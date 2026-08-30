สุดยอด!! “ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว” รับรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2025 นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ฯ ด้านคนพิการ

เมื่อเร็วๆ นี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติมอบรางวัล THAILAND MORAL AWARDS 2025 แก่ ผศ.ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะหัวหน้าโครงการ“7 INSPIRATIONS” นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสังคมด้านคนพิการ ในโอกาสเข้ารับมอบรางวัลชนะเลิศ ประเภทรายการโทรทัศน์ สื่อสร้างสรรค์ที่ควรค่าแก่การยกย่อง พร้อมด้วยผู้กำกับ นายชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์ มหาบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ สาขาการออกแบบสื่อดิจิทัลและการภาพยนตร์ และผู้ช่วยผู้กำกับ นายปกรณ์ พบพรรัตกุลปกรณ์
รางวัลดังกล่าวมอบให้จากผลงานการขับเคลื่อนสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมเจตคติเชิงบวกต่อคนพิการในสังคม ผ่านโครงการ “7 INSPIRATIONS” ซึ่งมุ่งนำเสนอเรื่องราวและศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในสังคม โดย ผลงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถติดตามผลงานย้อนหลังได้ที่ YouTube: 7 INSPIRATIONS และ Facebook : 7 INSPIRATIONS และเตรียมเผยแพร่อีก 7 เรื่องราวคนพิการต้นแบบทุกวันเสาร์ เวลา 11.00-11.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เริ่มตุลาคมนี้
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี โดยมี นางสาวชาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม, คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานศูนย์คุณธรรมฯ และ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมฯ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย