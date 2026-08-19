เบทาโกร เดินหน้าสนับสนุน HYROX ตอกย้ำ “Betagro, The Better Match” เติมพลังทุกช็อต เชียร์มันส์ทุกแมตช์

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย เดินหน้ารุกตลาดกีฬาและ Active Lifestyle ผ่านการแข่งขัน HYROX เป็นครั้งแรก พร้อมสนับสนุนนักกีฬา 7 คนเข้าร่วมการแข่งขัน BYD HYROX Bangkok 2026 ตอกย้ำแนวคิด “Betagro, The Better Match – เติมพลังทุกช็อต เชียร์มันส์ทุกแมตช์” ที่มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มทั้ง “พลังของนักกีฬา” และ “พลังของคนเชียร์” ผ่านอาหารคุณภาพจากเครือเบทาโกร
การเข้าสู่สนาม HYROX ครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเบทาโกรในการสนับสนุนคนที่มี Active Lifestyle โดยเฉพาะนักกีฬาที่ต้องใช้ความพร้อม ความแข็งแรง และความอึดในการแข่งขัน พร้อมส่งต่อผลิตภัณฑ์ S-Pure ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอาหารคุณภาพระดับพรีเมียม ที่มีการเลี้ยงแบบธรรมชาติ 100% ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ไม่ใช้ฮอร์โมน หรือสารเร่งการเจริญเติบโต ผ่านมาตรฐาน S-Class Quality เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโภชนาการและการเตรียมความพร้อมของนักกีฬา ขณะเดียวกัน เบทาโกรยังมอบประสบการณ์อาหารที่อร่อยและหลากหลายให้กับผู้ชม เพื่อเติมพลังให้ทุกเสียงเชียร์สนุกยิ่งขึ้น
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ เบทาโกรสนับสนุนนักกีฬา 7 คน เข้าร่วมการแข่งขัน BYD HYROX Bangkok 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–16 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น โค้ชโค้ก – ขจรศิลป์ วงค์มา นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬา Fitness Hybrid ผู้คว้าแชมป์อันดับ 3 ประเภท Pro Doubles Men รุ่นอายุ 30–34 ปี โค้ชนิว – พิมพ์ชนก คำมั่น นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ผู้คว้าแชมป์อันดับ 1 ประเภท Mixed Doubles Women อายุ 30-34 ปี พร้อมด้วย หมอเมย์ – พญ. สมิตดา สังขะโพธิ์ ผู้คว้าแชมป์อันดับ 1 ถึง 2 ประเภท นั่นคือประเภท Team Relay Women รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป และประเภท Pro Doubles Women รุ่นอายุ 40-44 ปี พร้อมด้วยทัพนักกีฬาไทยในวงการที่ร่วมลงสนามในครั้งนี้ อาทิ โค้ชเติ้ง – วีรภัทร สว่างวงษ์ และ เคน ยาชิโระ เป็นต้น
นางสาวริรินดา ตังทัตสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - งานกลยุทธ์และนวัตกรรม บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เบทาโกรเชื่อว่านักกีฬา HYROX ไม่ได้ต้องการแค่การฝึกซ้อมที่หนักเท่านั้น แต่ต้องการโภชนาการที่ดี เพื่อให้ร่างกายพร้อมฝ่าฟันทุกสเตชั่นตลอดการแข่งขัน เราจึงภูมิใจที่ได้เป็น Protein Partner ที่อยู่เบื้องหลังความพร้อมของนักกีฬาทุกคน ผ่านอาหารคุณภาพและโปรตีนที่ดีจากเบทาโกร
และเพราะเราเชื่อว่าทุกเสียงเชียร์ก็ส่งผลถึงชัยชนะเช่นเดียวกัน เราจึงอยากเป็นพลังให้ทั้งคนลงแข่งและคนข้างสนาม ภายใต้แนวคิด Betagro, The Better Match ส่งมอบอาหารที่ดีกว่าที่พร้อมดูแลทุกไลฟ์สไตล์ เสริมศักยภาพให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างแอ็กทีฟ และร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน"
การรุกเข้าสู่ HYROX ในครั้งนี้ เป็นอีกก้าวของเบทาโกรในการสนับสนุนนักกีฬา และผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพในทุกไลฟ์สไตล์ ผ่านผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพผ่านกิจกรรมและกีฬา ภายใต้แนวคิด “Betagro, The Better Match” ที่ร่วมส่งมอบ อาหารที่ดีกว่า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน