เน็ตฟลิกซ์ถอดซีรี่ส์สายลับออกจากระบบหลังเวียดนามร้องเรียนใช้แผนที่ทะเลจีนใต้ไม่ถูกต้อง

แผนที่ดังกล่าวที่ปรากฎให้เห็นช่วงสั้นๆ ใน 2 ตอนของซีรี่ส์ ‘Pine Gap’ นำมาซึ่งการร้องเรียนจากหน่วยงานด้านการกระจายเสียงของเวียดนามจีนใช้สิ่งที่เรียกว่าแนวเส้นประ 9 เส้น แสดงการอ้างสิทธิของตนเหนือน่านน้ำส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้ที่อุดมด้วยทรัพยากรมาอย่างยาวนาน ซึ่งมักสร้างความไม่พอใจให้กับเวียดนาม ที่อ้างสิทธิในพื้นที่บางส่วนของทะเลจีนใต้เช่นเดียวกันสำนักงานการกระจายเสียงและสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามระบุบนเว็บไซต์ว่าภาพที่ปรากฎในซีรี่ส์ความยาว 6 ตอนนี้ ‘ละเมิดอธิปไตยเหนือทะเลและหมู่เกาะของประเทศ’“การละเมิดของเน็ตฟลิกซ์ทำร้ายความรู้สึกและก่อให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ชาวเวียดนามทั้งหมด” เว็บไซต์ของสำนักงานระบุคำแถลงยังระบุว่า เหตุการณ์ล่าสุดนี้นับเป็นครั้งที่ 3 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่เน็ตฟลิกซ์ถูกพบว่าเผยแพร่ภาพยนตร์และรายการทีวีที่มีเนื้อหาที่ละเมิดอธิปไตยของเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้คือซีรี่ส์จีนเรื่อง Put Your Head on My Shoulder และซีรี่ส์การเมืองเรื่อง Madam Secretaryเน็ตฟลิกซ์ยืนยันว่าซีรี่ส์เรื่อง Pine Gap ที่มีคำอธิบายว่าเป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญการเมืองระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับฐานข่าวกรองป้องกันประเทศร่วมของสหรัฐฯ และออสเตรเลีย ที่ไพน์แกป ในรัฐนอร์ทเทิร์น เทอริทอรี่ ของออสเตรเลีย ถูกถอดออกจากระบบในเวียดนามแล้ว“ตามข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานควบคุมของเวียดนาม เราได้ถอดซีรี่ส์เรื่อง Pine Gap ออกจากเน็ตฟลิกซ์ในเวียดนาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น แต่ซีรี่ส์เรื่องดังกล่าวยังคงมีให้รับชมอยู่ในบริการของเราในส่วนอื่นๆ ของโลก” เน็ตฟลิกซ์ ระบุในเดือนต.ค. 2562 ทางการเวียดนามได้ถอดภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง Abominable ที่เป็นผลงานผลิตร่วมกันระหว่างบริษัท DreamWorks และ Pearl Studio ของจีน ออกจากโรงภาพยนตร์ในประเทศ เนื่องจากมีฉากที่แสดงให้เห็นแผนที่เส้นประ 9 เส้น ที่จีนใช้อ้างสิทธิเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ภาพยนตร์บางเรื่องถูกห้ามฉายในเวียดนาม ขณะที่บางเรื่องได้รับอนุมัติให้ฉายก็ต่อเมื่อผ่านการตัดต่อแล้ว.