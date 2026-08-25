เปิดมุมใหม่ “จันทบุรี” ผ่าน “microWAVE FILM FEASTival” เทศกาลภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ “microWAVE FILM FEASTival เทศกาลรวมคลื่น~หนังเคลื่อน ภาค 3 จันทบุรี” โดย CEA ใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับพื้นที่ ผ่านการเชื่อมโยง “คน–พื้นที่–ทุนวัฒนธรรม” เพื่อเปิดประสบการณ์และสร้างการรับรู้เมืองรองในมุมใหม่ พร้อมวางรากฐานการเติบโตของระบบนิเวศสร้างสรรค์ในระยะยาว ทั้งการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคลากรสร้างสรรค์ (Creative Talents) การร่วมออกแบบกิจกรรมและพัฒนาศักยภาพผู้จัดในพื้นที่ (Co-curate & Train the Maker) การสร้างแรงบันดาลใจข้ามศาสตร์เพื่อนำไปสู่การสร้างแบรนด์เมือง (Cross-disciplinary Inspiration to City Branding) ตลอดจนการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเมืองรองอย่างจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 25 - 30 สิงหาคม 2569 ณ ย่านชุมชนริมน้ำจันทบูร, จันทบุรีมัลติเพล็กซ์, ตลาดเฉลิมจันท์, วัดเขตร์นาบุญญาราม และพื้นที่โดยรอบในอำเภอเมืองจันทบุรี
๐ microWAVE FILM FEASTival กับการยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมืองรอง
การจัดเทศกาลสร้างสรรค์ในพื้นที่เมืองรองเป็นอีกแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ CEA ที่มุ่งนำความคิดสร้างสรรค์มาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพเฉพาะของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้าง “ประสบการณ์ใหม่ของเมือง” และทำให้ผู้คนมองเห็นคุณค่าของเมืองผ่านมิติที่หลากหลาย นำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการ ชุมชน และบุคลากรสร้างสรรค์ในพื้นที่
สำหรับ microWAVE FILM FEASTival จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยเคลื่อนคลื่นมายัง “จันทบุรี” เมืองที่มีเสน่ห์จากความหลากหลายของอาหาร อัญมณี สถาปัตยกรรม ชุมชนเก่า วิถีชีวิต และเรื่องราวริมสายน้ำ เทศกาลครั้งนี้จึงเลือก “FEASTival” มาเป็นแนวคิดหลัก เปรียบเสมือนมื้อพิเศษที่รวบรวมรสชาติและรสนิยมอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง โดยมี “ภาพยนตร์” เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงผู้คนกับพื้นที่ และพาไปค้นพบจันทบุรีในมิติที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน ผ่าน 4 กลยุทธ์ ดังนี้
1. เชื่อมโยงเครือข่ายคนสร้างสรรค์ (Creative Talents): เชื่อมนักสร้างสรรค์ในพื้นที่ และคนรุ่นใหม่ที่กลับมาทำงานในบ้านเกิดให้แลกเปลี่ยนและร่วมงานกัน เพื่อสร้างเครือข่ายที่เติบโตได้ในระยะยาว
2. ร่วมออกแบบและพัฒนาศักยภาพผู้จัดเทศกาล (Co-curate & Train the Maker): โดย CEA ทำงานร่วมกับกลุ่มเสน่ห์จันท์ ต่อยอดศักยภาพคนในพื้นที่สู่กิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมเปิดโอกาสให้คนท้องถิ่นจัดงานจริง
3. สร้างแรงบันดาลใจข้ามศาสตร์ สู่การสร้างแบรนด์เมือง (Cross-disciplinary Inspiration to City Branding): เชื่อม อาหาร - ภาพยนตร์ - ศิลปะ - วัฒนธรรม เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของจันทบุรีในมุมใหม่ สร้างภาพจำและภาพลักษณ์เมือง พร้อมสนับสนุนเป้าหมายของจังหวัดจันทบุรีในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network: UCCN) ในสาขาด้านอาหาร (UNESCO Creative City of Gastronomy)
