สาวกไอโฟนรอหน่อย โควิดทำสายผลิตในเวียดนามชะงักกระทบจัดส่งช้ากว่าเดิม

การหยุดชะงักดังกล่าว ที่อาจบรรเทาลงราวกลางเดือนต.ค. นี้ เชื่อมโยงกับการจัดหาชิ้นส่วนโมดูลสำหรับไอโฟนทั้ง 4 รุ่น เนื่องจากส่วนประกอบจำนวนมากถูกประกอบขึ้นในเวียดนาม นิกเกอิเอเชียรายงานอ้างข้อมูลจากผู้ที่คุ้นเคยในเรื่องนี้ไอโฟน 13 รุ่นล่าสุด มาพร้อมกล้องคุณภาพสูงที่รับแสงได้มากขึ้นทำให้ได้ภาพที่คมชัดขึ้นในพื้นที่ที่มีแสงน้อย และยังสามารถเปลี่ยนโฟกัสจากฉากหน้าไปฉากหลังได้ในเฟรมเดียวกันผู้ใช้งานหลายรายและพันธมิตรของแอปเปิล เช่น Verizon Communication Inc และ Best Buy ได้เน้นย้ำถึงความล่าช้าหลังเปิดให้ลูกค้าสั่งซื้อล่วงหน้าในเดือนก.ย. เนื่องจากสินค้าขาดแคลนแต่ความต้องการสูง และนักวิเคราะห์ยังเตือนว่าเป็นช่วงเวลาในการรอโทรศัพท์นานที่สุดในรอบหลายปีแอปเปิลพึ่งพาโรงงานมากกว่า 12 แห่ง ที่ผลิตส่วนประกอบในเวียดนาม ซึ่งประเทศกำลังเผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย. โดยส่วนใหญ่พบระบาดในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานบางแห่งในเวียดนามดำเนินการโดยบริษัท LG Display Company Ltd บริษัท Intel Corp และบริษัท Foxconn Technology Group ขณะเดียวกัน ซัพพลายเออร์ของแอปเปิลในจีนยังต้องระงับการผลิตในโรงงานบางแห่งนานหลายวันเพื่อปฏิบัติตามนโยบายด้านการใช้พลังงานที่เข้มงวดมากขึ้น.