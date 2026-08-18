เปิด "Chula Student Wellness" โฉมใหม่ พื้นที่ใจกลางจุฬาฯ ดูแลสุขภาพใจนิสิต

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต สํานักบริหารกิจการนิสิต จัดงาน “เพื่อนใจ ใกล้ฉัน” (Find Mind Companion Near Me) เปิดพื้นที่ Chula Student Wellness ที่ปรับโฉมใหม่เต็มรูปแบบ โดยมี ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและบรรยายพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2569 ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 งาน “เพื่อนใจ ใกล้ฉัน” จัดขึ้นเพื่อสื่อสารความตั้งใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดูแลสุขภาวะทางใจของนิสิตอย่างยั่งยืน ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการสร้าง “ระบบนิเวศการดูแลสุขภาวะทางใจ” (Mental Well-being Ecosystem) ที่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างนิสิต คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโต การเฝ้าระวัง การดูแลช่วยเหลือ และการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตอย่างรอบด้าน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (Chula Student Wellness: CUSW)
เพื่อรองรับการขยายตัวของบริการด้านสุขภาวะทางใจของนิสิต ทั้งการเพิ่มห้องให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา การปรับปรุงบรรยากาศให้มีความอบอุ่น เป็นมิตร และทันสมัย นอกจากนี้ ยังได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการบริการทางสุขภาพจิตเชิงรุก ได้แก่ MindSpace+ และ Safe Jai เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ การติดตามดูแล และการส่งต่อความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า “เป้าหมายหลักของจุฬาฯ คือการสร้างพื้นที่เพื่อดูแลนิสิตอย่างรอบด้านทั้งทางด้านร่างกาย สมอง และที่สำคัญที่สุดคือจิตใจ โดยไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่การรักษาเมื่อมีปัญหาเท่านั้น แต่จะเน้นหนักในเรื่องของการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพจิตเป็นสำคัญ เพราะในขณะที่ร่างกายมีการเติบโตที่มองเห็นได้ชัดเจน จิตใจของเยาวชนก็จำเป็นต้องมีพัฒนาการในการเรียนรู้ที่จะแบ่งปันความสุขเช่นกัน “Chula Student Wellness” จึงเป็นพื้นที่ศูนย์กลางในการแบ่งปันและการให้คำปรึกษา เปรียบเสมือน “ที่พักใจ” สำหรับนิสิตทุกคน เพราะเราเชื่อมั่นว่าความแข็งแรงทางด้านสติปัญญาต้องเติบโตควบคู่ไปกับพลังความแข็งแรงทางด้านจิตใจ เพื่อให้นิสิตรู้สึกว่าพวกเขามีที่พึ่งพิงทางจิตใจ พื้นที่จุฬาฯ เป็น Safe Zone ของน้องๆ นิสิตที่เข้ามาเรียน และเป็น Trust Zone พื้นที่แห่งการไว้ใจซึ่งกันและกัน ขอเชิญชวนน้องๆ นิสิตมาใช้บริการที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่งจะเป็นที่พักใจที่พร้อมดูแลนิสิตเป็นเพื่อนใจ ใกล้ฉัน” อธิการบดีจุฬาฯ กล่าว
รศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ รองอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวว่า “Chula Student Wellness” ทำหน้าที่เป็น “เพื่อนใจใกล้ฉัน” ตอบสนองวิสัยทัศน์เรื่อง Life Changing Experience มุ่งหวังให้นิสิตได้รับการดูแลใจ สามารถรักษาความสมดุลในตัวเอง ใช้ชีวิตนิสิตได้อย่างมีความสุข และนำประสบการณ์การได้รับความช่วยเหลือนี้ไปส่งต่อหรือช่วยผู้อื่นในอนาคตได้ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างระบบดูแลที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น ไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้ไข แต่สร้างระบบป้องกันและทำงานร่วมกับคณะต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