4. ขยายผลสู่พื้นที่และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Indirect Impact): เชื่อมพื้นที่สร้างสรรค์จากย่านริมน้ำไปสู่พื้นที่ใหม่ ทั่งตลาดเก่า โรงภาพยนตร์เก่า และ Micro Cinema ของคนรุ่นใหม่ให้เป็นเส้นทางสร้างสรรค์ ฟื้นชีวิตพื้นที่ ยกระดับการเกิด Creative Cluster และธุรกิจสร้างสรรค์ใหม่ในอนาคต
๐ ไฮไลต์กิจกรรมสร้างสรรค์
เทศกาลอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมที่ผสมผสานภาพยนตร์ อาหาร และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ตลอด 6 วันเต็ม โดยเทศกาลฯ แบ่งเป็น 2 ช่วงกิจกรรม ดังนี้ (1) สำหรับคนทำหนังรุ่นใหม่ (25 - 27 ส.ค.) และ (2) เปิดพื้นที่เต็มรูปแบบสำหรับบุคคลทั่วไป (28 - 30 ส.ค.) ดังนี้
● SCREENING : การจัดฉายภาพยนตร์หลากหลายแนวรวมกว่า 27 เรื่อง นำเสนอผ่านโปรแกรมที่น่าสนใจ เช่น The SHORTs: หนังสั้นนักศึกษาจบใหม่, Lingering Flavour: เรื่องราวของผู้คนเกี่ยวกับกับอาหาร ที่เชื่อมโยงการเติบโต การเปลี่ยนผ่านของช่วงวัย ไปจนถึงการค้นหาตนเอง , Here, There and Everywhere: เรื่องเล่าของความรักหลากรสที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ของเมืองต่างๆ ตั้งแต่ร้านขายเครื่องประดับ ตรอกเล็กในเมืองเก่า ไปจนถึงโรงภาพยนตร์ร้างหวนให้นึกถึงบริบทของเมืองจันท์ และ Special Short Programs: ภาพยนตร์สั้นยชวนสำรวจความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื้นที่เมืองจันท์และสายน้ำ โดยจัดฉายในหลายพื้นที่ รวมถึงไมโครซีเนม่าแห่งแรกของเมืองจันท์ (Bliss Project) และยังมีกิจกรรม Post-screening Talk “จันท์ จาก จร” โดยผู้กำกับชื่อดังอย่าง คงเดช จาตุรันต์รัศมี, อสมาภรณ์ สมัครพันธ์ และ ทวีโชค ผสม
● LIVING CINEMA : เนรมิตพื้นที่ตลาดเฉลิมจันท์ (โภคศิริ) ให้กลายเป็น “โรงละครกินได้” นำเสนอละครเวทีรูปแบบ Immersive Theatre เรื่อง “จันท์ 2518” นำแสดงโดยนักแสดงชั้นนำ นก - สินจัย เปล่งพานิช, ปาน - ธนพร แวกประยูร และ โอ - อนุชิต สพันธุ์พงษ์ (จัดแสดงเพียง 2 รอบ ในวันที่ 28 และ 29 ส.ค. เวลา 17.00 - 18.30 น. จำกัดเพียง 60 ที่นั่ง/รอบ) ชวนผู้ชมย้อนวันวานอันรุ่งโรจน์ของตลาดและโรงหนังเก่า โดยสามารถสั่งอาหารและนั่งล้อมวงกินไปพร้อมกับการรับชมการแสดง
● จันทร์ลวง (A FILM WALK WITH THE MOON): โปรแกรมดูหนังรูปแบบใหม่ พาเดินทัวร์ย่านชุมชนริมน้ำจันทบูรยามค่ำคืน เพื่อชมภาพยนตร์สั้นและ VDO Art จาก 6 ศิลปิน สำรวจร่องรอยความทรงจำของเมืองที่ค่อย ๆ พร่าเลือน (จัดเฉพาะวันที่ 26, 28 และ 29 ส.ค. จำกัดผู้เข้าร่วมรอบละ 30 คน)
● CONVERSATIONS : เสวนาสุดพิเศษ ณ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์ เช่น
- “เปิดบทหน้าแรก โปรดิวเซอร์สแกนหาอะไร?” แชร์มุมมองจากโปรดิวเซอร์ โดย โสฬส สุขุม (โปรดิวเซอร์หนังอิสระ), ทศพล ทิพย์ทินกร (GDH), ภุชงค์ ตันติสังวรากูร (ภาพดีทวีสุข) และ กนกพร บุญธรรมเจริญ ในวันที่ 28 ส.ค. เวลา 11.00 - 12.30 น. จำกัด 50 ที่นั่ง
- “รสนัวในครัวไทย สู่ฟิล์มนัวร์สุดเฉียบ” เมื่อความอร่อยเล่าเรื่องแทนบทพูด โดย หมี - จิรณรงค์ วงษ์สุนทร, แคลร์ - จิรัศยา วงษ์สุทิน และ วรรณแวว-แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์ (ผู้กำกับ เธอกับฉันกับฉัน) ในวันที่ 28 ส.ค. เวลา 14.00 - 15.30 น.
