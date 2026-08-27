การเคหะแห่งชาติ ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน ในงาน SDX 2026

การเคหะแห่งชาติ ร่วมจัดนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Social Development Expo 2026 (SDX 2026) ภายใต้แนวคิด “Co-Creating a Better Society : ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงาน Social Development Expo 2026 (SDX 2026) ภายใต้แนวคิด “Co-Creating a Better Society : ร่วมสร้างสังคมไทยเพื่อคนทุกวัยไปด้วยกัน” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การปาฐกถาพิเศษ เวทีเสวนาทางวิชาการ การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย รวมถึงการจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการพัฒนาสังคม เพื่อเปิดพื้นที่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการพัฒนาที่สามารถนำไปต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการเคหะแห่งชาติ ได้จัดนิทรรศการภายใต้ 3 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ “เมืองน่าอยู่” นำเสนอแนวทางการฟื้นฟูชุมชนเมืองและพัฒนาเมือง พร้อมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ Smart Device ในการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย “บ้านคุณภาพ” นำเสนอแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงได้ มีความมั่นคง ปลอดภัย และเหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม โดยนำหลัก Universal Design มาประยุกต์ใช้เพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการ และ “ชุมชนเข้มแข็ง” นำเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนด้วยการสร้างอาชีพและรายได้ และการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน อาทิ ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล และสบู่สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและศักยภาพของคนในชุมชน พร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
นอกจากนี้ภายในบูธการเคหะแห่งชาติยังมีการนำเสนอโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งเพื่อขายและเช่า พร้อมโปรโมชันพิเศษมากมายภายในงาน เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเลือกชมรายละเอียดโครงการและจองบ้านออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว พร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ เงื่อนไขการซื้อ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ภายในบูธหมายเลข 10 การเคหะแห่งชาติ
งาน SDX 2026 เกิดจากความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสังคมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ทั้งต่อประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย โดยประชาชนจะสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ นวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาสังคมและที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับความต้องการของคนทุกวัย ขณะที่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จะมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงเครือข่าย และพัฒนาความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือใหม่ ๆ และต่อยอดแนวทางการพัฒนา และตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
“การพัฒนาสังคมให้เกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง การเคหะแห่งชาติพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย และนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง มาร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ให้คนทุกวัยสามารถเข้าถึงโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” นายทวีพงษ์ กล่าวสรุป