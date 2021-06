ลบชื่อ “นายพลอองซาน” จากสะพานสาละวิน กองทัพพม่าล้างปมขัดแย้งในใจชาวมอญ

ตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประชาชนที่ใช้สะพาน “นายพลอองซาน(บะลูจูน)” ในรัฐมอญ ต่างเห็นรถกระเช้าพร้อมคนงานอย่างน้อย 4 คน กำลังเร่งมือ เปลี่ยนตัวอักษรบนป้ายชื่อสะพาน เป็นชื่อ “สาละวิน(ชองโซน)” ซึ่งเป็นชื่อเดิม เพื่อให้เสร็จทันในวันรุ่งขึ้น (31 พ.ค.) หลังชื่อสะพานแห่งนี้ ได้สร้างปมขัดแย้งทางชาติพันธุ์ให้ค้างคาอยู่ในใจของชาวมอญมานานกว่า 4 ปีสะพานสาละวิน (ชองโซน) ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแม่น้ำสาละวิน ระหว่างเมืองเมาะละแหม่งกับอำเภอชองโซน ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ ใกล้เคียงกับเกาะสิงคโปร์ โดยคำว่า “บะลูจูน” มีความหมายว่า“เกาะยักษ์”รัฐบาลเมียนมาสมัยประธานาธิบดีเตงเส่งเริ่มสร้างสะพานสาละวิน (ชองโซน) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นสะพานคอนกรีต ยาว 1,590 เมตร กว้าง 8.5 เมตร 2 เลน ไป-กลับ ใช้งบประมาณก่อสร้าง 59,800 ล้านจั๊ต โดยสะพานสาละวิน(ชองโซน) สร้างเสร็จในเดือนเมษายน 2560 ซึ่งได้เปลี่ยนมาสู่ยุคของรัฐบาลพรรค NLD ที่ชนะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2558 มาด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ก่อนที่สะพานสาละวิน(ชองโซน)จะสร้างเสร็จ ส.ส. NLD ได้เสนอญัตติด่วนต่อสภาผู้แทนราษฎร (Pyithu Hluttaw) ขอเปลี่ยนชื่อสะพานแห่งนี้เป็นสะพาน “นายพลอองซาน(บะลูจูน)” เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลอองซาน บิดาของอองซาน ซูจี ผู้นำพรรค NLD ญัตตินี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ที่มีพรรค NLD ครองเสียงส่วนใหญ่ญัตตินี้ได้กลายเป็นปมขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์มอญและพม่า เพราะถูกคัดค้านอย่างรุนแรงจากชาวมอญ ซึ่งต้องการชื่อสะพานที่สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นมอญ ไม่ใช่ชื่อของนายพลอองซานที่เป็นวีรชนของชาวพม่า ชาวมอญมองว่าพรรค NLD ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อสะพานโดยไม่เคารพสิทธิของชาติพันธุ์เจ้าของพื้นที่ อาศัยเสียงส่วนมากในสภาฯ ที่จะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจเดือนมีนาคม 2560 มีการตั้ง “คณะกรรมการเคลื่อนไหวสาธารณะเพื่อสะพานสาละวิน(ชองโซน)” หรือ The Committee of Public Movement for Thanlwin Bridge(Chaung Zone) ขึ้น และสามารถล่ารายชื่อประชาชนทั่วรัฐมอญมาได้ 150,000 รายชื่อ24 เมษายน คณะกรรมการเคลื่อนไหวสาธารณะฯ ทำหนังสือพร้อมแนบรายชื่อ 1.5 แสนชื่อ เรียกร้องรัฐบาลพรรค NLD ให้เคารพสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และฟังเสียงของประชาชน โดยให้เปลี่ยนชื่อสะพานกลับมาใช้ชื่อ “สาละวิน (ชองโซน)”ตามเดิม สำเนาของหนังสือ ได้ถูกส่งไปถึงสถานทูตทุกแห่งในเมียนมา องค์กร NGO ระหว่างประเทศ รวมถึงสำนักงานใหญ่สหประชาชาติความเคลื่อนไหวคัดค้านที่เกิดขึ้น ทำให้รัฐบาลพรรค NLD ถึงกับต้องตัดสินใจเปลี่ยนตัวมุขมนตรีรัฐมอญ เพราะไม่สามารถควบคุมประชาชนในพื้นที่ได้ โดยบีบให้ หมิ่น หมิ่น อู สส.NLD จากเขตเมืองบีลิน มุขมนตรีคนเดิมลาออก และแต่งตั้ง ดร.เอ ซาน ส.ส.NLD จากเมืองไจก์โท ขึ้นเป็นมุขมนตรีคนใหม่วันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งเดิมเคยมีการประกาศว่าจะมีพิธีเปิดสะพานแห่งนี้ ปรากฏว่าพิธีเปิดถูกงดจัดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ในทางตรงข้าม รัฐบาลรัฐมอญกลับพาคนงานมาขึ้นนั่งร้าน นำป้ายชื่อสะพาน “นายพลอองซาน (บะลูจูน)” มาติดตั้งแทนป้ายเก่าที่เป็นชื่อ “สาละวิน(ชองโซน)”จากนั้นวันที่ 9 พฤษภาคม รัฐบาลรัฐมอญได้การเกณฑ์คนมาเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมพิธีเปิดใช้สะพาน“นายพลอองซาน(บะลูจูน)” และมีการเผยแพร่ภาพข่าวออกไปทั่วประเทศสำหรับป้ายชื่อใหม่ ซึ่งเพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อวานนี้ (31 พ.ค.) นอกจากเปลี่ยนชื่อจากสะพาน “นายพลอองซาน(บะลูจูน)” เป็น “สาละวิน(ชองโซน)” แล้ว ยังมีการเปลี่ยนสีพื้นของป้ายสะพาน จากเดิมที่เป็นพื้นสีแดงอันเป็นสีของพรรค NLD มาเป็นพื้นสีเขียวอีกด้วยในเมืองเมาะละแหม่ง รัฐมอญ มีสะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน 2 แห่ง แห่งแรกเป็นสะพาน “สาละวิน (เมาะละแหม่ง)” บนถนนหมายเลข 8 หรือถนน AH 1 ซึ่งเป็นสะพานหลักเชื่อมระหว่างเมืองเมาะตะมะมายังเมืองเมาะละแหม่ง สะพานแห่งนี้สร้างเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปี 2548หลังการรัฐประหารในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ รัฐมอญมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นน้อยกว่าในรัฐชาติพันธุ์อื่น อย่างรัฐคะฉิ่น กะเหรี่ยง กะยา ฉาน หรือรัฐชิน