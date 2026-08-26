“สามพระจอม” จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “มหาบุรุษแห่งชาติ” ต่อยอดองค์ความรู้สู่การเรียนรู้ ผ่านโครงการ“พระจอมเกล้าศึกษา”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ “สามพระจอม” ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช มหาบุรุษแห่งชาติ” เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และคุณูปการ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
โครงการ “พระจอมเกล้าศึกษา” เกิดจากความสนใจและความมุ่งมั่นของทั้งสามสถาบันในการศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย สจล. มีการดำเนินงานด้านการศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จากการจัดแสดงองค์ความรู้ในรูปแบบห้องนิทรรศการ ณ หอสมุดเดิม ก่อนพัฒนามาเป็น “หอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารนิเทศและจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระองค์และประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ผ่านหนังสือหายาก เอกสารประวัติศาสตร์ ภาพถ่าย หุ่นจำลอง และสื่อประสม ครอบคลุมหลากหลายด้าน อาทิ ดาราศาสตร์ การถ่ายภาพ การต่างประเทศ การคมนาคม ศิลปกรรม ตลอดจนเหรียญและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่อมาใน พ.ศ. 2567 สจล. ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำห้องเทิดพระเกียรติฯ พร้อมจัดทำหนังสือด้านดาราศาสตร์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระราชอัจฉริยภาพของพระองค์ ขณะที่ มจธ. หรือบางมด มี “โครงการพระจอมเกล้าศึกษา” ซึ่งมุ่งศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในมิติต่างๆ ส่วน มจพ. มีการจัดแสดงนิทรรศการหอจดหมายเหตุพระจอมเกล้าและหอเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรวบรวมและนำเสนอหลักฐานและองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์
ความร่วมมือของทั้งสามสถาบันในครั้งนี้ จึงเป็นการประสานและต่อยอดองค์ความรู้ ทรัพยากร และประสบการณ์ที่แต่ละสถาบันได้สั่งสมมา เพื่อรวบรวม เชื่อมโยง และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เพิ่มพูนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อันสะท้อนถึงความผูกพันร่วมกันของทั้งสามสถาบัน ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนาม “พระจอมเกล้า” และพระมหามงกุฎเป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ความร่วมมือของสามพระจอมในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการจัดกิจกรรมร่วมกัน แต่เป็นการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพของทั้งสามสถาบันมาร่วมกันสืบสานและต่อยอดเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยมุ่งให้เรื่องราวของพระองค์มิได้เป็นเพียงเรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์ แต่เป็น “องค์ความรู้ที่มีชีวิต” ที่คนรุ่นใหม่สามารถศึกษา ค้นคว้า และนำไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ในโลกปัจจุบัน เป็นการร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานและเชิดชูพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และความคิดสมัยใหม่ของไทย โดย องค์ความรู้และแนวพระราชดำริของพระองค์ยังคงมีคุณค่าและสามารถนำมาต่อยอดสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า การดำเนินงาน “พระจอมเกล้าศึกษา” เกิดจากการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่ง รวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และการต่อยอดองค์ความรู้ในอนาคต
ขณะที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวว่า ความร่วมมือของทั้งสามพระจอมเกล้าเป็นการบูรณาการศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตเข้ากับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับพระอัจฉริยภาพและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สำหรับกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช มหาบุรุษแห่งชาติ” ภายในงานมีกิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ “พระจอมเกล้าศึกษา” ก่อนเข้าสู่พิธีแถลงข่าวความร่วมมือของผู้บริหารทั้งสามสถาบันในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ พร้อมการเสวนาหัวข้อ “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช มหาบุรุษแห่งชาติ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ภูธร ภูมะธน, ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชาย เวชกรรม ร่วมถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในมิติต่างๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารหอพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช สจล.