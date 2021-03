รู้แล้วเหตุใด “ว้า” ยังเงียบไม่มีท่าทีต่อรัฐประหาร เพราะ “เป่าโหย่วเสียง” เพิ่งกลับมาจากจีน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา The Kachin Post สำนักข่าวที่เสนอเนื้อหาครอบคลุมพื้นที่ชายแดน พม่า-จีน-อินเดีย มีรายงานว่า เป่าโหย่วเสียง ประธานพรรคสหรัฐว้า (United Wa State Party : UWSP) และผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐว้า (United Wa State Army : UWSA) เพิ่งเดินทางกลับมาถึงเมืองป๋างซาง เมืองหลวงของเขตพิเศษหมายเลข 2 สหรัฐว้า เมื่อไม่กี่วันมานี้ หลังจากใช้เวลาเกือบ 3 เดือนอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อรักษาสุขภาพKachin Post อ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับครอบครัวของเป่าโหย่วเสียง บอกว่า ผบ. UWSA ได้เดินทางเข้าไปในจีนเมื่อตอนสิ้นปี หลังเพิ่งเกิดการระบาดของโควิด-19 ในเขตว้าได้ไม่นาน ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่เมื่อเกิดการรัฐประหารขึ้นโดยกองทัพพม่าเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ สหรัฐว้าจึงเงียบ ไม่แสดงท่าทีใดๆ เกี่ยวกับการรัฐประหารครั้งนี้ออกมาให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบรายงานข่าวของ The Kachin Post เผยแพร่ออกมาพร้อมๆกับที่ประชาคมชาวว้า 10 กลุ่ม ในพม่า รวมตัวกันทำจดหมายเปิดผนึกส่งถึง“เป่าโหย่วเสียง” ในวันที่ 25 มีนาคมเนื้อหาในจดหมาย ประชาคมชาวว้าเรียกร้องต่อ UWSP และ UWSA อย่านิ่งเฉยต่อการรัฐประหารของกองทัพพม่า ให้ออกมาปกป้องชาวว้าและชาติพันธุ์อื่น ๆ ไม่ให้ถูกทำร้ายหรือถูกกดขี่ข่มเหงจากตำรวจ-ทหาร รวมถึงแสดงจุดยืนให้ทุกคนได้รู้ว่าคิดอย่างไร ต่อแนวทางการปกครองระบอบสหพันธรัฐที่หลายชาติพันธุ์ต้องการอย่างไรก็ตาม ผู้สันทัดกรณีเกี่ยวกับเรื่องว้า ระบุว่าสหรัฐว้าไม่จำเป็นต้องแสดงท่าทีใด ๆ ต่อการรัฐประหาร เพราะสหรัฐว้ามีการปกครองที่เป็นเอกเทศ ไม่ได้ขึ้นต่อพม่าอยู่แล้วโดยนับแต่กองทัพสหรัฐว้าเซ็นสัญญาสันติภาพกับรัฐบาลสหภาพพม่าเมื่อปี 2532 กองทัพสหรัฐว้าได้ปกครองพื้นที่เขตพิเศษหมายเลข 2 แบบเป็นอิสระมาโดยตลอด หน่วยงานปกครองของพม่า ไม่ว่าเป็นทหารหรือตำรวจ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ การติดต่อระหว่างสหรัฐว้ากับรัฐบาลพม่า เป็นคล้ายรูปแบบทางการทูตระหว่างประเทศ แม้ว่าตามรัฐธรรมนูญปี 2008 กำหนดให้สหรัฐว้าเป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก็ตามเขตพิเศษหมายเลข 2 สหรัฐว้า ตั้งอยู่ชายแดนรัฐฉาน-จีน ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาลวิน ตรงข้ามกับเขตปกครองตนเองชนชาติไต ลาหู่ และว้า เมิ่งเหลียน จังหวัดผูเอ่อร์ มณฑลยูนนานในข่าวของ The Kachin Post เอง ก็ได้สัมภาษณ์นักธุรกิจในป๋างซางผู้หนึ่ง บอกว่าหลังการรัฐประหาร สถานการณ์ในเขตว้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ประชาชนที่อยู่ในเขตพิเศษหมายเลข 2 ส่วนใหญ่รู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลพม่าพื้นที่สหรัฐว้า ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทันทีที่ตรวจพบ ฝ่ายปกครองว้าได้ประกาศล็อกดาวน์โดยทันที ห้ามไม่ให้มีใครเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่อย่างเด็ดขาด โดยให้มีผลไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิดการรัฐประหารไปแล้วอย่างไรก็ตาม แม้ว้าได้ปิดชายแดนที่ติดต่อกับเขตอื่นๆของรัฐฉาน แต่พื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับจีนยังคงเปิดอยู่ตลอด เนื่องจากว้าต้องได้รับความช่วยเหลือในการต่อสู้กับโควิด-19 จากจีนยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ว้ามีประมาณ 160 คน ตัวเลขนี้ ไม่ได้ถูกนับรวมกับยอดผู้ติดเชื้อทั่วประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา พม่า ประกาศออกมาในแต่ละวัน และกระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ก็ไม่ได้ส่งแพทย์เข้ามาให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตว้าอีกด้วยก่อนที่ว้าจะพบผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 กองกาชาดเมิ่งเหลียน ได้นำอุปกรณ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT/PCR มูลค่า 3,140,000 หยวน หรือประมาณ 477,421 ดอลลาร์สหรัฐ มามอบให้แก่ฝ่ายสาธารณสุขของว้า เพื่อช่วยเหลือภารกิจป้องกันโควิด-19 ในเขตว้าหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ กองกาชาดจากเมิ่งเหลียนได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือ ตั้งจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อ และตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้การรักษา จนทำให้พื้นที่สหรัฐว้า เป็นเขตปลอดโควิด-19 ในอีกประมาณ 2 เดือนถัดมาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เพจ Wa Nation society lifestyle ได้โพสต์คลิปการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆ จากนั้นอีก 2 วัน ได้โพสต์คลิป การสัญจรบนถนนในเขตว้าที่กลับมาเป็นปกติ รวมถึงคลิปการประชุมหน่วยทหาร UWSA ที่เขียนบรรยายสั้นๆว่า เป็นการยกย่องชัยชนะในการต่อสู้กับโควิด-19วันที่ 28 กุมภาพันธ์ เพจเดียวกัน ได้โพสต์ภาพกราฟฟิค เป็นรูปมือที่แสดงสัญลักษณ์ธงชาติว้าและจีน กำลังจับมือกัน เขียนคำบรรยายสั้นๆเป็นภาษาพม่าว่าขอบคุณวัคซีน และคำบรรยายภาษาจีนว่า คณะแพทย์จีนได้เดินทางมาถึงว้าแล้ว และขอบคุณประเทศจีน ที่สนับสนุนกลุ่มว้า