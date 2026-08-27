ซีแอนด์จีฯ เดินหน้า “Project Makeover 2nd” แต้มสี เติมฝัน พัฒนาโรงเรียน

บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคม “Project Makeover 2nd โรงกำจัดขยะ แต้มสี เติมฝัน พัฒนาโรงเรียนให้น้อง ปีที่ 2” ณ โรงเรียนบ้านรางเฆ่ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมีคุณหวัง เซวี่ยยวิน รองผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯ จำนวน 65 คน ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา และส่งต่อโอกาสที่ดีให้แก่นักเรียนและโรงเรียน
กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยบริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ร่วมกันทาสีอาคารเรียน ปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงเรียน จัดทำแปลงผักสวนครัว และปลูกต้นยูคาลิปตัส เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พร้อมส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะด้านการเกษตร การพึ่งพาตนเอง และการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
การสานต่อ “Project Makeover” เป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีแอนด์จีฯ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการปรับปรุงสถานที่ แต่เป็นการ “แต้มสี เติมฝัน เติมโอกาส” ให้กับเยาวชน พร้อมวางรากฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สามารถต่อยอดได้ในระยะยาว
ซีแอนด์จีฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษา พัฒนาชุมชน และสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถนำความรู้และทักษะไปต่อยอดสู่การพึ่งพาตนเอง และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมในอนาคต
“แต้มสีให้โรงเรียน เติมฝันให้น้อง สร้างโอกาสวันนี้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในวันข้างหน้า”