รัฐบาลทหารพม่าระดมติดตั้งกล้องวงจรปิดหลายเมืองทั่วประเทศ นักสิทธิหวั่นใช้ปราบปรามนักเคลื่อนไหว

ในการประกวดราคาเพื่อจัดหาและติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีจดจำใบหน้า แผนการดังกล่าวถูกอธิบายว่าเป็นโครงการเพื่อความปลอดภัยของเมือง ที่มุ่งรักษาความปลอดภัยและในบางกรณีเพื่อรักษาความสงบสุขของประชาชน ตามการระบุของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการนับตั้งแต่การรัฐประหารเดือนก.พ.2564 หน่วยงานท้องถิ่นได้เริ่มโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดใหม่ในอย่างน้อย 5 เมือง ซึ่งรวมถึงเมืองเมาะลำไย เมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศ ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ไม่ขอระบุชื่อเพราะกลัวการตอบโต้จากรัฐบาลทหารโครงการใหม่นี้เป็นโครงการเพิ่มเติมจาก 5 เมือง ที่อ้างว่าการติดตั้งระบบกล้องเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันอาชญากรรม ที่ได้รับการติดตั้งหรือวางแผนไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลของอองซานซูจี ตามการระบุของแหล่งข่าวและสื่อท้องถิ่นโฆษกรัฐบาลทหารไม่ได้รับสายของรอยเตอร์ที่ติดต่อเพื่อขอความคิดเห็น ขณะที่เทศบาลเมืองทั้ง 10 แห่ง ก็ไม่ได้รับสายที่รอยเตอร์ติดต่อเพื่อขอความเห็นเช่นกัน ทั้งนี้ รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบการประกวดราคาหรือเยี่ยมชมเมืองเพื่อตรวจสอบการติดตั้งกล้องได้หนึ่งในแหล่งข่าวที่ได้ฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับแผนของรัฐบาลทหารระบุว่า รัฐบาลทหารกำลังวางแผนติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดตามเมืองต่างๆ ในแต่ละรัฐและภูมิภาคทั้ง 14 แห่งของประเทศ แต่ไม่เคยมีการรายงานถึงระดับความพยายามของรัฐบาลทหารในการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดมาก่อนแหล่งข่าวระบุว่าบริษัทจัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นที่ชนะการประกวดราคาคือ บริษัท Fisca Security & Communication และบริษัท Naung Yoe Technologies Co โดยบริษัทจัดหากล้องและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาจากบริษัทของจีน คือบริษัท Zhejiang Dahua Technology บริษัท Huawei Technologies Co Ltd และบริษัท Hikvisionทั้งบริษัท Fisca และบริษัท Naung Yoe ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนครย่างกุ้ง ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์ส่วนบริษัท Huawei และบริษัท Dahua ไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องของรอยเตอร์เพื่อขอความเห็น ด้านบริษัท Hikvision ระบุในคำแถลงว่าบริษัทไม่เคยขายสินค้าให้ทางการพม่าโดยตรง และลูกค้าของบริษัทในตลาดต่างประเทศเป็นผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งระบบ นอกจากนี้บริษัทยังกล่าวว่าบริษัทไม่ได้ขายเทคโนโลยีจดจำใบหน้าให้กับพม่าแต่อย่างไรก็ตาม Hikvision ไม่ได้ตอบคำถามว่าบริษัททราบเกี่ยวกับกรณีที่ฮาร์ดแวร์ของบริษัทสามารถใช้ซอฟท์แวร์จดจำใบหน้าที่ถูกขายให้กับพม่าหรือไม่แหล่งข่าวทั้ง 3 ราย ยังกล่าวว่าบริษัทจัดซื้อจัดจ้างของพม่าที่ชนะการประมูล บางครั้งใช้ซอฟท์แวร์จดจำใบหน้าที่พัฒนาโดยบริษัทท้องถิ่นและในภูมิภาค เนื่องจากใบอนุญาตซอฟท์แวร์ของจีนมีราคาสูง แต่พวกเขาไม่ได้ระบุชื่อบริษัทซอฟท์แวร์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือระบบกล้องวงจรปิด มีใช้งานในหลายเมืองทั่วโลกเพื่อป้องกันอาชญากรรม ซอฟท์แวร์จดจำใบหน้าที่ยังเป็นข้อถกเถียงก็ถูกนำมาใช้งานด้วยเช่นกัน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวใช้การใช้งานในสหรัฐฯ โดยระบุว่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย และระบบที่ซับซ้อนบางอย่าง เช่นระบบที่ใช้ในเมืองต่างๆ ของจีน ใช้ปัญญาประดิษฐ์จับคู่ภาพคนแบบเรียลไทม์กับฐานข้อมูลรูปภาพผู้ที่รู้เรื่องโครงการของพม่าโดยตรงและกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าพวกเขากลัวว่าโครงการใหม่นี้อาจถูกใช้ปราบปรามนักเคลื่อนไหวและกลุ่มต่อต้าน ซึ่งหลังการรัฐประหารทั้งสองกลุ่มถูกรัฐบาลทหารระบุว่าเป็นผู้ก่อการร้าย“กล้องวงจรปิดก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างร้ายแรงต่อนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตย เพราะทหารและตำรวจสามารถใช้กล้องเหล่านั้นติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขา หาความเชื่อมโยงระหว่างนักเคลื่อนไหว ระบุบ้านและจุดรวมตัว จดจำและสกัดรถและรถจักรยานยนต์ที่นักเคลื่อนไหวใช้งานได้” ฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการฮิวแมนไรท์วอทช์ ภูมิภาคเอเชีย ระบุในคำแถลงถึงรอยเตอร์รัฐบาลทหารพม่าใช้งานการเฝ้าระวังอย่างกว้างขวาง โดยรัฐบาลทหารได้ติดตั้งสปายแวร์กับผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตเพื่อดักฟังการสื่อสารของพลเมือง และตั้งหน่วยต่อสู้ทางข้อมูลเพื่อตรวจสอบและโจมตีผู้เห็นต่างบนโลกออนไลน์กองทัพมีเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทให้กับการวิเคราะห์ฟีดกล้องวงจรปิด ตามการเปิดเผยของอดีตเจ้าหน้าที่ทหารที่ออกจากกองทัพในปลายเดือนก.พ. 2564 ซึ่งเขากล่าวว่าเขาไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่กี่คนที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ แต่อธิบายถึงห้องควบคุมกล้องวงจรปิดที่มีเจ้าหน้าที่เป็นนายทหารอยู่ในกรุงเนปีดอ แต่ทั้งนี้รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างอิสระ และโฆษกรัฐบาลทหารไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นแหล่งข่าว 3 รายระบุว่า เมืองเมาะลำไยได้จัดประกวดราคาระบบกล้องวงจรปิดไม่นานหลังการรัฐประหาร และตามมาด้วยเมืองตองจีและเมืองทวายบริษัท Fisca และบริษัท Naung Yoe ชนะประมูลร่วมกันที่เมืองเมาะลำไย แต่ที่เมืองทวายและเมืองตองจีตกเป็นของบริษัท Fisca เพียงรายเดียว โดยแหล่งข่าวระบุว่าในแต่ละเมืองมีกล้องของบริษัท Dahua ถูกติดตั้งหลายร้อยตัวในปีนี้ ส่วนในเมืองเมาะลำไย ขณะนี้มีกล้องของ Dahua กว่า 200 ตัว และมีแผนที่จะติดตั้งเพิ่มอีกกล้องของ Dahua ยังถูกติดตั้งที่เมืองมิตจีนา เมืองเอกของรัฐกะฉิ่น ภูมิภาคที่มีความไม่สงบทางชาติพันธุ์ ซึ่งแหล่งข่าวเสริมว่ารัฐบาลของเมืองผาอันก็ได้เริ่มหารือเกี่ยวกับการติดตั้งระบบกล้องเช่นกันก่อนการรัฐประหาร รัฐบาลของซูจีได้ติดตั้งกล้อง CCTV ในกรุงเนปีดอและนครย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของพม่า ขณะที่เมืองมัณฑะเลย์ได้ลงนามข้อตกลงสำหรับระบบกล้องวงจรปิดกับบริษัท Huawei ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นและแหล่งข่าว 2 รายแหล่งข่าวรายหนึ่งกล่าวว่าที่กรุงเนปีดอใช้ระบบกล้องของ Huawei พร้อมกับซอฟท์แวร์จดจำใบหน้า ส่วนระบบเฝ้าระวังในนครย่างกุ้งประกอบด้วยศูนย์บัญชาการการจราจรของ Hikvision และกล้องหลายยี่ห้อผสมกันนับตั้งแต่รัฐประหาร รัฐบาลทหารได้สั่งการให้เมืองมัณฑะเลย์ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของพม่า ดำเนินการติดตั้งกล้องให้เร็วขึ้น แหล่งข่าว 2 รายกล่าว และหนึ่งในแหล่งข่าวยังกล่าวว่ากล้องของ Huawei อย่างน้อย 300 ตัว ถูกติดตั้งก่อนการรัฐประหาร และกำลังจะติดตั้งเพิ่มอีกหลายร้อยตัวเมืองพุกาม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ยังจัดประกวดราคาระบบกล้องวงจรปิดก่อนการรัฐประหารในรัฐยะไข่ ที่กองทัพกำลังต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์ กองกำลังความมั่นคงของพม่าได้นำระบบกล้อง CCTV กับกล้องของ Huawei ไปใช้ในเมืองสิตตะเวและในบางหมู่บ้านตั้งแต่ปี 2562 แหล่งข่าวระบุ.