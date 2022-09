ปิดฉาก 16 ปีศาลอาชญากรรมสงครามเขมรแดง พิพากษาแกนนำเพียง 3 ราย เหยื่อเผยความเจ็บปวดยังชัดเจน

องค์คณะชำระคดีวิสามัญแห่งตุลาการกัมพูชา (Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia -ECCC) หรือที่รู้จักกันว่าศาลคดีเขมรแดง จะมีคำพิพากษาต่อการอุทธรณ์คำตัดสินโทษในปี 2561 ของเขียว สัมพัน อดีตประมุขแห่งรัฐสมัยเขมรแดง วัย 91 ปี ในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติคำพิพากษาดังกล่าวจะเป็นคำตัดสินสุดท้ายของศาล ที่มีมูลค่ามากกว่า 330 ล้านดอลลาร์ และถูกร้องเรียนเกี่ยวข้องความล่าช้าในการทำงาน ตลอดจนข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงโดยพรรครัฐบาลของกัมพูชาสำหรับ ชุม เมย หนึ่งในผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนจากเรือนจำ S-21 ไม่มีอะไรลบรอยบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการที่เขมรแดงสังหารภรรยาและลูกทั้ง 4 คนของเขาได้“ต่อเมื่อผมตายเท่านั้น ผมถึงจะลืมทุกอย่าง” ชุม เมย กล่าวกับเอเอฟพีในเรือนจำ S-21 ที่เคยเป็นโรงเรียน และเวลานี้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บรรยายถึงความโหดร้ายของเขมรแดงภายใต้การปกครองของพลพต ชาวเขมรราว 2 ล้านคน เสียชีวิตจากความอดอยาก ทรมาน บังคับใช้แรงงาน และการประหารชีวิต เกือบ 1 ใน 4 ของประชากรของประเทศเสียชีวิตจากการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์สุดโต่งเขียว สัมพัน เป็นหนึ่งใน 3 แกนนำระดับสูงของเขมรแดง ที่ถูกศาลพิเศษตัดสินโทษ ส่วนอีก 2 คน คือ นวน เจีย ‘สหายหมายเลข 2’ และกาง กึ๊ก เอียว หัวหน้าเรือนจำ S-21การเกิดขึ้นของศาลแห่งนี้ไม่ราบรื่นนัก โดยในปี 2540 รัฐบาลกัมพูชาได้ขอความช่วยเหลือจากสหประชาชาติพิพากษาความผิดกับแกนนำเขมรแดง แต่รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธแนวคิดเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศ เช่นเดียวกับที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินคดีกับอดีตยูโกสลาเวียและรวันดา และยืนกรานให้ศาลดำเนินการโดยผู้พิพากษากัมพูชาและผู้พิพากษาต่างประเทศแม้ในที่สุด ข้อตกลงจะสามารถบรรลุได้ในปี 2546 แต่การพิจารณาคดีครั้งแรกที่เป็นคดีของกาง กึ๊ก เอียว เกิดขึ้นในปี 2552สุดท้ายแล้วมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเขมรแดงเพียง 5 คน ซึ่งทุกคนเป็นผู้สูงอายุ เข้ารับการพิจารณาคดีที่ศาลดังกล่าว ในจำนวนนั้น มี 2 คน เสียชีวิตระหว่างการพิจารณาคดี และอีก 2 คน คือ กาง กึ๊ก เอียว และนวน เจีย เสียชีวิตหลังจากถูกพิพากษาลงโทษส่วน พลพต ผู้นำเขมรแดง เสียชีวิตในปี 2541 ก่อนก่อตั้งศาล ขณะที่บุคคลอีก 3 คน ซึ่งถูกตั้งข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ จะไม่เผชิญกับการพิจารณาคดีเนื่องจากความเห็นขัดแย้งระหว่างผู้พิพากษากัมพูชาและผู้พิพากษาต่างประเทศชุม เมย ผู้รอดชีวิตจาก S-21 ที่เป็นพยานในปี 2552 กล่าวว่าศาลให้ความยุติธรรมเพียง 70% แต่งานของศาลยังคงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า“สิ่งสำคัญที่สุดคือศาลดำเนินคดีกับแกนนำเขมรแดงทำให้ประชาชนรับรู้ทั่วประเทศถึงการสังหารของพลพต ดังนั้นพวกเขาจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีก” ชายวัย 91 ปี กล่าวอีกประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงคืองบประมาณจำกัดของศาล ที่ทำให้ศาลสามารถดำเนินคดีกับแกนนำระดับสูงของเขมรแดงได้เพียงเท่านั้นด้านสม รังสี ผู้นำฝ่ายค้านที่ลี้ภัยต่างแดนกล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปกป้องนายกรัฐมนตรีฮุนเซน อดีตผู้บัญชาการเขมรแดงที่ปกครองประเทศมาตั้งแต่ปี 2528ผู้นำเขมรเคยกล่าวเตือนหลายหนไม่ให้ศาลขยายขอบเขตการพิจารณาคดีออกไป โดยอ้างว่าจะคุกคามเสถียรภาพของประเทศเครก เอตเชอสัน ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกัมพูชารวมถึงศาลพิเศษแห่งนี้ ระบุว่า ศาลมีมรดกที่ผสมผสานกันทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว แต่อย่างไรก็ตาม ศาลได้ช่วยเร่งกระบวนการสร้างความปรองดองในชาติ“พ่อแม่รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่จะพูดคุยกับลูกๆ ของพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเอง โรงเรียนได้เนื้อหาใหม่เกี่ยวกับช่วงเวลาของพลพตบรรจุลงในหลักสูตรของพวกเขา เพื่อนบ้านเริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประสบการณ์ของตัวเอง” เอตเชอสัน กล่าวเกือบ 250,000 คน เข้าร่วมการพิจารณาคดี ที่รวบรวมหลักฐานจากพยาน ภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 300 คนย้อนกลับไปที่ S-21 ภาพถ่ายขาวดำของผู้ถูกคุมขังที่ถูกสังหารกว่า 18,000 ชีวิต ถูกจัดแสดงอยู่ในโถงนิทรรศการ บู เม็ง ผู้รอดชีวิตอายุ 85 ปี ยังคงมีบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจจากช่วงเวลาที่อยู่ที่นั่น เขาเรียกร้องให้นำกุญแจมือและโซ่ตรวนล้อมหลุมศพของแกนนำเขมรแดงที่เสียชีวิตไปแล้ว“ผมจะจดจำทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดชีวิต พวกเขาทุบตีผม ทรมานผม ผมไม่สามารถลืมสิ่งเหล่านี้ไปได้ มันยังชัดเจน” บู เม็ง กล่าว.