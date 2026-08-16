ท็อปส์ นำวัสดุธรรมชาติ พัฒนา "Nature-Based Packaging" แทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในโครงการ “จริงใจ Farmers’ Market”

ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าพลิกโฉมการจัดการบรรจุภัณฑ์ในธุรกิจฟู้ดรีเทล ด้วยการนำวัสดุธรรมชาติจากไร่เกษตรกรและชุมชนมาพัฒนาเป็น Nature-Based Packaging เพื่อลดและทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว พร้อมเพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติและผลผลิตจากชุมชน ภายใต้โครงการ “จริงใจ Farmers’ Market” โดยสนับสนุนเกษตรกรไทยใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 8 ปี ครอบคลุม 33 สาขา โดยปัจจุบันได้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติกับกลุ่มสินค้าผักสดในโครงการ “จริงใจ” รวมกว่า 100 รายการ
โดยในแต่ละปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบและขนาดลงได้ประมาณกว่า 900,000 – 1,000,000 ชิ้น พร้อมต่อยอดโมเดลจากโครงการ “จริงใจ Farmers’ Market” ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรคู่ค้าแพ็กผักสดด้วยวัสดุธรรมชาติตั้งแต่ต้นทาง ก่อนจัดส่งเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าของท็อปส์เพื่อส่งต่อไปยังสาขาอื่นๆ ทั่วประเทศ ตอกย้ำบทบาทผู้นำฟู้ดรีเทลที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจ “12 Missions to Sustainable Retail”
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ปัจจุบันความยั่งยืนได้กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของธุรกิจค้าปลีกทั่วโลก ขณะที่ประเทศไทยยังคงเผชิญความท้าทายด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ ปี 2568–2569 ระบุว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28–29 ล้านตันต่อปี ในจำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกราว 2.24–2.88 ล้านตัน สะท้อนว่าการลดการใช้พลาสติกตั้งแต่ต้นทางของห่วงโซ่อุปทาน คือหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทนพลาสติกในภาคค้าปลีกคือการยกระดับให้วัสดุทดแทนสามารถตอบโจทย์มาตรฐานด้านคุณภาพ การจัดเก็บ การขนส่ง และการบริหารจัดการในระดับเชิงพาณิชย์ได้จริง"
"ท็อปส์จึงต่อยอดโครงการ ‘จริงใจ Farmers’ Market’ ด้วยการพัฒนา Nature-Based Packaging ควบคู่กับการทำงานร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรและชุมชน เพื่อร่วมออกแบบและยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติให้เหมาะสมกับผลผลิตแต่ละประเภท จนสามารถนำมาใช้ได้จริงในระบบโมเดิร์นรีเทล ซึ่งในแต่ละปี เราได้ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกหลากหลายรูปแบบและขนาดลงไปได้กว่า 900,000 – 1,000,000 ชิ้น พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรในท้องถิ่น สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน และตอกย้ำบทบาทของท็อปส์ในการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกที่เติบโตควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
นอกจากนี้ ท็อปส์ยังได้ยกระดับแนวคิดดังกล่าวสู่การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกรในโครงการ ‘จริงใจ Farmers’ Market’ ใน 30 จังหวัด ส่งเสริมให้เกษตรกรกว่า 12,500 ครัวเรือน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสินค้าตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการนำวัสดุท้องถิ่น อาทิ ใบตอง กาบกล้วย กาบหมาก และชะลอมไม้ไผ่ มาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลผลิตแต่ละประเภท ก่อนส่งตรงเข้าสู่ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ โดยท็อปส์ได้ร่วมกำหนดมาตรฐานกับชุมชนตั้งแต่การคัดเลือกวัสดุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในระบบค้าปลีกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังสะท้อนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่าที่สุดและสร้างความยั่งยืนให้กับโลก
