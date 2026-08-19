หนุนศก.สร้างสรรค์!! CEA เปิด “TCDC อุบลฯ” ชู “Festival Lab” ยกระดับเทศกาล - ท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิด “ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ อุบลราชธานี” (Thailand Creative & Design Center, Ubon Ratchathani หรือ TCDC Ubon Ratchathani) อย่างเป็นทางการในวันที่ 15 สิงหาคม 2569 พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “เผิ้งก่อร่าง เผิ้งสร้างเมือง” เปิดพื้นที่ให้ประชาชน นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ามาเรียนรู้ ทดลอง และร่วมสร้างสรรค์อนาคตของเมือง
การเปิด TCDC อุบลราชธานี นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านความคิดสร้างสรรค์ของ CEA สู่ภูมิภาคอีสาน มุ่งให้ TCDC เป็นมากกว่าพื้นที่เรียนรู้ด้านการออกแบบ แต่เป็น “แพลตฟอร์มสร้างสรรค์ของเมือง” ที่เชื่อมโยงองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ผู้คน ธุรกิจ และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเมืองและชุมชน
พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีสรมงคล มงคละสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, นายกตภัน แก้วสง่า รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี, รศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาคีเครือข่าย ร่วมเปิด TCDC อุบลราชธานี
๐ CEA เดินหน้าขยาย TCDC สู่ภูมิภาค เชื่อมทุนวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า การเปิด TCDC อุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ CEA ในการขยายการเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และเครือข่ายด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะเมืองที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
“CEA มีภารกิจขยายการเข้าถึงองค์ความรู้สร้างสรรค์ในทุกพื้นที่ ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์บริการ หากคือการสร้าง ‘คน พื้นที่ และธุรกิจ’ ไปพร้อมกัน เพราะแต่ละเมืองมีทุนและศักยภาพที่แตกต่างกัน สำหรับอุบลราชธานี จุดแข็งไม่ได้มีเพียงประเพณีหรือแหล่งท่องเที่ยว แต่ยังรวมถึงผู้คน ภูมิปัญญา อาหาร งานหัตถกรรม และเรื่องราวของเมือง สิ่งเหล่านี้สามารถนำมาออกแบบและสร้างมูลค่าใหม่ได้ TCDC อุบลราชธานี จึงทำหน้าที่เป็นทั้งพื้นที่เรียนรู้ พื้นที่ทดลอง และพื้นที่เชื่อมโยงคนในระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ไอเดียสามารถพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการ เทศกาล และธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับเมืองได้จริง”
๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผนึกกำลังสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รศ.ดร. ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาทักษะของคนในพื้นที่ ขณะที่ TCDC อุบลราชธานี จะเข้ามาเสริมระบบนิเวศการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับเมืองและภาคธุรกิจมากขึ้น
“ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี และ CEA เป็นการเชื่อมจุดแข็งของแต่ละภาคส่วนเข้าด้วยกัน มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และบุคลากร ขณะที่ TCDC เป็นพื้นที่ที่เกิดการทดลองและแลกเปลี่ยนกับคนในเมือง เราจึงมองเห็นโอกาสในการสร้างการเรียนรู้ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมได้จริง”
๐ เทศบาลนครอุบลราชธานี ชู TCDC เป็นแพลตฟอร์มกลางที่เชื่อม “คน - เมือง - โอกาส”
นายกตภัน แก้วสง่า รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวว่า การเกิดขึ้นของ TCDC อุบลราชธานีถือเป็นโอกาสสำคัญของเมืองในการมีพื้นที่กลางที่เปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ค้นหาแรงบันดาลใจ และร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะการนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของอุบลราชธานีมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าใหม่
“อุบลราชธานีมีต้นทุนที่โดดเด่นทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ผู้คน และวิถีชีวิต การมี TCDC อุบลราชธานี จะช่วยให้ต้นทุนเหล่านี้ถูกนำมาต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ เกิดเป็นโอกาสใหม่ให้แก่คนในเมือง ผู้ประกอบการ และคนรุ่นใหม่ เราอยากเห็น TCDC อุบลราชธานี เป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของอุบลราชธานีไปด้วยกัน”
๐ TCDC อุบลราชธานี ชู “Festival Lab” ยกระดับเทศกาลสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เมือง
