วัคซีนโควิด-19 ในลาวจวนหมดสต๊อก เหลือโควตาไว้เฉพาะผู้ที่ต้องฉีดเข็ม 2

กลางดึกที่ผ่านมา คณะเฉพาะกิจควบคุมโควิด-19 สปป.ลาว ได้ประกาศผ่านเพจทางการว่า วัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในลาวขณะนี้เหลือไว้สำหรับฉีดเป็นเข็มที่ 2 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ต้องการฉีดเข็มแรกให้รอไปก่อนโดยเนื้อหาซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านเพจ “ศูนย์การแพทย์สุขศึกษา Centre of Information and Education for Health” ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ของลาว เมื่อคืนนี้ (19 พ.ค.) ดังนี้“ขอแจ้งยังทุกท่าน วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 ขณะนี้ได้หมดลงแล้ว ท่านใดที่ยังไม่ได้ฉีดให้รอวัคซีนงวดต่อไปที่กำลังจะมาถึงในเร็วๆ นี้ สำหรับระยะนี้จะให้บริการเฉพาะเข็มที่ 2 และอย่าลืมถือบัตรรับรองการฉีดสีเขียวติดตัวไปด้วย” เนื้อหาส่วนที่เหลือเป็นการแจ้งสถานที่และวันเวลาที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในนครหลวงเวียงจันทน์ข้อมูลล่าสุด จากการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจ เมื่อเวลา 14.30 น. วานนี้ ลาวมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 649,006 คน คิดเป็น 9.01% ของประชากรรวมทั้งประเทศ 7.2 ล้านคน ในนี้เป็นผู้ที่เพิ่งได้ฉีดเข็มแรก 553,612 คน และมีผู้ที่ได้ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 95,394 คนจนถึงขณะนี้ยอดรวมวัคซีนโควิด-19 ทุกยี่ห้อ ที่ลาวได้รับมาจริง อันเป็นความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ มีทั้งสิ้น 1,535,000 โดส ประกอบด้วย วัคซีน Sinopharm ที่ได้รับจากจีนแล้ว 4 ครั้ง รวม 1,402,000 โดส วัคซีน Sputnik V จากรัสเซีย 1,000 โดส จากยอดรวมที่รัสเซียแจ้งว่าจะให้ 2 ล้านโดส และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า จากโครงการ COVAX ที่ส่งล็อตแรกมาให้แล้ว 132,000 โดส จากโควตาทั้งหมดที่ลาวจะได้รับ 480,000 โดสลาวเริ่มฉีดวัคซีน Sinopharm ซึ่งได้รับจากจีนล็อตแรก 2,000 โดส ให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ด่านหน้าตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว แต่เมื่อได้รับวัคซีนล็อตใหญ่ในกลางเดือนมกราคม จึงได้เริ่มกระบวนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วประเทศอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่านมาด้านสถานการณ์โควิด-19 ของลาว เมื่อวานนี้ พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้น 50 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 1,737 คน รักษาหายแล้ว 708 คน กำลังรักษาตัว 1,027 คน และเสียชีวิต 2 รายพื้นที่ซึ่งพบผู้ป่วยโควิด-19 มากที่สุด อันดับ 1 นครหลวงเวียงจันทน์ มีผู้ป่วยสะสม 828 ราย รองลงมาเป็นแขวงบ่อแก้ว 475 ราย อันดับ 3 แขวงจำปาสัก 281 ราย ส่วนแขวงอื่นจำนวนผู้ป่วยสะสมยังเป็นตัวเลข 2 หลัก และมีแขวงหัวพัน กับอัตตะปือ 2 แขวง ที่ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19.