CP ALL × PIM ร่วมสร้างคน สร้างโอกาส สร้างอนาคต

ที่ PIM การเรียนบริหารธุรกิจไม่ได้อยู่แค่ในตำรา แต่ถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับโลกธุรกิจจริง… เพราะทุกโอกาสในการเรียนรู้ คือโอกาสในการเปลี่ยนชีวิต
CP ALL × PIM เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และฝึกงานจริงในร้าน 7-Eleven ตั้งแต่บริหารสินค้า จัดการร้าน บริการลูกค้า ทำงานเป็นทีม ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ฝึกความรับผิดชอบ วินัย และทักษะชีวิตที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคต
ที่สำคัญ นักศึกษายังมีรายได้ระหว่างเรียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนต่ออย่างมั่นใจ เปิดโอกาสในการช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว และเปิดโอกาสที่จะได้สร้างประสบการณ์ของตัวเอง ก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงานจริง
เปลี่ยนทุกชั่วโมงการทำงาน ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับ ให้กลายเป็นทักษะที่ติดตัวไปในอนาคต
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