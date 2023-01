เวียดนามขอญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการรถไฟความเร็วสูง-ปรับโครงสร้างโรงกลั่น

ข้อเสนอดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการพบหารือของนายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง และรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของญี่ปุ่น ชุนอิจิ ซูซูกิ ในกรุงฮานอย คำแถลงของรัฐบาลระบุญี่ปุ่นเป็นแหล่งความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการใหญ่ที่สุดของเวียดนาม และยังเป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเวียดนามด้วยเวียดนามกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างทางรถไฟยาว 1,545 กิโลเมตร ที่มูลค่าการลงทุนอาจสูงถึง 64,800 ล้านดอลลาร์ ตามการระบุของสื่อทางการคำแถลงของรัฐบาลยังระบุว่า ในที่ประชุม ผู้นำเวียดนามยังขอให้ญี่ปุ่นช่วย ‘ปรับโครงสร้างหุ้น’ ของบริษัท Nghi Son Refinery and Petrochemical ที่เป็นโรงกลั่นน้ำมันใหญ่ที่สุดของเวียดนาม แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมทั้งนี้ โรงกลั่นหงิเซิน มูลค่า 9,000 ล้านดอลลาร์แห่งนี้ มีบริษัท Idemitsu Kosan Co ของญี่ปุ่นถือหุ้นอยู่ 35.1% บริษัท Kuwait Petroleum ถืออยู่ 35.1% บริษัท PetroVietnam ของเวียดนามถืออยู่ 25.1% และบริษัท Mitsui Chemicals Inc ถือ 4.7%เมื่อต้นปี โรงกลั่นขนาด 200,000 บาร์เรลต่อวันแห่งนี้ได้ปรับลดอัตราการกลั่นลง หลังจากมีความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเงินทุนสำหรับน้ำมันดิบ โดยบริษัท Idemitsu Kosan กล่าวในเวลานั้นว่า บริษัทไม่มีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงินครั้งใหม่แก่โรงกลั่นแห่งนี้.