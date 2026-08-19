สัมมนาธุรกิจครอบครัวแห่งปี!! ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนร่วมงาน “The 4th SET Annual Conference on Family Business”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญเจ้าของธุรกิจ ทายาทรุ่นใหม่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว ร่วมงานสัมมนาธุรกิจครอบครัวแห่งปี “The 4th SET Annual Conference on Family Business” ภายใต้แนวคิด “แกร่งข้ามรุ่น เติบโตข้ามความไม่แน่นอน (Growth & Resilience in an Uncertain World)” วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์ฯ งานสัมมนาครั้งนี้รวบรวมทั้งมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจ และแนวทางที่สามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจครอบครัวได้จริง
โดยมีไฮไลต์สำคัญภายในงาน ได้แก่
• Global Keynote: เปิดมุมมองระดับโลกต่อการสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งของธุรกิจครอบครัวท่ามกลางความไม่แน่นอน โดย Gautam Kumra — Senior Partner and Chairman-Asia, McKinsey & Company
• Chairman Talk: แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์จริงจาก 3 ผู้นำ ถึงแนวทางการนำพาธุรกิจให้เติบโต พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
o นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
o นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
o ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Breakout Rooms: เจาะลึกประเด็นสำคัญที่ธุรกิจครอบครัวต้องเผชิญ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง ครอบคลุม Family Office, Governance & Succession, Intergenerational Wealth Planning และ Family Business Transformation
เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว จำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ (Early Bird) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2569 ที่ https://set-event-registration.setgroup.or.th/e/4th-family-business-conferenceหรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999