- “ตัวละครเกิดในกระดาษ แต่โตในห้องแต่งตัว” ศาสตร์การเนรมิตตัวละคร โดย วิสาข์ คงคา, ณฐพล บุญประกอบ และ ณัฏฐ์ กิจจริต (นักแสดง) ในวันที่ 29 ส.ค. เวลา 14.00 - 15.30 น.
- “The Moon Represents My Heart: อิทธิพลของดวงจันทร์ต่อภาพยนตร์และวรรณกรรม” ร่วมตีแผ่จินตนาการจากดวงจันทร์สู่ผลงานศิลปะและแผ่นฟิล์ม โดย วีรพร นิติประภา (นักเขียนรางวัลซีไรต์) และ นักรบ มูลมานัส (ศิลปินคอลลาจชื่อดัง) ในวันที่ 29 ส.ค. เวลา 14.00 - 15.30 น.
● CHAN'S BACKSTORY : พาทำความรู้จักเมืองจันท์ในมิติใหม่ ผ่านทัวร์เดินเท้า “Gems Hunting”บุกตลาดพลอย, “Location Scouting” เปิดโลเคชันลับถ่ายหนัง และ “Breakfast at Tiffany's” ชิมอาหารเช้าท้องถิ่น พร้อมฟื้นชีวิตหน้าจันทบุรีมัลติเพล็กซ์ “The Return of ตลาดโรงหนัง” (28 - 30 ส.ค. ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป) นอกจากนี้ยังมี “บุฟเฟต์รสจันท์ที่คิดถึง” (28 - 30 ส.ค. เวลา 11.30 - 13.30 น.) ที่รวบรวมอาหารหากินยากกว่า 20 เมนูมาไว้ที่เดียวมาเสิร์ฟกลางตลาดเก่า
● FOOD on FILM EXHIBITIONS: นิทรรศการตีแผ่ความอร่อยผ่านภาพยนตร์ 2 รูปแบบ ได้แก่ Cinematic Appetite รสชาติภาพยนตร์ ที่ชวนสำรวจว่าภาพยนตร์เปลี่ยนวิธีที่มนุษย์รับรู้อาหารได้อย่างไร และนิทรรศการภาพถ่ายที่ชวนให้มารู้จักผู้คนเบื้องหลังความอร่อยของเมืองจันท์ผ่านจินตนาการของโลกภาพยนตร์
“microWAVE FILM FEASTival เทศกาลรวมคลื่น~หนังเคลื่อน ภาค 3 จันทบุรี” พร้อมเปิดพื้นที่ต้อนรับประชาชน นักท่องเที่ยว คนรักภาพยนตร์ และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรองผ่านเลนส์ภาพยนตร์ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบตารางกิจกรรมรอบฉายภาพยนตร์ และรายละเอียดการลงใทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: microwavefilmfest ./