หนึ่งในบทบาทสำคัญของ TCDC อุบลราชธานี คือการพัฒนานวัตกรรมเทศกาลผ่านแนวคิด “Festival Lab” พื้นที่ปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้ผู้จัดงาน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ศิลปิน ชุมชน และคนรุ่นใหม่ เข้ามาร่วมทดลองและพัฒนาไอเดีย เพื่อยกระดับเทศกาลและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ตอบโจทย์ทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว
Festival Lab จะมุ่งส่งเสริมห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม การออกแบบประสบการณ์ ไปจนถึงการผสมผสานศิลปะ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างรูปแบบเทศกาลใหม่ ๆ และผลักดันให้เทศกาลท้องถิ่นสามารถก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติ
TCDC อุบลราชธานี ประกอบด้วยพื้นที่บริการและการทำงานสร้างสรรค์ ได้แก่
● Resource Center ห้องสมุดและฐานข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์
● Creative Lab พื้นที่ทดลองและปฏิบัติการทางความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Festival Lab” เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรม
● Gallery พื้นที่จัดนิทรรศการ ห้องจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา และเวิร์กช็อป รวมถึงพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยน และสร้างเครือข่ายของผู้คนในเมือง
การเปิด TCDC อุบลราชธานี ยังมาพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์หลายรูปแบบเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดศูนย์ฯ ผ่านแนวคิด “เผิ้งก่อร่าง เผิ้งสร้างเมือง” ชวนทุกคนมาร่วมก่อร่างและสร้างเมืองผ่านนิทรรศการ เวิร์กช็อป การแสดง ภาพยนตร์ โดยมีไฮไลต์กิจกรรม ได้แก่
● “เผิ้งก่อร่าง เผิ้งก่อฮูป โชว์เคส” การจัดแสดงที่ชวนสัมผัสเสน่ห์เทศกาลแห่เทียนพรรษา ผ่าน 5 ประสาทสัมผัส ถ่ายทอดความทรงจำและบรรยากาศของเทศกาลซึ่งเปรียบเสมือน DNA ของจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่กลิ่น เสียง วัสดุ และเครื่องมือช่าง ภายใต้แนวคิด Festival Lab ผ่านงานแกะสลักและงานพิมพ์จากฝีมือช่างท้องถิ่น พร้อมสร้างประสบการณ์ด้วยเมนูสร้างสรรค์ “เทียนกินได้” ที่นำวัตถุดิบท้องถิ่นมาตีความใหม่ในรูปลักษณ์เทียนแกะสลัก เปิดมุมมองใหม่ต่อเทศกาลแห่เทียนพรรษาผ่านประสบการณ์ที่ทั้งมองเห็น สัมผัส และลิ้มรสได้
● “เผิ้งก่อร่าง เผิ้งก่อฮูป Old Town Walking Route Map” เส้นทางเดินสัมผัสเรื่องราวของย่านเมืองเก่าอุบลราชธานี ผ่าน Street Art จุดถ่ายภาพ ร้านอาหาร คาเฟ่ และธุรกิจท้องถิ่น พร้อมกิจกรรมสะสมสติกเกอร์เพื่อแลกรับของที่ระลึกจาก TCDC อุบลราชธานี
● “จริตอุบล (Ubon, The Beautiful Paradox Showcase)” นิทรรศการที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของอุบลราชธานี ผ่านเรื่องราวของผู้คน วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สะท้อนความหลากหลายที่สามารถอยู่ร่วมกันและกลายเป็นคุณค่าใหม่ของเมือง
● “Isan Value Up Ubon Ratchathani Showcase” นำเสนอผลงานออกแบบ 13 ผลิตภัณฑ์ จากผู้ประกอบการ 13 รายในจังหวัดอุบลราชธานี ที่นำทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่น มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ครอบคลุมงานคราฟต์ สิ่งทอ เครื่องเงิน อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของตกแต่งบ้าน และประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
นอกจากนี้ ยังมี “UBON SHOW UP: Micro Films” โปรแกรมฉายภาพยนตร์สั้นและสารคดีสั้นจากคนทำหนังรุ่นใหม่ ถ่ายทอดอัตลักษณ์ วิถีชีวิต พหุวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านมุมมองสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 18 - 23 และ 25 - 28 สิงหาคม 2569 เวลา 17.00 - 18.30 น. ณ TCDC อุบลราชธานี
พร้อมกิจกรรมความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น UBU Connext ผลงานการประกวดงานสร้างสรรค์ จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย และประชาชน UBU Academy Open House เปิดบ้าน UBU Academy Learning Hub แห่งใหม่ใจกลางเมือง และ UBU Academy Talk เสวนาถอดรหัสความสำเร็จจากการแสดง “รุ่งอรุณรัศมี อุบลราชธานี ศรีวนาลัย” ซึ่งจะชวนย้อนเบื้องหลังการสร้างสรรค์และการร้อยเรียงเรื่องราวจากหน้าประวัติศาสตร์สู่การแสดงบนเวที
TCDC อุบลราชธานี พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เปิดให้บริการ วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 10.30 - 19.00 น. (ปิดวันจันทร์) เข้าใช้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ทดลอง และสร้างสรรค์ ที่เชื่อมโยงทุนวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และศักยภาพของผู้คน สู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืนของจังหวัดอุบลราชธานีและภูมิภาคอีสาน
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: TCDC Ubon Ratchathani