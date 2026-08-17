Inspire IVF คว้า PM’s Export Award 2026 สาขา Best Services Enterprise

บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ IVF ตอกย้ำศักยภาพของผู้ให้บริการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากของไทยในตลาดสากล หลังได้รับ Prime Minister’s Export Award 2026 สาขาธุรกิจบริการยอดเยี่ยม Best Services Enterprise (Health Services) รางวัลระดับประเทศที่สะท้อนความเป็นเลิศของผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดย นางสาวเกศิณี กุลดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัลจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในพิธีมอบรางวัลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
Prime Minister’s Export Award เป็นรางวัลที่มอบเพื่อเชิดชูผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนานวัตกรรม การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ ตลอดจนมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Inspire IVF ในการพัฒนาการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาผสานกับมาตรฐานการให้บริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้รับบริการตั้งแต่การวางแผนครอบครัว การรักษาภาวะมีบุตรยาก ไปจนถึงการประสานเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ เพื่อสร้าง Healthcare Ecosystem ที่สามารถตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในทุกช่วงของการสร้างครอบครัว
นางสาวเกศิณี กุลดิลก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “Prime Minister’s Export Award 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ Inspire IVF และบุคลากรทุกคน รางวัลนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานการรักษาและการบริการของบริษัท แต่ยังสะท้อนศักยภาพของบริการสุขภาพไทยที่สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ Inspire IVF จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการแพทย์ มาตรฐานการรักษา และประสบการณ์ของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการจากทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการด้าน Fertility ของประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Fertility และ Medical Tourism ที่สำคัญของภูมิภาค”
รางวัลครั้งนี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ Inspire IVF ในการขยายตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด Medical Tourism และตลาดที่มีศักยภาพสูงอย่างภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ GCC ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์ของบริษัท Inspire IVF มุ่งใช้ความเชี่ยวชาญด้าน Fertility ควบคู่กับการพัฒนา Healthcare Ecosystem และเครือข่ายพันธมิตรทางการแพทย์ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตในระดับสากล พร้อมมีส่วนสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมสุขภาพของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก
บริษัท อินสไปร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน) หรือ “Inspire IVF” ให้บริการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากแบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาพัฒนาคุณภาพการรักษา ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการบริการและประสบการณ์ของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ./