ทิสโก้ ผนึก Haze Free - ชุมชนลำปาง ฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมสู่ผืนป่าแห่งโอกาส

นายเฉลิมพล เอี่ยมคณะ ผู้จัดการธนาคารทิสโก้ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา (TISCO Volunteer) ธนาคารทิสโก้ สาขาเชียงใหม่ ร่วมกับ Haze Free Social Enterprise และเกษตรกรในชุมชนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมปลูกป่าพื้นที่ 5 ไร่ ภายใต้ “โครงการต้นแบบการปลูกป่าเพื่อสร้างอาชีพไร้ควันที่ยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวให้กลับมาเป็นพื้นที่วนเกษตร สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ในการนี้ ได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้เศรษฐกิจและไม้เพื่อการอนุรักษ์ อาทิ ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ พันธุ์ขาวพวง และพันธุ์ทับทิมสยาม ฝรั่ง ขนุน มะม่วง หว้ากัลปพฤกษ์ ทองอุไร และเหลืองเชียงราย เพื่อสร้างแหล่งรายได้ระยะยาวให้เกษตรกร ลดการพึ่งพาการปลูกพืชตามฤดูกาล และช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 จากการเผาในภาคการเกษตร รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถนำไปสู่การขอรับรองคาร์บอนเครดิตในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER: Thailand Voluntary Emission Reduction Program) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO อันเป็นการสร้างประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ./