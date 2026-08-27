เปิดมุมมองใหม่ต่อบทบาท “วัฒนธรรมไทย” มิติทุนและเครื่องมือสำคัญการพัฒนาที่ยั่งยืน

●กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมสร้างพื้นที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ เมือง ชุมชน และภาคีการพัฒนา เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างเครือข่าย และค้นหาโอกาสความร่วมมือรูปแบบใหม่
●นำเสนอแนวโน้มด้านCulture-Led Sustainability บนเวทีเสวนาระหว่างภาคธุรกิจ เมือง และชุมชน
●มอบรางวัล Thailand Culture for SDGs Recognition Awards 2026 ยกย่อง5เมืองต้นแบบที่นำทุนวัฒนธรรมมาขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2569 อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มอบหมายให้นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน THAI CULTURE for SDGs FORUM & AWARDS 2026 “วัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคาร Festie Town โครงการ Happitat บางนา ซึ่งสนับสนุนพื้นที่จัดงาน ด้วยแนวคิดที่เชื่อในพลังของวัฒนธรรม จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงผู้คน ต่อยอดประสบการณ์ให้เกิดคุณค่าและความหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่่สังคม
นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่า“วัฒนธรรม”ไม่ได้มีบทบาทเพียงการอนุรักษ์ สืบสาน หรือต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองให้มีอัตลักษณ์ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง
“ขอแสดงความยินดีกับทุกเมืองที่ได้รับรางวัล และหวังว่ารางวัลครั้งนี้จะเป็นทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้เมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศ นำอัตลักษณ์และศักยภาพของตนเองมาเป็นพลังในการพัฒนา เพื่อร่วมกันสร้างประเทศไทยที่โดดเด่นและสง่างามบนเวทีโลก”
งานนี้ได้นำเสนอแนวคิด“วัฒนธรรมคือJIGSAWที่หายไปของความยั่งยืน” สะท้อนว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นทั้งกลไกขับเคลื่อน(Driver) และตัวเปิดทาง (Enabler) ที่เชื่อมโยงการพัฒนาในหลายมิติ พร้อมกิจกรรมThe Future of Culture-Led Sustainability: อนาคตของการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านมิติทางวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอมุมมองและโอกาสในการเชื่อมโยง Culture × SDGs × ESG โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่เริ่มจาก “ราก” และ “คน” ในพื้นที่ ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับทุนวัฒนธรรมไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งช่วงสำคัญของงานคือเวทีเสวนา “Co-creating Sustainable Futures: How Business, Cities and Communities Can Grow Together Through Culture” ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้บริหารจากภาคธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ ดร.เอกชัย ตั้งรัตนาวลี รองประธานกรรมการ สำนักประธานกรรมการกลุ่ม CP นายทวีสุวรรณ ศิริวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทThoresen Thai Agency และนายจรูญโรจน์ เทพที ประธานบริหารสายงาน-ซัพพลายเชน Food Passion ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของภาคธุรกิจในการทำงานร่วมกับเมืองและชุมชน
วิทยากรพากันชวนมองการยกระดับความร่วมมือจากการ “สนับสนุน” ไปสู่ Strategic Partnership ที่นำวัฒนธรรมมาเป็นจุดเชื่อมโยงในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจ เมือง และชุมชน ตลอดจนต่อยอดเป้าหมายด้าน ESG และ Sustainability ให้เกิดผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม
พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมิติวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2569 Thailand Culture for SDGs Recognition Awards 2026 เพื่อยกย่องเมืองที่สามารถนำทุนและมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
เมืองที่ได้รับรางวัลจะได้รับ โล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาเมืองด้วยมิติทางวัฒนธรรม
● รางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรมแบบองค์รวม(Holistic Sustainable Development) ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับเงินอุดหนุน 200,000 บาท
● รางวัลรายมิติอีก 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท ได้แก่
1.เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการรับมือ (Environment & Resilience)
2.เทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ด้านความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดี (Prosperity & Livelihoods),
3.องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านทักษะองค์ความรู้ (Knowledge & Skills)
4.เทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้านการมีส่วนร่วมและไม่แบ่งแยกกีดกัน (Inclusion & Participation)
ทั้ง 5 เมืองเด่นที่ได้รับรางวัลสะท้อนให้เห็นว่า “ทุนวัฒนธรรม” สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาเมืองได้ในหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม องค์ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ขณะที่การมอบรางวัลรางวัลครั้งนี้ไม่ได้เป็นปลายทาง แต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการสร้างการยอมรับ เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญ พันธมิตร และโอกาสความร่วมมือใหม่ๆ บนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน
ดังนั้น การจัดงาน THAI CULTURE SDGs FORUM & AWARDS 2026 จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดัน “วัฒนธรรม” จากรากฐานและอัตลักษณ์ของพื้นที่สู่การเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เชื่อมภาครัฐ ภาคธุรกิจ เมือง ชุมชน และภาคีเครือข่ายให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน