้วยปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศกับฝ่ายตรงข้าม ในความพยายามที่จะบดขยี้การต่อต้าน ตามการระบุขององค์กรสิทธิมนุษยชน ที่ส่งผลให้นานาชาติเรียกร้องให้ยุติการส่งอาวุธให้กับรัฐบาลทหารกลุ่มนักเคลื่อนไหว Justice for Myanmar ระบุว่าในเดือนต.ค. บริษัท Yantra India Limited ผู้ผลิตอาวุธของรัฐได้ส่งกระบอกปืนขนาด 122 มิลลิเมตร 20 กระบอกให้กับพม่าผู้รับสินค้าที่มีมูลค่า 330,000 ดอลลาร์ คือบริษัท Innovative Industrial Technologies Company Limited ที่ตั้งอยู่ในนครย่างกุ้ง ตามข้อมูลที่กลุ่มนักเคลื่อนไหวเผยกับเอเอฟพีเมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทเดียวกันนี้ชนะการประกวดราคาเพื่อติดตั้งและกำหนดอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่ศูนย์ข้อมูลของรัฐบาลทหารกลุ่ม Justice for Myanmar ระบุว่ากระบอกปืนเหล่านี้ดูเหมือนจะใช้ทำปืนใหญ่สำหรับกองทัพบริษัท Yantra India Limited มีโรงงานผลิตเหล็กกล้าล้ำสมัยสำหรับผลิตกระบอกปืนและส่วนประกอบอื่นๆ ของปืนใหญ่และปืนรถถัง เว็บไซต์ของบริษัทระบุทั้งบริษัท Yantra และบริษัท Innovative Industrial Technologies ต่างไม่ตอบสนองต่ออีเมลขอความคิดเห็นจากเอเอฟพี“อินเดียสนับสนุนโดยตรงต่อการโจมตีพลเรือนโดยไม่เลือกปฏิบัติของรัฐบาลทหารด้วยการอนุญาตการส่งออกกระบอกปืน” โฆษกของกลุ่ม Justice For Myanmar ระบุประชาชนมากกว่า 3,000 คน ถูกสังหารในการปราบปรามผู้เห็นต่างของกองทัพ ตามการระบุของกลุ่มสังเกตการณ์ท้องถิ่นความพยายามทางการทูตที่จะแก้ไขวิกฤตยังคงติดขัด ในขณะที่รัฐบาลทหารได้รับการปกป้องจากพันธมิตรใกล้ชิดอย่างรัสเซียและจีนในเวทีสหประชาชาติในเดือนธ.ค. อินเดียพร้อมด้วยมอสโกและปักกิ่งงดออกเสียงในมติแรกของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับวิกฤต ที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษที่ถูกคุมขังตามอำเภอใจทั้งหมด รวมถึงซูจีรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียปกป้องความสัมพันธ์ของนิวเดลีกับรัฐบาลทหารพม่าว่า อินเดียไม่สามารถหลีกเลี่ยงการติดต่อกับเพื่อนบ้านได้เพราะประเด็นปัญหาข้ามพรมแดน เช่นองค์กรอาชญากรรมในเดือนม.ค. กองทุนความมั่นคั่งแห่งชาตินอร์เวย์ระบุว่าได้ถอนการลงทุนในบริษัท Bharat Electronics ของอินเดีย เนื่องจากความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ว่าบริษัทกำลังขายอาวุธให้รัฐบาลทหารพม่า.