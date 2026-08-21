UOB Art Talk 2026 เปิดพื้นที่แห่งโอกาส เชื่อมศิลปินรุ่นใหม่จากแรงบันดาลใจสู่อาชีพ

โจทย์ของศิลปินรุ่นใหม่ไทยวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ฝีมือเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การเปลี่ยนความสามารถและความหลงใหลให้กลายเป็นเส้นทางอาชีพ ทั้งการเข้าถึงเครือข่าย พื้นที่แสดงผลงาน แหล่งสนับสนุน และโอกาสใหม่ในตลาด ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จึงจัดงาน UOB Art Talk 2026 ภายใต้หัวข้อ “Artful Connection: From Passion to Profession” ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 ยูโอบี พลาซา กรุงเทพ
ธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ศิลปินรุ่นใหม่ไทย มีทั้งความสามารถและมุมมองที่น่าสนใจ แต่เส้นทางจากความหลงใหลไปสู่อาชีพอาจไม่ได้ชัดเจนสำหรับทุกคน เราหวังว่า UOB Art Talk จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ให้เรียนรู้จากศิลปินผู้มีประสบการณ์ พบปะผู้คนในวงการ และมองเห็นโอกาสใหม่ในการต่อยอดผลงาน พร้อมกับค่อยๆ สร้างเส้นทางอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน”
งาน UOB Art Talk 2026 นำศิลปิน ผู้ขับเคลื่อนวงการสร้างสรรค์ และผู้แทนภาครัฐ มาร่วมถ่ายทอด ประสบการณ์จากหลากหลายมุมมอง ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ, ปานพรรณ ยอดมณี ศิลปินร่วมสมัย และผู้ได้รับรางวัล UOB Painting of the Year ประเทศไทย คนแรก, Alex Face หรือ พัชรพล แตงรื่น ศิลปินสตรีตอาร์ตระดับนานาชาติ, วิภว์ บูรพาเดชะ ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Happening และ รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
เวทีเริ่มต้นจากรากฐานสำคัญของการเป็นศิลปิน คือการค้นหาเสียงและอัตลักษณ์ของตนเอง ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ชี้ว่าเส้นทางศิลปะไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียว แต่หล่อหลอมจากการฝึกฝน การตั้งคำถาม และการเปิดรับประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมชวนศิลปินรุ่นใหม่มองหาวัตถุดิบจากชีวิตประจำวัน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ เพราะประสบการณ์จากโลกจริงจะช่วยหล่อหลอมผลงานให้มีความหมายและเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เมื่ออัตลักษณ์เริ่มชัดเจน ก้าวต่อมาคือการสร้างโอกาสให้ผลงานได้รับการมองเห็น ปานพรรณ ยอดมณี ศิลปินร่วมสมัยผู้ได้รับรางวัล UOB Painting of the Year ประเทศไทย คนแรกเมื่อปี พ.ศ. 2553 และปัจจุบันจัดแสดงงานในไทยและต่างประเทศมากมายอาทิ นิทรรศการ From the Origin to the Future ณ Naoshima New Museum of Art ประเทศญี่ปุ่น เล่าถึงเส้นทางของตนว่า ความหลงใหลเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ศิลปินจะเติบโตผ่านวินัย ความมุ่งมั่น และการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ ขณะที่เวทีประกวด การจัดแสดงผลงาน และโครงการสนับสนุนศิลปิน ล้วนเป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ช่วยเปิดมุมมอง สร้างเครือข่าย และนำไปสู่โอกาสใหม่
อย่างไรก็ตาม การเติบโตของศิลปินไม่ได้วัดจากการเป็นที่รู้จักเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึง ความสามารถในการใช้ผลงานสร้างบทสนทนาและคุณค่าต่อสังคม Alex Face สะท้อนว่า ศิลปะสามารถสร้างบทสนทนา เชื่อมโยงประสบการณ์ที่หลากหลาย และชวนให้ผู้คนมองประเด็นรอบตัวจากมุมใหม่ การรับฟังผู้ชมและพัฒนาวิธีคิดอย่างต่อเนื่องจึงช่วยให้ศิลปินสร้างคุณค่าที่ขยายจากตัวผลงานไปสู่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง
จากมิติของการสร้างคุณค่าต่อสังคม เวทีได้ขยับไปสู่คำถามที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่า ศิลปินจะเปลี่ยนผลงานให้กลายเป็นโอกาสทางอาชีพได้อย่างไร วิภว์ บูรพาเดชะ ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Happening กล่าวว่า เส้นทางของศิลปินในวันนี้ขยายจากแกลเลอรีไปสู่ช่องทางออนไลน์ อาร์ตมาร์เก็ต การทำงานร่วมกับแบรนด์ การออกแบบสินค้า และการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ความสำเร็จจึงมีได้หลากหลายรูปแบบ โดยมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ความเข้าใจผู้ชม และความสามารถในการมองเห็นโอกาสใหม่เป็นองค์ประกอบสำคัญ
การขยายโอกาสเหล่านี้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องยังต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน รานี อิฐรัตน์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงบทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมศิลปินไทย โดยระบุว่า ศิลปินไทยมีศักยภาพแข่งขันในระดับนานาชาติ แต่การเปลี่ยนความสามารถให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืน จำเป็นต้องเชื่อมโยงองค์ความรู้ พื้นที่แสดงผลงาน เครือข่ายทางวิชาชีพ และโอกาสเชิงพาณิชย์ เข้าด้วยกันความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้คนในวงการสร้างสรรค์ จึงมีความสำคัญต่อการช่วยให้ศิลปินเข้าถึงตลาด สร้างรายได้จากผลงาน และเติบโตได้ในระยะยาว ไม่ใช่เพียงได้รับโอกาสเป็นครั้งคราว
UOB Art Talk จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 และเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของยูโอบีในการสนับสนุนวงการ ศิลปะไทยอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับโครงการ UOB Painting of the Year ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยมาแล้ว 17 ปี และมีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวดรวมกว่า 6,000 คน โครงการเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกัน ในการเปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงศักยภาพ เชื่อมต่อกับผู้คนในวงการ และต่อยอดผลงานไปสู่โอกาส ที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค ./