เอสซีจี ประกาศเป้าหมายสำคัญก้าวสู่การเป็น “ASEAN Strategic Partner” ตามแนวทาง Inclusive Green Growth

เอสซีจี เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “SCG Future Express” ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางสู่อนาคต ประกาศเป้าหมายสำคัญก้าวสู่การเป็น “ASEAN Strategic Partner” ที่พร้อมเชื่อมโยงผู้คน ธุรกิจ และโอกาส ทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนให้ภูมิภาคอาเซียนที่กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางใหม่เติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมบรรลุเป้าหมายสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน ตามแนวทาง Inclusive Green Growth
ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “SCG Future Express” ของ SCG บอกเล่าเรื่องราวผ่านการเดินทางของ “SCG Future Express” ซึ่งนำทางโดย “กัปตันตัวน้อย” ตัวแทนความมุ่งมั่นของ SCG ที่อยากเชิญชวนทุกภาคส่วนให้มองไปยังจุดหมายเดียวกัน ร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตไปสู่โอกาสใหม่ๆ ข้างหน้า โดยมี “Inclusive Green Growth” เป็นแนวทางสำคัญ เพื่อผลักดันอาเซียนไปสู่การเติบโตที่สมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และพร้อมด้วยศักยภาพการแข่งขันที่แข็งแกร่งในเวทีโลก การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ได้สะท้อนเพียงการเคลื่อนไปข้างหน้า แต่สะท้อนเจตนารมณ์ของ SCG ที่มุ่งเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญเพื่อสร้างอนาคตของอาเซียนและพร้อมเติบโตไปกับภูมิภาค
ตลอดเส้นทางที่ SCG Future Express พุ่งทะยานไปข้างหน้า ผู้ชมจะได้เห็นภาพของอนาคต ตั้งแต่ทัศนียภาพของเมืองคาร์บอนต่ำ ที่สว่างไสวด้วยโซลูชันพลังงานสะอาด ผสานเข้ากับทุกจังหวะการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองสมาร์ทซิตี้ เมืองที่รายล้อมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างและนวัตกรรมการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกในชีวิตประจำวัน ไปจนถึง Long Son Petrochemicals หรือ LSP โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเวียดนาม ที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงมาผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
นอกจากนี้ ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าว ยังเล่าเรื่องที่ SCG กำลังขับเคลื่อนอนาคตกับคนที่มีแพสชั่น และความร่วมมือระดับโลก อาทิ ร่วมกับ RONDO Energy (USA) พัฒนาแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจากพลังงานสะอาดเป็นครั้งแรกในอาเซียน ร่วมกับพันธมิตรญี่ปุ่นยกระดับนวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่ดียิ่งขึ้น พร้อมร่วมกับสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลก แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีเพื่อรับมือภัยพิบัติในอาเซียน ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมแห่งอนาคต จึงนับเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างวันข้างหน้าไปด้วยกัน
ภาพยนตร์ปิดท้ายด้วยข้อคิดที่ว่า "อนาคตไม่ใช่สิ่งที่รออยู่ข้างหน้า...แต่อนาคตคือสิ่งที่พวกเราต้องสร้างตั้งแต่วันนี้" SCG ขอชวนทุกคนร่วมออกเดินทางไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างแท้จริง ./