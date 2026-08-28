‘นูออโว พลัส’ ชูแบตเตอรี่พลิกเกมพลังงาน หนุนธุรกิจไทยเปลี่ยนต้นทุนด้านพลังงานสู่ความได้เปรียบ

•นูออโว พลัส ชูโซลูชันแบตเตอรี่สำหรับภาคธุรกิจ "Battery at the Core" ควบคู่การเดินหน้าประกอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV)
•ตั้งเป้ายกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เสริมความมั่นคงทางไฟฟ้า และเปลี่ยนต้นทุนพลังงานสู่ความได้เปรียบทางธุรกิจ สู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืน
วิสัยทัศน์และถ้อยแถลงเชิงยุทธศาสตร์ล่าสุดของคณะผู้บริหาร บริษัท นูออโว พลัส จำกัด (Nuovo Plus) นำโดย นายดรุณพร กมลภุส (กรรมการผู้จัดการ) และ นายสุทธิภูมิ พุ่มหิรัญ (ผู้อำนวยการ – กลยุทธ์และธุรกิจองค์กร) ได้ระบุถึงแนวคิดที่จะ "พลิกเกมพลังงาน" (Energy Transition) ผ่านโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า "Battery at the Core" หรือการใช้แบตเตอรี่เป็นศูนย์กลาง โดยแบ่งรายละเอียดเชิงลึกออกเป็น 2 เสาหลักสำคัญดังนี้
1. ฝั่งโซลูชันธุรกิจ: เปลี่ยนต้นทุนผันผวนให้เป็นความได้เปรียบ (Cost to Advantage)
• โจทย์ของภาคธุรกิจ: ปัจจุบันผู้ประกอบการต้องเผชิญกับอัตราค่าไฟฟ้าที่ผันผวนและต้นทุนพลังงานฟอสซิลที่ควบคุมได้ยาก
• การพลิกเกมด้วย BESS: ระบบกักเก็บพลังงานจะเข้ามาช่วยทำ Peak Shaving (ตัดยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในช่วงที่ค่าไฟแพง) และกักเก็บพลังงานสะอาดจาก Solar PV เอาไว้ใช้ได้อย่างมีเสถียรภาพตลอด 24 ชั่วโมง
• บริหารด้วยระบบดิจิทัล: นูออโว พลัส พัฒนาระบบ EMS (Energy Management System) ของตัวเอง เพื่อช่วยวิเคราะห์ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ไฟ และควบคุมการจ่ายพลังงานให้คุ้มค่าที่สุด
• ปลดล็อกด้วย EaaS: ธุรกิจที่อยากประหยัดไฟแต่ไม่มีทุนก้อนแรก สามารถใช้โมเดล Energy-as-a-Service (EaaS) เพื่อติดตั้งระบบโดยไม่ต้องลงทุนเอง (Zero Upfront Investment)
2. ฝั่งยานยนต์ไฟฟ้า (EV): ขับเคลื่อน Ecosystem และการพึ่งพาตนเอง
• ฐานการผลิตในประเทศ: ผ่านการจับมือกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Gotion High-tech (จัดตั้งบริษัทร่วมทุน NV Gotion) ผลิตและประกอบแบตเตอรี่ EV คุณภาพสูงในไทย เพื่อรองรับนโยบาย "30@30" ของภาครัฐ
• สร้างความยืดหยุ่นใน Supply Chain: เร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Localization) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าเซลล์แบตเตอรี่
• Battery Life-Cycle Services: มีการวางแผนดูแลผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่บำรุงรักษา ไปจนถึงการนำแบตเตอรี่ EV ที่เริ่มเสื่อมสภาพในรถยนต์มาดัดแปลงเป็นระบบกักเก็บพลังงานสำรองภาคธุรกิจ (Second-Life Battery) ผ่านความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง อีซียู เทค (ECU Tech) ในโครงการ NV3.0 ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
ชูยุทธศาสตร์การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานครบวงจร
นายดรุณพร กมลภุส กรรมการผู้จัดการ นูออโว พลัส กล่าวว่า “องค์กรยุคใหม่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ครอบคลุม ทั้งการเพิ่มเสถียรภาพในระบบโครงข่ายไฟฟ้าและการส่งเสริมระบบขนส่งสะอาด นูออโว พลัส จึงวางยุทธศาสตร์สำคัญในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานครบวงจร โดยเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้ BESS เพื่อเปลี่ยนต้นทุนพลังงานของภาคธุรกิจสู่ความได้เปรียบ พร้อมสนับสนุน ระบบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อเร่งการขับเคลื่อนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง”
ด้านนายสุทธิภูมิ พุ่มหิรัญ ผู้อำนวยการ - กลยุทธ์และธุรกิจองค์กร บริษัท นูออโว พลัส จำกัด กล่าวว่า “หัวใจสำคัญของการพัฒนาคือแนวคิดการมองแบตเตอรี่เป็นศูนย์กลาง BESS จะช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการพลังงานสะอาดได้อย่างมีเสถียรภาพ ในขณะที่การประกอบแบตเตอรี่ EV คุณภาพสูง จะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ดันให้เกิดการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย ทั้งสองส่วนจะทำงานสอดคล้องกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero)”
นูออโว พลัส มุ่งมั่นขยายการให้บริการโซลูชันด้านพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบการลงทุนโดยตรงและบริการ Energy-as-a-Service (EaaS) ควบคู่กับการประกอบแบตเตอรี่ EV ผ่าน NV Gotion โดยมีแผนงานสำคัญในการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนภายในประเทศ (Localization) เพื่อลดการพึ่งพานำเข้าและเพิ่มความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการยกระดับการบริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ (Battery Life-Cycle Services) ตั้งแต่การดูแลบำรุงรักษา การนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ซ้ำ (Second-Life Battery) ไปจนถึงการศึกษากระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เสริมศักยภาพการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมไทย และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างยั่งยืน
สัดส่วนเป้าหมายรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ
• 30% จากธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS): มาจากการให้บริการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรสำหรับภาคธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรม (เช่น ระบบ Peak Shaving และซอฟต์แวร์ EMS) ควบคู่กับโมเดลธุรกิจพลังงานในรูปแบบบริการ (Energy-as-a-Service: EaaS)
• 70% จากธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า (EV Battery) และอื่นๆ: มาจากการผลิต ประกอบ และจัดจำหน่ายโมดูลหรือชุดแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ (เช่น รถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ผ่านโรงงานและบริษัทร่วมทุนอย่าง NV Gotion เป็นต้น
“นูออโว พลัส พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย ด้วยการส่งมอบโซลูชันพลังงานโดยมีแบตเตอรี่เป็นศูนย์กลาง และเป็นฐานการประกอบแบตเตอรี่ EV สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนก้าวสู่การใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และยั่งยืน”
นายดรุณพร กล่าวทิ้งท้าย
นูออโว พลัส ภายใต้แนวคิด “Battery at the Core” ดำเนินงานใน 2 ด้านหลัก ดังนี้
ด้านที่ 1 โซลูชัน BESS สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม: ให้บริการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์รูปแบบการใช้ไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) ร่วมกับ Solar PV การบริหารจัดการช่วงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Shaving) ผ่านระบบ Nuovo Plus Energy Management System (EMS) ควบคู่กับบริการ Energy-as-a-Service (EaaS) แบบ Zero Upfront Investment เพื่อช่วยภาคธุรกิจลดต้นทุน เพิ่มความมั่นคงทางพลังงาน และบรรลุเป้าหมาย ESG
ด้านที่ 2 การผลิตและประกอบแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า: ต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ด้วยการร่วมลงทุนกับ Gotion High-tech Co., Ltd. ผู้ผลิตเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นนำของโลก ภายใต้ชื่อ บริษัท เอ็นวี โกชั่น จำกัด (NV Gotion) เพื่อเป็นฐานการประกอบแบตเตอรี่คุณภาพสูงสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รองรับตลาดรถยนต์ส่วนบุคคลและยานยนต์เชิงพาณิชย์ เสริมความแข็งแกร่งให้แก่ Battery Ecosystem ของประเทศไทย