รศ.ดร.สุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมและองค์ความรู้ใหม่ใน Chula Student Wellness เป็นการทำงานในรูปของเครือข่ายที่ไม่ได้เฉพาะนักจิตวิทยาเท่านั้น แต่ทุกคณะ ทีมงานทุกคนทำงานร่วมกัน พร้อมที่จะดูแลกันและกัน Chula Student Wellness เป็นพื้นที่ที่ดูแลใจที่เห็นเป็นรูปธรรมในเชิงกายภาพ แต่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนในจุฬาฯ ก็เป็นพื้นที่สำหรับการดูแลกันได้ของชาวจุฬาฯ
ธารีวรรณ เทียมเมฆ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ เข้าใจถึงช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนผ่านจากวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งอาจมีการล้มลุกคลุกคลาน ปัญหาที่เจอจะเป็นต้นทุนในการเรียนรู้และเติบโต โดยมหาวิทยาลัยพร้อมจะเป็นเพื่อนร่วมทาง ไม่ทอดทิ้งให้เผชิญปัญหาหรือความทุกข์ลำพัง Chula Student Wellness ได้รับการออกแบบการบริการเชิงรุก
มีการให้บริการในด้านต่างๆ และความรู้ทางด้านจิตวิทยาที่จะเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะและพัฒนาความแข็งแรงทางจิตใจเพิ่มขึ้น โดยเข้าไปดูแลตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหา รวมทั้งมีการออกแบบการให้บริการที่ทำให้นิสิตเรียนรู้ที่จะรับมือกับปัญ
หาทางใจด้วยตัวเอง
ผศ.ดร.นราพงศ์ ศรีวิศาล ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านกิจการนิสิต จุฬาฯ กล่าวว่า การแก้ปัญหาเรื่องของใจเป็นเรื่องยากที่ไม่ได้มีคำตอบเป็นข้อๆ ที่ชัดเจน ประเด็นสำคัญคือการสร้าง Ecosystem ในการดูแลทั้งระบบ ศูนย์ Chula Student Wellness ไม่ได้เน้นเชิงรับเมื่อนิสิตมีปัญหาแล้วจึงแก้ไข แต่มุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อให้เกิด Ecosystem
ศ.ดร.ธัญวัฒน์ โพธิศิริ หัวหน้ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาฯ กล่าวเสริมว่า Chula Student Wellness มีความร่วมมือกับทุกคณะเพื่อสร้าง Ecosystem ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งมหาวิทยาลัย สิ่งสำคัญคือศูนย์ฯ ไม่ได้ดำเนินการเฉพาะในเรื่องของการรักษา แต่ยังเป็นการป้องกันและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจ
งาน “เพื่อนใจ ใกล้ฉัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–19 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00–19.00 น. ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาวะนิสิต (CUSW) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 เพื่อเรียนรู้การเป็น “เพื่อนใจ” ทั้งตัวเองและให้คนรอบข้าง ผ่าน 3 โซนกิจกรรม ประกอบด้วย
- โซนหยุด : ทิ้งตัว สมองไหล
พื้นที่ co-relaxing space ให้นิสิตได้นอน นั่งเล่นสบายๆ พร้อมกิจกรรมระบายสี ระบายใจกับ No Worry Stone เติม
Mindfulness ให้ตัวเอง
- โซนฟัง: เพื่อนใจ
นิทรรศการรวบรวมถ้อยคําให้กําลังใจจากเพื่อนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยชวนนิสิตเติมพลังใจและความใจดีให้ตัวเอง
มีห้องปรึกษากับนักจิตวิทยา (Mind Room) เปิดโอกาสให้นิสิตได้สัมผัสประสบการณ์พูดคุยกับนักจิตวิทยาจริง ๆ
10-15 นาที
- โซนแชร์: ส่งต่อเรื่องข้างในให้เบาลง
ชวนขีดเขียนถ้อยคําในใจ ทั้งแบบได้ระบายทิ้งความรู้สึกที่อยากวางลง และแบบส่งต่อความรู้สึกพลังใจผ่านกําแพงจดหมาย
ให้กลายเป็นพลังใจแก่เพื่อนใจคนอื่น
งาน “เพื่อนใจ ใกล้ฉัน” คือการเดินหน้ายํ้าจุดยืนของ Chula Student Wellness ในการเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับนิสิตทุกคน
ตอกยํ้าแนวคิดว่าไม่ใช่แค่นักจิตวิทยาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนใจได้ ตัวเราเอง ก็สามารถเป็นเพื่อนใจให้ตัวเองและคนรอบข้างได้เช่นกัน ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของ Chula Student Wellness ได้ที่ Facebook: Chula Student Wellness - CUSW
https://www.facebook.com/chulastudentwellness/?locale=th_TH