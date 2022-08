เกิดดรามาคู่ชิง "เรือยาวหลวงพระบาง" จี้ “เวียงจันทน์-ไซยะบูลี” ประเมินใหม่

วานนี้ (29 ส.ค.) เวียงทอง หัดสะจัน เจ้านคร (ผู้ว่าราชการ) หลวงพระบาง ทำหนังสือเสนอถึงรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ รองเจ้าแขวงไซยะบูลี และรองเจ้าแขวงหลวงพระบาง เรื่องความเห็นต่อคู่ชิงชนะเลิศการแข่งเรือยาว ระหว่างเรือจากนครหลวงเวียงจันทน์กับเรือจากแขวงไซยะบูลีเนื้อหาของหนังสือเขียนว่า ในนามท่านเป็นประธาน เป็นฝ่ายสังเกตการณ์ และเพื่อเป็นข้อมูล เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับตอบคำถามต่อสังคม หรือแถลงการณ์ให้สื่อสังคมออนไลน์ในทั่วโลกได้รับทราบ ขอเสนอให้ท่านมีความเห็น หรือประเมินใน 3 หัวข้อ ตามรายละเอียดดังนี้1.ฝ่ายนักกีฬาฝีพาย แขวงไซยะบูลี (มีความรับผิดชอบอย่างไร)2.ฝ่ายนักกีฬาฝีพาย เรือนครหลวงเวียงจันทน์ (มีความรับผิดชอบอย่างไร)3.คณะกรรมการ (มีความรับผิดชอบอย่างไร)จึงเรียนเสนอมายังท่านให้แสดงทัศนะด้วยหนังสือเสนอฉบับนี้ เจ้านครหลวงพระบางทำขึ้นหลังชุมชนออนไลน์ในลาวตั้งข้อสังเกตและเกิดข้อกังขาถึงคู่ชิงชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวบนแม่น้ำคาน กิจกรรมหนึ่งของงานบุญห่อข้าวประดับดิน ซึ่งเป็นประเพณีประจำเดือน 9 ที่แขวงหลวงพระบางเพิ่งกลับมาจัดใหม่อีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังต้องหยุดจัดไปตั้งแต่ปี 2563 เพราะโควิด-19 ระบาดโดยคู่ชิงชนะเลิศ ซึ่งต้องเป็นการแข่งกันระหว่างเรือของบริษัทแสงเพ็ด เก็บกู้วัตถุระเบิด จากนครหลวงเวียงจันทน์ กับเรือของพันธมิตรกรุ๊ป ที่มีฝีพายมาจากแขวงไซยะบูลี ปรากฏว่า เรือจากนครหลวงเวียงจันทน์เป็นฝ่ายชนะบายไป เนื่องจากเรือจากแขวงไซยะบูลีขอถอนตัวโดยให้เหตุผลว่าฝีพายไม่พร้อม และยอมรับรางวัลอันดับที่ 2เฟซบุ๊กของสุลิอุดง สุนดาลา รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา รายงานถึงเรื่องดังกล่าวเมื่อวานนี้ว่า “เหตุการณ์ที่สังคมสงสัย กรณีบุญแข่งเรือยาว บุญห่อข้าวประดับดิน เดือน 9 ที่นครหลวงพระบาง ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมเรือจากแขวงไซยะบูลีถอนตัว ไม่ยอมแข่งกับทีมนครหลวงเวียงจันทน์ กรรมการเลยตัดสินให้ทีมนครหลวงเวียงจันทน์ได้ที่ 1 และครองถ้วยชนะเลิศเป็นปีที่ 2 โดยเรือจากแขวงไซยะบูลี ยอมเป็นที่ 2”วันนี้ (30 ส.ค.) เพจ Art and Culture of Laos โพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ว่า “นี่เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนหลวงพระบางที่รักประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นตน ได้ตั้งคำถามกับเรือที่มาจากต่างพื้นถิ่น ที่ไม่เคารพแบบแผน ประเพณีของคนหลวงพระบาง ในการแข่งเรือยาวในแม่น้ำคาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม”หนึ่งในตัวอย่างความเห็นที่เพจ Art and Culture of Laos หยิบยกมานำเสนอ เป็นของผู้ที่ใช้บัญชีเฟซบุ๊กว่า Bamboo Nivake Home ที่เขียนว่า “ขออนุญาตออกความเห็น ข้อยเองเป็นผู้หนึ่งที่มีใจรักบุญประเพณีพายเรือ ตอนนี้มีคำถามอยู่ในใจมากว่า ทำไมจึงตกมาเป็นการพนัน ทำไมเรือแข่งจึงมีความแตกต่างกันมากจริงๆ ไม่กำหนดความหนา ความบางของรูปทรงของเรือให้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบาง ไม่ให้มีต่อหัว ต่อหาง เหมือนแมงงอด แมงเง่า ถ้าเป็นการชกมวย เขายังมีการชั่งน้ำหนัก แบ่งรุ่นอายุ อันนี้ไม่เสมอภาคกันจริงๆ เสียความรู้สึกมาก ทำได้แต่ผู้ที่มีเงินหรือ???”การแข่งขันเรือยาวในประเพณีบุญห่อข้าวประดับดิน ที่นครหลวงพระบาง เริ่มในเวลา 10.00 น.ของวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม โดยพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี ของลาว มาเป็นประธานเปิดการแข่งขัน และมีแขกรับเชิญระดับประเทศ เช่น กงสุลจีน กงสุลเวียดนาม เจ้าแขวงหลวงพระบาง เจ้าแขวงไซยะบูลี เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ร่วมรับชมการแข่งขันอยู่ด้วยมีเรือยาวเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ 23 ลำ จัดแข่งขันรวม 15 รอบ และมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทางสถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์ นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจากประเทศไทย ได้ส่งทีมงานไปทำข่าวและถ่ายทอดสดบางช่วงของการแข่งขันกลับมายังประเทศไทยด้วย.