ดาราสาวพม่าควักเกือบ 600 ล. ซื้อคฤหาสน์ 7 ไร่ในแอลเอ ต่อจากยูทูปเบอร์ดังอเมริกา

วันนี้ (10 ส.ค.) Eleven Media Group รายงานข่าวโดยอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ dirt.com ว่า สไมล์ หม่อง ดาราสาวชาวพม่าและสามี โก่ ปยี หม่อง ซื้อบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่ของเจฟฟรี สตาร์ ยูทูปเบอร์ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ไปแล้ว ในราคา 16.7 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 585 ล้านบาทบ้านหลังนี้ถูกสร้างอยู่บนที่ดินขนาด 2.8 เอเคอร์ หรือกว่า 7 ไร่ ในย่าน Hidden Hills ซึ่งเป็นย่านที่พักอาศัยราคาแพงของลอสแอนเจลิส แคลิฟอร์เนีย โดยเนื้อหาใน dirt.com ระบุว่าเป็นบ้านที่ใหญ่และสวยที่สุดแห่งหนึ่งในย่าน Hidden Hillsสไมล์เป็นดารา นักร้อง และนางแบบชื่อดังของเมียนมาในยุคปี 2000 มีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากกว่า 25 เรื่อง เช่น A Chit The Ley Pyay , Kyar Mee Swal Ko Ko Myauk Muu Lae Ma Ma , Gayat Tway Par Hal ด้านผลงานเพลงเคยออกอัลบั้มเดี่ยวในชื่อ New Me ในปี 2556นอกจากผลงานการแสดงและร้องเพลงแล้ว สไมล์ยังประสพความสำเร็จทางธุรกิจ เป็นเจ้าของบริษัท VMG Telecom ซึ่งทำธุรกิจสื่อสาร ร่วมกับสามี โก่ ปยี หม่อง โดย สไมล์และโก่ ปยี หม่อง มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน ชื่อ ซุ นาดี และ ซุ ยาตี หม่อง โดย ซุ นาดี หรือ พอร์เทีย ลูกสาวคนโต เดินตามรอยเท้าแม่ด้วยการเป็นนางแบบทั้งสไมล์ และสามี ย้ายไปอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกามาระยะหนึ่งแล้ว โดยก่อนจะซื้อบ้านต่อจากเจฟฟรี่ สตาร์ ทั้งคู่ได้เช่าบ้านอยู่ในย่านเบเวอรี่ ฮิลล์ แต่ก่อนหน้านั้น ในปี 2558 ทั้งคู่เคยซื้อบ้านหลังหนึ่งในย่าน Rancho Cucamonga ที่อยู่ห่างจากย่าน Hidden Hills ไปทางตะวันออกประมาณ 70 ไมล์