ลาว ได้วัคซีน Sputnik V แล้ว สาธารณสุขรับมอบล็อตแรก 500 โดสจากทูตรัสเซีย

วันนี้ (21 ม.ค.) กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ได้จัดพิธีรับมอบสปุตนิก วี (Sputnik V) วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งมาถึงลาวเพื่อให้กระทรวงนำไปฉีดแก่ประชาชนวัคซีนชุดนี้ กองทุนเพื่อการลงทุนโดยตรงของรัฐเซีย ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทลาว แอตแลนติก โดยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขลาว เพื่อมอบวัคซีน Sputnik V ในปริมาณที่จำเป็นแก่ลาวภายในปี 2564 สำหรับใช้ต่อสู้กับโรคโควิด-19พิธีส่งมอบจัดขึ้นที่กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวลาดิเมียร์ กาลินิน เอกอัคราชทูตรัสเซีย ประจำ สปป.ลาว เป็นตัวแทนผู้มอบ ดร.พูทอน เมืองปาก รองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารสุข เป็นผู้รับมอบวัคซีน Sputnik V ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันวิจัย กามาเลยา กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.บูนกอง สีหาวง รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานคณะเฉพาะกิจป้องกัน ควบคุม และแก้ไขการระบาดของโควิด-19 ของลาว แถลงข่าวว่า มี 3 หน่วยงานที่ตกลงให้ความช่วยเหลือส่งมอบวัคซีนแก่ลาวแล้ว ประกอบด้วย1.China National Pharmaceutical Group หรือ Sinopharm จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ส่งวัคซีนให้ลาวแล้ว 2,000 โดส กระทรวงสาธารณสุขได้นำไปฉีดให้แก่อาสาสมัครและบุคคลากรทางการแพทย์ประมาณ 200 คน ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน และไม่พบว่ามีผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงแต่อย่างใด2.สถาบันวิจัย Gamaleya จากรัสเซีย ซึ่งได้นำส่งวัคซีน Sputnik V จำนวน 500 โดส แก่กระทรวงสาธารณสุขลาว เมื่อวานนี้3.โครงการ COVAX(COVID-19 Vaccine Global Access Facility) ซึ่งเป็นความร่วมมือของ WHO , องค์กร GAVI (Gavi, the Vaccine Alliance) และกลุ่มพันธมิตรความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อรับมือโรคระบาด(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations: CEPI) ได้บรรจุให้ลาวเป็น 1 ใน 92 ประเทศ ที่จะได้รับวัคซีนจากโครงการภายในปีนี้ ในปริมาณ 20% ของประชากรรวม หรือประมาณ 1.4 ล้านคน คาดว่าวัคซีนของ COVAX จะนำส่งมาถึงลาวได้ประมาณเดือนเมษายนนับแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ลาวพบผู้ป่วยรวม 41 คน ปัจจุบันทั้งหมดได้รับการรักษาจนหายดีหมดแล้ว และไม่มีผู้เสียชีวิต