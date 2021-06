โหดพอกัน! ทัพกะเหรี่ยงสังหาร 25 คนงานสร้างสะพานตรงข้าม จ.ตาก อ้างเป็นทหารพม่าปลอมตัวมา

วานนี้ (14 มิ.ย.) The Global New Light of Myanmar สื่อทางการพม่า รายงานว่า ได้เกิดการสังหารหมู่คนงานก่อสร้างสะพานข้ามลำธารแห่งหนึ่ง บนเส้นทางจากบ้านกะแนเล มายังบ้านมอคี ตำบลวาเลย์ อำเภอซูกะลี จังหวัดเมียวดี ที่อยู่ตรงข้ามอำเภอพบพระ จังหวัดตากการสังหารหมู่ครั้งนี้เป็นฝีมือของทหารจากองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง (Karen National Defence Organisation : KNDO) ซึ่งเป็นกองทัพกะเหรี่ยงอีกกองทัพหนึ่งที่อยู่ภายใต้สหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) ทำงานเคียงคู่กับกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA) ซึ่งกำลังเปิดศึกสู้รบอยู่กับกองทัพพม่าในบริเวณจังหวัดผาปูน ตรงข้ามอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในขณะนี้มูลเหตุการสังหารหมู่ เริ่มจากเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทหาร KNDO ภายใต้การนำของ ร.อ.ซอ บ่าวา ได้นำกำลังประมาณ 30 นาย บุกเข้าไปยังแคมป์คนงานก่อสร้างสะพานข้ามลำธารอู ที่อยู่ใกล้ๆ กับหมู่บ้านกะแนเล จากนั้นได้ลักพาตัวคนงานและครอบครัว จำนวนรวม 47 คน ประกอบด้วยผู้ชาย 31 คน ผู้หญิง 6 คน และเด็กเล็กอีก 10 คน ไปกักขังไว้ระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน ทหารจากหน่วยรักษาความมั่นคงในพื้นที่ได้พยายามเข้าช่วยเหลือตัวประกัน และสามารถช่วยออกมาได้ 22 คน เป็นเด็ก 10 คน ผู้หญิง 6 คน และคนงานชายอีก 6 คน ตัวประกันที่ถูกช่วยออกมาได้ มี 6 คนบาดเจ็บ และได้รับการรักษาพยาบาลโดยหน่วยทหารเสนารักษ์ต่อมา วันที่ 11 มิถุนายน ได้พบศพของคนงานก่อสร้าง 7 ราย ถูกทิ้งไว้ในป่าห่างจากไซต์ก่อสร้างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1,300 เมตร ร่างที่พบมี 1 รายถูกเผา ส่วนอีก 6 รายเสียชีวิตในสภาพที่ถูกมัดมือไพล่หลัง ถัดมาอีก 1 วัน ก็พบร่างของคนงานอีก 18 ราย ถูกทิ้งไว้กลางป่าในอีกจุดหนึ่งภายหลังข่าวการสังหารหมู่ครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกมา เย็นวานนี้ ร.อ.ซอ บ่าวา ได้ชี้แจงผ่าน KNDO News Media โดยยอมรับว่า ได้สังหารคนงานทั้ง 25 คนจริง เนื่องจากสะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่หวงห้าม และคนงานก่อสร้างทั้ง 25 คน เป็นทหารพม่าที่ปลอมตัวมา ดังนั้น จึงต้องถูกลงโทษตามขั้นตอนของ KNDOร.อ.ซอ บ่าวา บอกว่า ทหาร KNDO ได้ตรวจพบเครื่องแบบทหารพม่า และป้ายชื่อ เครื่องหมายชั้นยศ ภายในแคมป์ที่คนงานเหล่านี้พักอาศัย ส่วนตัวประกันที่เป็นเด็กและผู้หญิงจำเป็นต้องควบคุมตัวมาด้วยเพื่อความปลอดภัย และ KNDO ก็ได้ปล่อยตัวเด็กและผู้หญิงเหล่านั้นกลับไปแล้วในภายหลังมีรายงานว่า คณะกรรมการกลางของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNU) รับรู้เรื่องราวปฏิบัติการของ KNDO ครั้งนี้ทั้งหมดแล้ว.