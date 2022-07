แบงก์ชาติ “พม่า-รัสเซีย” ร่วมถกเชื่อมระบบการเงิน 2 ประเทศ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลาประมาณ 14.30 น. มีการประชุมร่วมกันครั้งที่ 2 ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ระหว่างธนาคารกลางพม่า (CBM) กับธนาคารกลางรัสเซีย ในประเด็นความร่วมมือทางการเงินระหว่างธนาคารกลางของทั้ง 2 ประเทศตัวแทน CBM ได้แก่ ดอ ตานตานส่วย รองผู้ว่าการ ส่วนธนาคากลางรัสเซีย คือ Andrey Lipin ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารหลายหน่วยงานในธนาคารกลางทั้ง 2 แห่ง รวมถึงผู้บริหารธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนในรัสเซียและพม่าหัวข้อที่มีการพูดคุย ได้แก่ การวางแนวทางให้พม่าเข้าร่วม Financial messaging system of the Bank of Russia (SPFS) ซึ่งเป็นเครือข่ายระบบโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ที่ธนาคารกลางรัสเซียได้สร้างขึ้น โดย SPFS เป็นเครือข่ายลักษณะเดียวกับ SWFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ของประเทศตะวันตก หรือเครือข่าย CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) ของจีนนอกจากนี้ ยังมีการหารือเรื่องการเปิดบัญชีเพื่อเชื่อมต่อการทำงานร่วมกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ของรัสเซีย เช่น VTB Bank Credit, Bank of Moscow, Promsvyazbank กับธนาคารพาณิชย์ของพม่า ทั้งนี้ เนื้อข่าวที่ถูกนำเสนอทั้งจาก Popular News Journal และ Eleven Media Group ไม่ได้บอกถึงผลของการประชุมครั้งนี้ว่ามีความตกลงในเรื่องใดบ้างดอ ตานตานส่วย นอกจากเป็นรองผู้ว่าการ CBM แล้ว ยังได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและราคาทองคำของพม่า ท่ามกลางวิกฤตการเงินที่กำลังซัดกระหน่ำอยู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะการขาดแคลนเงินดอลลาร์ จนทำให้ CBM ต้องประกาศใช้หลายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมาตรการล่าสุด คือ การให้ภาคเอกชนงดชำระเงินกู้และดอกเบี้ยด้วยเงินดอลลาร์ เพื่อสงวนเงินดอลลาร์ไว้ใช้ชำระค่าสินค้าที่จำเป็นของประเทศ ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์มาแล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 นี้ ดอ ตานตานส่วย ถูกมือปืนนิรนามดักยิงหมายสังหารบริเวณหน้าประตูอพาร์ตเมนต์ที่เธออาศัยอยู่ในย่านบะฮาน กรุงย่างกุ้ง ไม่กี่วันหลังจาก CBM เพิ่งออกมาตรการบังคับผู้ส่งออกที่มีรายรับเป็นเงินดอลลาร์ ต้องนำดอลลาร์มาแลกเป็นเงินจั๊ตกับธนาคารที่ได้รับอนุญาตภายใน 1 วัน ในอัตรา 1,850 จั๊ต ต่อ 1 ดอลลาร์ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 เมษายน โดยเธอได้รับบาดเจ็บสาหัส.