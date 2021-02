ชัดเจนแล้วใครกุมอำนาจเบ็ดเสร็จในพม่า! เปลี่ยนชื่อ "ทำเนียบประธานาธิบดี" เป็น "ทำเนียบสภาบริหารแห่งรัฐ"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา สภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council : SAC) หรือชื่อย่อตามตัวอักษรพม่าว่า “นะ ซะ ก๊ะ” ได้ประกาศคำสั่ง ฉบับที่ 21/2021 ให้เปลี่ยนชื่อเรียก “ทำเนียบประธานาธิบดี” เป็น “ทำเนียบสภาบริหารแห่งรัฐ” และเปลี่ยนชื่อเรียก "ทำเนียบรัฐบาลสหภาพ" เป็น “ทำเนียบเจ้าหน้าที่สภาบริหารแห่งรัฐ”คำสั่งนี้เพิ่งถูกเผยแพร่โดย The Global New Light of Myanmar สำนักข่าวทางการของรัฐบาลพม่า ตอนเช้าวันนี้ (6 ก.พ.) ทั้งนี้ SAC ถูกตั้งขึ้นตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ฉบับที่ 5/2021 เมื่อเช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ภายหลัง พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ทำรัฐประหาร รับโอนอำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการมาไว้ที่ตัวผู้บัญชการทหารสูงสุด ได้เพียง 1 วันคำสั่งฉบับที่ 5/2021 ได้อ้างอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตราที่ 419 แต่งตั้งคณะบุคคลจำนวน 11 คน ขึ้นเป็นสภาบริหารแห่งรัฐ (State Administration Council : SAC) ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบาย และมีอำนาจปลด โยกย้าย และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งบริหารประเทศในทุกระดับ จนดูประหนึ่งว่า SAC จะมีบทบาทไม่ต่างจากสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (State Law and Order Restoration Council : SLORC) หรือสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council : SPDC) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะเผด็จการทหารในอดีตเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ มีคำสั่ง SAC ฉบับที่ 14/2021 แต่งตั้งบุคคลที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เข้าเป็นกรรมการ SAC เพิ่มอีก 5 คน ส่งผลให้จำนวน SAC มีรวมทั้งสิ้น 16 คน และเมื่อวานนี้ มีคำสั่ง SAC ฉบับที่ 29/2021 จัดตั้งทีมงานโฆษก และแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก SACรวมนับแต่เช้าวันที่ 2 กุมภาพันธ์เป็นต้นมา จนถึงเมื่อวานนี้ (5 ก.พ.) SAC มีคำสั่งออกมาแล้วทั้งสิ้น 29 ฉบับ โดยทุกฉบับมี พล.ท.อ่อง ลิน ดวย เป็นผู้ลงนามท้ายคำสั่งในฐานะกรรมการ และเลขานุการ SACสำหรับรายชื่อ SAC ประกอบด้วย1.พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ประธาน2.พล.อ.โซ วิน รองประธาน3.พล.อ.เมี๊ยะ ทูน อู กรรมการ4.พล.อ.ติ่น อ่อง ซาน กรรมการ5.พล.อ.หม่อง หม่อง จ่อ กรรมการ6.พล.ท.โม มิ่น ทูน กรรมการ7.พะโด มาน เงม หม่อง กรรมการ8.อู เตง ญุ่น กรรมการ9.อู ขิ่น หม่อง ส่วย กรรมการ10.ดอ เอ นุ เส่ง กรรมการ11.Jeng Phang หน่อต่อง กรรมการ12.อู หม่อง ฮา กรรมการ13.อู ซาย โลง ไซ ส่าย กรรมการ14.ซอ ดัน นี แย กรรมการ15.พล.ท.อ่อง ลิน ดวย เลขานุการ16.พล.ท.แย วิน อู เลขานุการร่วม- พลจัตวา ส่อ มิน ทูน โฆษก SAC- อู แตท ส่วย รองโฆษก SAC.