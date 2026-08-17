Dow เดินหน้าเปลี่ยนขยะพลาสติกในประเทศสู่เม็ด PCR คุณภาพสูง เพิ่มทางเลือกการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) เดินหน้าผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล หรือ Post-Consumer Recycled Resin (PCR) คุณภาพสูง จากพลาสติกใช้แล้วที่เก็บรวบรวมในประเทศไทย เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์และการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมได้มากขึ้น พร้อมสร้างมูลค่าใหม่ให้กับขยะพลาสติก และเพิ่มโอกาสในการนำทรัพยากรกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในไทย
ปัจจุบัน ความต้องการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากภาคธุรกิจมองหาแนวทางในการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้จริง โดยยังคงประสิทธิภาพการใช้งาน ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็ให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อสินค้าอย่างยั่งยืนและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ หลายประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญเริ่มมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ประเทศไทยเองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การเข้าถึงวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า ตลาด และกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อช่วยตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว Dow จึงนำพลาสติกใช้แล้วจากผู้บริโภคในประเทศไทยมาผ่านการคัดสรรและกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ภายใต้ความเชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์และมาตรฐานการผลิตระดับโลกโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการควบคุมคุณภาพ เพื่อยกระดับพลาสติกใช้แล้วให้กลับมาเป็นเม็ด PCR คุณภาพสูงสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่อาจสูญหายไปจากระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน Dow มีเม็ด PCR ที่ผลิตในประเทศไทยพร้อมจำหน่าย 2 เกรด ภายใต้แบรนด์ REVOLOOP™ สำหรับการใช้งานด้านฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ เกรดที่มีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิล 100% สำหรับฟิล์มยืดรัดสินค้า และเกรดที่มีสัดส่วนวัสดุรีไซเคิล 80% สำหรับฟิล์มหดรัดสินค้าและงานเป่าฟิล์มทั่วไป โดยเกรดหลังได้รับการปรับปรุงด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติกของ Dow เพื่อช่วยเพิ่มคุณสมบัติเชิงกล ปรับปรุงรูปลักษณ์ ลดจุดบกพร่อง และคงประสิทธิภาพการใช้งานตามข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์
การเปิดตัวเม็ด PCR ที่ผลิตจากขยะพลาสติกจากประเทศไทยในครั้งนี้ ช่วยขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุรีไซเคิลของ Dow ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ PCR ที่บริษัทมีอยู่แล้วในภูมิภาค พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นให้ลูกค้าในการบรรลุเป้าหมายด้านการใช้วัสดุรีไซเคิลและตอบโจทย์ความต้องการของการใช้งานที่หลากหลาย นอกจากนี้ เม็ด PCR ที่ผลิตในประเทศไทยยังจะช่วยรองรับความต้องการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนของ Dow และเพิ่มการเข้าถึงโซลูชันวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น
นายเอกสิทธิ์ ลัคนานิธิพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจร่วมทุน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าวว่า “Dow เชื่อว่าการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน เราจึงมุ่งพัฒนาโซลูชันที่ช่วยนำทรัพยากรที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง พร้อมสร้างมูลค่าใหม่ให้กับวัสดุที่เคยถูกมองว่าเป็นขยะ”
“การเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วจากประเทศไทยให้เป็นเม็ด PCR คุณภาพสูงสำหรับการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์ จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรในประเทศ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศพลาสติกหมุนเวียนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”
ที่ผ่านมา Dow ได้ร่วมกับผู้ผลิตฟิล์มและแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิลสำหรับการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ โดยแสดงให้เห็นว่าเม็ด PCR สามารถนำมาใช้ในฟิล์มบรรจุภัณฑ์ได้ โดยยังคงคุณสมบัติด้านความแข็งแรง ความเหนียว ความยืดหยุ่น และความใสสำหรับการใช้งานที่ต้องการประสิทธิภาพใกล้เคียงวัสดุใหม่
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REVOLOOP™ และโซลูชันด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับบรรจุภัณฑ์ของ Dow ได้ที่ Polyethylene | Products & Solutions |
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