ตลอดระยะเวลา 8 ปี นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ‘จริงใจ Farmers’ Market’ ครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี โครงการได้สร้างโอกาสและรายได้ให้แก่เกษตรกรสะสมกว่า 12,500 ครัวเรือน พร้อมต่อยอดวัสดุธรรมชาติและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนา Nature-Based Packaging ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตตั้งแต่ต้นทาง ลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก และสร้างความแตกต่างให้สินค้าในระบบโมเดิร์นรีเทล ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางดังกล่าวสะท้อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการทดแทนบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยวัสดุหมุนเวียนจากชุมชน ซึ่งช่วยสร้างคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
หนึ่งในจุดเด่นของโครงการ คือการชูวัสดุธรรมชาติจากชุมชนให้กลายเป็นทางเลือกใหม่ของบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจโมเดิร์นรีเทล ผ่านการออกแบบและคัดเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลผลิตแต่ละประเภท เพื่อคงคุณภาพสินค้า ลดการใช้พลาสติก และเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยปัจจุบัน Nature-Based Packaging ครอบคลุมวัสดุธรรมชาติหลากหลายประเภท อาทิ ใบตอง กาบกล้วย กาบหมาก กาบหัวปลีกล้วย และชะลอมไม้ไผ่ ซึ่งถูกนำมาใช้กับผักและผลผลิตสดหลากหลายชนิด เช่น ใบตองสำหรับผักใบและผักพื้นบ้าน ได้แก่ ผักบุ้ง กวางตุ้ง คะน้า ผักสลัด ตำลึง ผักกระเฉด และชะอม ขณะที่กาบกล้วยเหมาะสำหรับมะนาว มะเขือเปราะ แตงกวา พริก กระเจี๊ยบ ดอกแค และดอกโสน ส่วนชะลอมไม้ไผ่ใช้บรรจุมะเขือเทศและกระเทียม ช่วยสร้างทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาขยะพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง พร้อมสะท้อนเอกลักษณ์ของผลผลิตจากชุมชน และสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่แตกต่างให้แก่ผู้บริโภค
“ท็อปส์เชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากการลงมือทำในทุกขั้นตอนของธุรกิจ ตามแนวคิด ‘Small Acts Together’ ที่ทุกความร่วมมือเล็ก ๆ ตั้งแต่เกษตรกร ชุมชน พันธมิตรทางธุรกิจ ไปจนถึงผู้บริโภค สามารถร่วมกันสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมตอกย้ำพันธกิจ ‘12 Missions to Sustainable Retail’ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมค้าปลีกไทยสู่อนาคตที่เติบโตอย่างสมดุลทั้งในมิติธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” นายธนวัตร กล่าวสรุป
จริงใจ Farmers’ Market หรือเรียกสั้นๆ ว่า ตลาดจริงใจ เป็นตลาดรูปแบบใหม่ที่กลุ่มเซ็นทรัล นำโดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มขึ้น และมี ท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทลเป็นผู้ดำเนินงาน เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี 2561 ที่ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล อุดรธานี โดยมีความตั้งใจสร้างให้เป็นแหล่งรวม ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และของดีประจำจังหวัด ซึ่งได้รวบรวมผลผลิตคุณภาพดีจากเกษตรกรท้องถิ่น ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานจนได้สินค้าคุณภาพดีพร้อมวางจำหน่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ
โดยได้นำประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ องค์ความรู้ด้านค้าปลีก จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล และช่องทางจัดจำหน่ายแบบไร้รอยต่อ เพื่อถ่ายทอดทุกองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้กับเกษตรกร และชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ปัจจุบัน ตลาดจริงใจ Farmers’ Market เปิดให้บริการที่ท็อปส์ จำนวน 33 แห่ง ทั่วประเทศ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจากเกษตรกรไทย อาทิ ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ สินค้าแปรรูป สินค้าพร้อมทาน สินค้าขึ้นชื่อประจำจังหวัด รวมถึงสินค้าหัตถกรรม และให้การสนับสนุนเกษตรกรสะสมกว่า 12,500 ครัวเรือน ./